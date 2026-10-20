Σαμαράς για κύρωση τουρκολιβυκού: Κοιμισμένοι κολυμπάμε στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία

Snapshot Ο Αντώνης Σαμαράς κατακρίνει την κυβέρνηση για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Τρίπολη.

Κατηγορεί τον κ. Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό για αδράνεια και έλλειψη αποφασιστικότητας απέναντι στις εξελίξεις.

Επισημαίνει την αύξηση παράνομων μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς την Ελλάδα, ειδικά στην Κρήτη.

Αναφέρεται στην αυξημένη τουρκική δραστηριότητα στη Θράκη μέσω αγοράς ακινήτων και στις πολιτικές συμμαχίες στην περιοχή.

Ζητά από τον κ. Μητσοτάκη να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τα νέα γεωπολιτικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Snapshot powered by AI

Την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από την κυβέρνηση της Τρίπολης σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς.

Αναλυτικά ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε:

Τα δραματικά γεγονότα της Λιβύης, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ Γεραπετρίτη που πρόσφατα μας διαβεβαίωνε για τα ακριβώς αντίθετα. Εκθέτουν και τον Πρωθυπουργό που συμφωνεί σε όλα μαζί του, αντί να τον έχει ήδη αποπέμψει.

Και ενώ κύματα παράνομων μεταναστών από τη Λιβύη στοχεύουν την Κρήτη, πυκνώνουν τα σύννεφα ακόμα και για τη Μονή Σινά.

Την ίδια ώρα βλέπουμε την Τουρκία να αγοράζει συνεχώς -μέσω Βουλγαρικών εταιριών- ακίνητα στη Θράκη. Και τον Ράμα να αγκαλιάζεται με τον Ερντογάν.Κι εμείς κοιμισμένοι, κολυμπάμε πάντα στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία…

Οφείλει ο κ Μητσοτακης να καταλάβει το μέγεθος των νέων γεωπολιτικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα ο ίδιος με τον κ. Γεραπετρίτη.

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