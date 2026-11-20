Snapshot Ο Αντώνης Σαμαράς δημοσίευσε βίντεο με διάλογο που αναδεικνύει τις δυσκολίες της νέας γενιάς, όπως το κόστος διαβίωσης, το στεγαστικό πρόβλημα και την πολιτική δυσπιστία.

Η νεαρή συνομιλήτρια εκφράζει αβεβαιότητα για το μέλλον, τονίζοντας ότι η Ελλάδα διώχνει τη νέα γενιά και υπάρχει έλλειψη δικαιοσύνης στο πολιτικό σύστημα.

Ο Σαμαράς καλεί τους νέους να μην απογοητεύονται, να πάρουν την πατρίδα στα χέρια τους και να διατηρήσουν αισιοδοξία και πίστη στις δυνατότητές τους.

Στο διάλογο γίνεται αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών ως παράδειγμα πολιτικής απογοήτευσης, με τον Σαμαρά να διαφοροποιείται και να προτρέπει σε ψυχική αντοχή, χρησιμοποιώντας την τοπική λέξη «βιλάδα».

Η λέξη «βιλάδα» συμβολίζει δύναμη, αποφασιστικότητα και αντοχή και προτρέπει τη νέα γενιά να συνεχίσει με επιμονή. Snapshot powered by AI

Διάλογο με επίκεντρο τις αγωνίες και τις προοπτικές της νέας γενιάς επέλεξε να δημοσιοποιήσει ο Αντώνης Σαμαράς, μέσα από νέο βίντεο που ανάρτησε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, ο πρώην πρωθυπουργός συνομιλεί με νεαρή γυναίκα, η οποία περιγράφει τις δυσκολίες που συναντούν οι νέοι στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν τη δική τους ζωή, με αιχμή το αυξημένο κόστος διαβίωσης, το στεγαστικό πρόβλημα και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα.

«Πώς θα ανοίξουμε τα φτερά μας; Πώς θα κάνουμε δική μας οικογένεια; Η Ελλάδα μάς διώχνει», αναφέρει η νεαρή συνομιλήτριά του, μεταφέροντας το αίσθημα αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος της νέας γενιάς.

Ο Αντώνης Σαμαράς επιχειρεί να αντιστρέψει το κλίμα απογοήτευσης, απαντώντας: «Μην το ξαναπείς αυτό. Κάθε γενιά φτιάχνει την πατρίδα που ονειρεύεται. Η απογοήτευση δεν είναι λύση. Η απάντηση είναι να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σας».

Στον διάλογο γίνεται αναφορά και στην τραγωδία των Τεμπών, με τη νεαρή γυναίκα να εκφράζει τον προβληματισμό και τη δυσπιστία της απέναντι στους πολιτικούς. Ο πρώην πρωθυπουργός την καλεί να μην εγκαταλείψει την αισιοδοξία και την πίστη στις δυνατότητες της νέας γενιάς, κλείνοντας τη συζήτηση με μια χαρακτηριστική μεσσηνιακή έκφραση: «Να είστε αισιόδοξοι και με πίστη ότι θα πετύχετε. Να έχετε βιλάδα μέσα σας».

Η λέξη «βιλάδα» είναι τοπική, ιδιωματική λέξη της Μεσσηνίας και χρησιμοποιείται με την έννοια της δύναμης, της αντοχής, της ψυχικής αποφασιστικότητας και του σθένους.

Βιλάδα...keep going στα καλαματιανά #καλαματα #Ελλαδα #νεαγενια #τεμπη #antonissamaras https://t.co/EaXEtfHPLV — Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) November 20, 2026

Αναλυτικά ο διάλογος:

Νεαρή: Πρόεδρε, να σας πω κάτι;

Αντώνης Σαμαράς: Φυσικά.

Νεαρή: Δεν περνάει καλά η γενιά μου.

Αντώνης Σαμαράς: Τι σας απασχολεί;

Νεαρή: Όλοι μάς ζητάνε πτυχία, μεταπτυχιακά, αλλά δουλειά με αμοιβή δεν μας δίνουν. Ούτε μία γκαρσονιέρα δεν μπορούμε να νοικιάσουμε. Οι γονείς μάς στηρίζουν, αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Πρέπει κάτι να γίνει. Πώς θα ανοίξουμε τα φτερά μας; Πώς θα κάνουμε δική μας οικογένεια; Η Ελλάδα μάς διώχνει.

Αντώνης Σαμαράς: Μην το ξαναπείς αυτό. Κάθε γενιά φτιάχνει την πατρίδα που ονειρεύεται. Η απογοήτευση δεν είναι λύση. Η απάντηση είναι να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σας.

Νεαρή: Η πολιτική είναι αδιάφορη.

Αντώνης Σαμαράς: Γιατί;

Νεαρή: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Είμαστε η γενιά των Τεμπών. Μας δουλεύουν οι πολιτικοί.

Αντώνης Σαμαράς: Για κάτσε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Νεαρή: Γι’ αυτό ήρθα σε εσάς, γιατί σας βλέπω σαν πατέρα και μου δίνετε μια σιγουριά. Τελικά σε τι πρέπει να πιστέψω;

Αντώνης Σαμαράς: Να είστε αισιόδοξοι και με πίστη ότι θα πετύχετε. Να έχετε βιλάδα μέσα σας.

Νεαρή: Τι σημαίνει αυτό;

Αντώνης Σαμαράς: Πώς να σου το πω… είναι το «keep going» που λέμε στα Καλαματιανά.

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