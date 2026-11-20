Snapshot Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Τσάφος ρευστοποίησε τα ομόλογά του πριν αναλάβει τη θέση του και δεν υπάρχει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι δηλώσεις του βουλευτή ΝΔ Δημήτρη Καλογερόπουλου δεν αντιπροσωπεύουν την επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλοίωση μέσω μετακινήσεων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ και χαρακτήρισε τη μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη ως μέρος ενός «μεταγραφικού παζαριού».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ έχουν πολιτικά μετατοπιστεί προς το πεδίο του Αλέξη Τσίπρα, υιοθετώντας στρατηγικές βασισμένες σε αντιπολιτευτική ρητορική κατά της κυβέρνησης.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η πολιτική επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορα μέσα, αλλά η εκλογική επιτυχία της ΝΔ δεν εξαρτάται από άλλα κόμματα. Snapshot powered by AI

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης παραχώρησε τηλεοπτική συνέντευξη εφ' όλης της ύλης κι αναφέρθηκε στα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, τόσο στα... ενδοοικογενειακά της κυβέρνησης, όσο και της χώρας γενικότερα.

Αναφορικά με το θέμα που έχει ανακύψει με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Νίκο Τσάφο, ο κ. Μαρινάκης είπε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Τσάφος, καταρχάς, δεν είχε μετοχές, είχε ομόλογα και πριν γίνει υφυπουργός Ενέργειας τα ρευστοποίησε, τα πούλησε, τα είπε στην ανακοίνωσή του ο άνθρωπος, ήταν όσο πιο αναλυτικός μπορούσε. Άρα, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τον κ. Τσάφο».

Εξάλλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι οι δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καλογερόπουλου δεν εκφράζουν την κυβερνητική παράταξη και δεν πρόκειται να αποτελέσουν πολιτική της.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη, κάνοντας λόγο για ένα διαρκές «πήγαινε-έλα» μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υποστήριξε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να κινηθεί στο πολιτικό πεδίο του Αλέξη Τσίπρα.

Μαρινάκης για Καλογερόπουλο: «Δεν είναι θέση της ΝΔ»

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Δημήτρη Καλογερόπουλου, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν απηχούν τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υιοθετηθεί μια τέτοια προσέγγιση.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει συγκεκριμένη πολιτική σε μια σειρά ζητημάτων, με αιχμή την εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι μέσα σε επτά χρόνια έχει πετύχει όσα δεν είχαν γίνει από τη Μεταπολίτευση και μετά.

Μάλιστα, διερωτήθηκε πώς θα μπορούσε η κυβέρνηση να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους που την κατηγορούν για ενδοτική πολιτική.«Μεταγραφικό παζάρι» ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την ΚασιμάτηΣτη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τη μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, περιγράφοντας τις μετακινήσεις στελεχών μεταξύ των κομμάτων ως ένα «πήγαινε-έλα» που θυμίζει μεταγραφική περίοδο στο ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η διεύρυνση δεν είναι από μόνη της αρνητική, φέρνοντας ως παράδειγμα τη ΝΔ, στην οποία, όπως είπε, έχουν προσχωρήσει στελέχη χωρίς να αλλοιωθεί η φυσιογνωμία της.

Αντίθετα, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι έχει αλλοιωθεί πολιτικά, εντάσσοντας διαδοχικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εδώ μιλάμε για ένα μεταγραφικό παζάρι με μόνο κριτήριο τη μεγαλύτερη πιθανότητα εκλογής ενός εκάστου υποψηφίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Ανδρουλάκης επέλεξε να παίξει μπάλα στο γήπεδο του Τσίπρα»

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει μετατοπιστεί πολιτικά, επιλέγοντας, όπως είπε, να ακολουθήσει τη στρατηγική άλλων κομμάτων.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αυτή η στρατηγική βασίζεται στις «ανέξοδες εξαγγελίες» και στην απόδοση κάθε προβλήματος, από την πανδημία μέχρι την ακρίβεια, σε ένα «σκάνδαλο Μητσοτάκη».

Μάλιστα, έκανε αναφορά στην περίοδο κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ συνεργάστηκαν για να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, επί ηγεσίας Ευάγγελου Βενιζέλου και Φώφης Γεννηματά.

«Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να το κάνει ένα κόμμα στο γήπεδο που πορεύεται ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν λέω ότι έγινε ο ίδιος Τσίπρας, λέω ότι μετατοπίστηκε», σημείωσε.

Τι είπε για το νέο βίντεο Σαμαρά στο TikTok

Τέλος, ερωτηθείς για το νέο βίντεο του Αντώνη Σαμαρά στο TikTok, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα που επιθυμεί για να επικοινωνεί τις θέσεις του.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η πολιτική και οι εκλογές δεν αποτελούν τόσο απλή υπόθεση, προσθέτοντας ότι η εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να εξαρτηθεί από οποιοδήποτε άλλο κόμμα.