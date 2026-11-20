Snapshot Η Εσθονία θα κλείσει τα σύνορά της με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου για λόγους ασφαλείας, με την απόφαση να επανεξεταστεί μετά από έξι μήνες.

Το κλείσιμο των συνοριακών περασμάτων αποφασίστηκε μετά από αυξανόμενα περιστατικά δολιοφθοράς και υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, καθώς και μετά από απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε εσθονική αμυντική εταιρεία.

Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες της Εσθονίας και τις χαρακτηρίζει ψευδείς, ενώ απορρίπτει συστηματικά τις κατηγορίες για ανάμιξή της σε δολιοφθορές στην Ευρώπη.

Η Εσθονία διαθέτει σήμερα πέντε συνοριακές διαβάσεις για την είσοδο και έξοδο ταξιδιωτών από και προς τη Ρωσία. Snapshot powered by AI

Η Εσθονία θα κλείσει τα μεθοριακά της σημεία διέλευσης με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου για λόγους ασφαλείας και θα αποφασίσει ύστερα από έξι μήνες αν θα παρατείνει το μέτρο αυτό, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας.

Το Ταλίν κατηγόρησε την Κυριακή τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας ότι διεξήγαγαν απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε εσθονική αμυντική εταιρεία. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό αυτού του είδους που σημειώνεται φέτος.

«Το κλείσιμο των μεθοριακών περασμάτων δεν αποτελεί αντίδραση σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το επόμενο βήμα μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την αυξανόμενη συχνότητα δολιοφθοράς και υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών, Μάργκους Τσάκνα, την Παρασκευή.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε την κατηγορία της Εσθονίας για την απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης και σημείωσε ότι ο ισχυρισμός αυτός εντάσσεται σε ένα μοτίβο, όπως το χαρακτήρισε, «ψευδών καταγγελιών σε βάρος της Μόσχας που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες».

Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Ταλίν δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί σε αίτημα του Reuters για κάποιο επιπρόσθετο σχόλιο για το θέμα αυτό.

Η Μόσχα απορρίπτει τακτικά τις κατηγορίες ευρωπαϊκών αρχών για ανάμειξη σε επιχειρήσεις δολιοφθοράς.

Η Εσθονία, κράτος μέλος του NATO και της ΕΕ και μεγάλος υποστηρικτής της Ουκρανίας, έχει σήμερα πέντε συνοριακές διαβάσεις από όπου οι ταξιδιώτες μπορούν να εισέλθουν ή να φύγουν από τη Ρωσία, σύμφωνα με την κυβέρνηση.