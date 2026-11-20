Snapshot Η τιμή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Κορώνης έχει πέσει στα 2,90 ευρώ το κιλό, προκαλώντας οικονομική ασφυξία στους παραγωγούς της Μεσσηνίας.

Η κρίση στην τιμή του ελαιολάδου απειλεί τη βιωσιμότητα των αγροτικών οικογενειών και την παραμονή τους στην περιοχή.

Ο Θεόδωρος Σαλαντάης καταγγέλλει την έλλειψη σεβασμού προς τους παραγωγούς και αποδοκιμάζει τις κατηγορίες ότι οι αγρότες δεν εκσυγχρονίζονται.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως συντριβή οικονομική, κοινωνική, εθνική και οικογενειακή για τη Μεσσηνία.

Υπάρχει προειδοποίηση για κοινωνική αναταραχή με αναφορά σε «σύγχρονους Κολοκοτρώνηδες» που θα διεκδικήσουν λύσεις. Snapshot powered by AI

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση για την οικονομική ασφυξία που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ελαιολάδου στη Μεσσηνία, ο δημοσιογράφος και πρώην δήμαρχος Κορώνης, Θεόδωρος Σαλαντής, εκφράζει την αγωνία του για το μέλλον του αγροτικού κόσμου και των οικογενειών που εξαρτώνται από την ελαιοπαραγωγή.

Με αφορμή την πτώση της τιμής του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Κορώνης στα 2,90 ευρώ το κιλό, κάνει λόγο για οικονομική και κοινωνική συντριβή, περιγράφοντας τις συνέπειες της κρίσης στην τοπική οικονομία. Παράλληλα, εξαπολύει βολές για την αντιμετώπιση των αγροτών, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση απειλεί τη βιωσιμότητα της παραγωγής και την παραμονή των ανθρώπων στον τόπο τους.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Συντριβή οικονομική, συντριβή κοινωνική, συντριβή εθνική, συντριβή οικογενειακή. Για τους πατριώτες μου, τους φίλους μου, τους συγχωριανούς μου, τους Μεσσήνιους αγρότες…

Στα 2,90 το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κορώνης στις· ελάχιστες πλέον εμπορικές μικροσυναλλαγές! Στα αζήτητα η παραγωγή , το φάντασμα της καταστροφής πάνω από τις αγροτικές οικογένειες της Μεσσηνίας.

Έγραφα μια μέρα ότι ο Ιμπραήμ έκαψε και έκοψε εκατοντάδες χιλιάδες ελαιόδεντρα στην Πυλια! Σήμερα γίνεται μάχη για το ποιος θα πρωτοφορέσει το σαρίκι του για να ξεριζώσει και πάλι τον κόσμο από τον τόπο μας…

Πώς να αντέξει κανείς όταν η τιμή του ελαιόλαδου έχει πέσει πολύ κάτω από το κόστος της παραγωγής του. Όσο και αν , Ευρωπαίοι , Έλληνες, επιχειρηματίες, Δημοσιογράφοι, πολιτικοί διακηρύσσουν πως βρήκαν τον φταίχτη! Ο Αγρότης φταίει που δεν εκσυγχρονίστηκε, δεν άλλαξε καλλιέργειες δεν δεν δεν…

Εύκολο θύμα ο είλωτας της γης. Ουδείς σεβασμός στον άνθρωπο της παραγωγής. Ας ξέρουν όμως πως από αυτό τον κόσμο, θα ξεπεταχτούν και -σήμερα- οι σύγχρονοι Κολοκοτρώνηδες. Η Μεσσηνία, ο Μοριάς ετοιμάζεται. Ας αρχίσουν να φοβούνται… Έχουμε τον τρόπο και ξέρουμε να νικάμε!»

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