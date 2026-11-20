Μια εργασία στον κήπο ενός σπιτιού στην Αυστραλία εξελίχθηκε σε μια σημαντική παλαιοντολογική ανακάλυψη . Ένα απολίθωμα ηλικίας περίπου 240 εκατομμυρίων ετών, που ανήκε σε ένα άγνωστο μέχρι τότε είδος προϊστορικού αμφίβιου, εντοπίστηκε τυχαία κατά την κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης. Η ανακάλυψη έγινε το 1996 στην περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας , όταν ο εργάτης κηπουρικής Ντέιβιντ Κινγκ ολοκλήρωνε την κατασκευή ενός τοίχου στην ιδιοκτησία του Μιχαΐλ Μιχαϊλίντις, ενός συνταξιούχου πτηνοτρόφου. Οι πέτρες που χρησιμοποιούνταν προέρχονταν από κοντινό λατομείο .

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