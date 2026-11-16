Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες: «Η θαλάσσια ασφάλεια προϋπόθεση για την ευημερία των λαών»

Επανέφερε την ελληνική πρόταση για μια παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία, με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας και των ναυτικών και τη διασφάλιση του διεθνούς εμπορίου

Μίλτος Τσεκούρας

Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες: «Η θαλάσσια ασφάλεια προϋπόθεση για την ευημερία των λαών»
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  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε τον κρίσιμο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, με έμφαση στο Διεθνές Δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα.
  • Η Ελλάδα προωθεί την ιδέα μιας παγκόσμιας θαλάσσιας εκεχειρίας για την προστασία της ναυσιπλοΐας, των ναυτικών και τη διασφάλιση του διεθνούς εμπορίου.
  • Τονίστηκε η σημασία της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διασυνδεσιμότητας, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως ενεργειακός κόμβος στην περιοχή.
  • Η στήριξη της Συρίας πρέπει να βασίζεται σε μεταρρυθμίσεις με συριακή ιδιοκτησία, χωρίς ξένη παρέμβαση και με συμμετοχή όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων.
  • Η θαλάσσια ασφάλεια θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια και την ευημερία των λαών.
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Με αναφορά στις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, προσήλθε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις δηλώσεις του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διασυνδεσιμότητα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή, ενώ επανέφερε την ελληνική πρόταση για μια παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία, με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας και των ναυτικών και τη διασφάλιση του διεθνούς εμπορίου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης της Συρίας, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να έχει συριακή ιδιοκτησία και να διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Οι πόλεμοι οι οποίοι μαίνονται σε Ουκρανία και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή καλούν για μια πολύ πιο ενεργή συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το κύρος και την αξιοπιστία την οποία διαθέτει, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, τις απαραίτητες αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και του σεβασμού της κυριαρχίας όλων των κρατών.

Ειδικά για τη Συρία, η Ελλάδα στέκεται αρωγός· θα πρέπει, βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, μεταρρυθμίσεων να είναι κατά βάση συριακής ιδιοκτησίας, να αποκλείει οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση, να είναι συμπεριληπτικό και να έχει στον ιστό της, κατά βάση, όλους τους πληθυσμούς, τους εθνοτικούς αλλά και τους θρησκευτικούς.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την διαπεριφερειακή ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα με εκπροσώπους από την Κεντρική Ασία, από τη Μαύρη Θάλασσα και από την Ανατολική Εταιρική Σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διασυνδεσιμότητα αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο κεφάλαιο. Η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικά, αποτελεί έναν ενεργειακό κόμβο με τον Κάθετο Διάδρομο, αλλά επίσης και με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας-Κύπρου και Ελλάδας-Αιγύπτου. Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η συνδεσιμότητα είναι ένας αναγκαίος όρος για την ενεργειακή ασφάλεια και δεν θα πρέπει να υπάρχει απολύτως καμία παρέκκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και καμία απολύτως παρεμπόδιση σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να αναφερθώ στο ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Επαναφέρω το ζήτημα που η Ελλάδα έθεσε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με την ανάγκη μιας παγκόσμιας θαλάσσιας εκεχειρίας. Μια εκεχειρία η οποία θα στηρίζεται στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην ασφάλεια των ναυτικών, στην καθολική εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας. Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η θαλάσσια ασφάλεια δεν αποτελεί απλώς έναν όρο για το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη, έτσι ώστε να υπάρξει ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια και, εν τέλει, ευημερία των λαών. Ευχαριστώ».

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