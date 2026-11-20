Snapshot Στη φυλακή της Νέας Αλικαρνασσού σημειώθηκε αιματηρός καβγάς μεταξύ δύο κρατουμένων για το τσάι και το μαγείρεμα.

Ο 44χρονος Μαροκινός κρατούμενος έκοψε με μπρίκι το μάγουλο του 29χρονου Τούρκου κρατούμενου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έλαβε πέντε ράμματα και πήρε εξιτήριο.

Ο Μαροκινός μεταφέρθηκε στην απομόνωση και εξετάζεται η πιθανότητα μετακίνησής του σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα.

Το επεισόδιο ξεκίνησε από τον Μαροκινό και προκάλεσε κινητοποίηση των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Snapshot powered by AI

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (19/11) στο σωφρονιστικό κατάστημα της Νέας Αλικαρνασσού, κινητοποιώντας τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, προτού η φασαρία λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Όπως αναφέρει το patris.gr, οι σχέσεις των δύο κρατουμένων δεν ήταν και οι καλύτερες ενώ ως αποτέλεσμα του καβγά ένας από τους κρατουμένους διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Πώς ξεκίνησε ο καβγάς

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο έγκλειστοι συναντήθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο της φυλακής, όπου υπάρχουν εστίες κουζίνας για την εξυπηρέτηση των κρατουμένων.

Στο σημείο βρισκόταν ένας 44χρονος από το Μαρόκο, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης 30 μηνών για απόπειρα κλοπής, πράξη την οποία έχει επαναλάβει και στο παρελθόν. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε και ένας Τούρκος, ηλικίας 29 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, έχει καταδικαστεί για μεταφορά μεταναστών και του έχει επιβληθεί ποινή 25 ετών.

Ο Μαροκινός κρατούμενος ήθελε να φτιάξει τσάι ενώ ο Τούρκος ήθελε να μαγειρέψει. Η καθυστέρηση του ενός είχε ως αποτέλεσμα η μία κουβέντα να φέρει την άλλη και να ανάψουν τα αίματα.

Ακολούθησε η άγρια συμπλοκή μεταξύ των δύο κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μαροκινός άρπαξε ένα μπρίκι και έσκισε το μάγουλο του Τούρκου.

Πέντε ράμματα στο μάγουλο

Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ για το συμβάν, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί τού έκαναν πέντε ράμματα στο μάγουλο και, αφού περιποιήθηκαν το τραύμα του, του έδωσαν εξιτήριο.

Κύκλοι της φυλακής αναφέρουν ότι το επεισόδιο ξεκίνησε από τον Μαροκινό, ο οποίος μεταφέρθηκε στην απομόνωση. Παράλληλα, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη μεταφορά του σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.

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