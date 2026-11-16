Επέστρεψε ο Σιαδήμας και η εκπομπή Newsroom στο ErtNews μετά το συμβάν με τον χρυσαυγίτη Ηλιόπουλο

Snapshot Η εκπομπή Newsroom του ErtNews με τον Γιώργο Σιαδήμα επέστρεψε μετά από διακοπή λόγω της παρουσίας του Παναγιώτη Ηλιόπουλου, καταδικασμένου μέλους της Χρυσής Αυγής.

Ο παρουσιαστής Γιώργος Σιαδήμας ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το συμβάν της 2ας Νοεμβρίου, αναγνωρίζοντας το λάθος στην έλλειψη ελέγχου των στοιχείων του καλεσμένου.

Η εκπομπή υπογράμμισε ότι δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα στην επιλογή του καλεσμένου και τόνισε τη δέσμευση στην υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών. Snapshot powered by AI

Ύστερα από ένα διάστημα, κατά το οποίο η εκπομπή Newsroom του ErtNews με τον δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα, μπήκε στον «πάγο», λόγω του γεγονότος ότι δόθηκε βήμα στον καταδικασμένο με την εγκληματική οργάνωση, Χρυσή Αυγή, Παναγιώτη Ηλιόπουλου, σήμερα Δευτέρα 16/11 επέστρεψε με τη συγγνώμη του παρουσιαστή.

«Μια ειλικρινή συγγνώμη για το συμβάν της 2ας Νοεμβρίου τόσο από μένα προσωπικά, όσο κι από τους συναδέλφους κι όλης της ομάδας του Newsroom» είπε αρχικά ο Γιώργος Σιαδήμας και πρόσθεσε: «Ναι (σ.σ.: για τη συγγνώμη), γιατί έγινε λάθος. Γιατί δεν ελέγξαμε τη σύνδεση και τα στοιχεία του εν λόγω καλεσμένου. Αλλά δεν υπήρχε ίχνος σκοπιμότητας, γιατί εδώ η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή».

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