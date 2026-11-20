Μια πρωτοβουλία που ανοίγει νέα εποχή στον τομέα των προληπτικών ελέγχων, ταξινομώντας τους σε 5 κατηγορίες και 3 επίπεδα, ανάλογα με το προφίλ και τον τρόπο ζωής κάθε ανθρώπου.

Όπως και πολλά άλλα πράγματα, έτσι και η πρόληψη δεν μπορεί να είναι μια διαδικασία ίδια για όλους. Κριτήρια, όπως το φύλο, οι δραστηριότητες, οι καθημερινές συνήθειες και το lifestyle, δημιουργούν διαφορετικές ανάγκες για την παρακολούθηση της υγείας. Αυτές περιλαμβάνουν από το βασικό προληπτικό έλεγχο έως την εξειδικευμένη διερεύνηση, ώστε η φροντίδα των αναγκών της υγείας μας να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης και αποτελεσματική.

Με αυτό το σκεπτικό, η Βιοιατρική παρουσιάζει τη νέα σειρά Check up, που περιλαμβάνει ολοκληρωμένα προγράμματα εξετάσεων, οργανωμένα σε 5 βασικές κατηγορίες και 3 διαφορετικά επίπεδα ελέγχου.

Πέντε πυλώνες για ένα ευέλικτο πλαίσιο πρόληψης

Οι πέντε πυλώνες της νέας σειράς Check up καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών υγείας. Έτσι, η επιλογή του πιο κατάλληλου για εσένα προγράμματος, γίνεται πιο απλή, πιο κατανοητή και, κυρίως, περισσότερο στοχευμένη στις ανάγκες σου.

#1 Prevention | Πρόληψη & Βασικοί Έλεγχοι

Η πρόληψη ξεκινά από τα βασικά. Ο πυλώνας Prevention περιλαμβάνει προγράμματα γενικού και εξειδικευμένου προληπτικού ελέγχου, που υποστηρίζουν τη συστηματική παρακολούθηση σημαντικών παραμέτρων της υγείας.

Από έναν γενικό έλεγχο μέχρι την αξιολόγηση συγκεκριμένων λειτουργιών του οργανισμού, ο πυλώνας αυτός απευθύνεται σε όσους θέλουν να εντάξουν την πρόληψη στην καθημερινότητά τους.

#2 Care | Συμπτώματα & Καθημερινή Φροντίδα

Η κόπωση, οι αλλαγές στην ενέργεια ή άλλες ενοχλήσεις της καθημερινότητας συχνά δημιουργούν την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση.

Ο πυλώνας Care συγκεντρώνει στοχευμένα προγράμματα εξετάσεων που μπορούν να συμβάλουν στην αξιολόγηση συγκεκριμένων συμπτωμάτων και παραμέτρων της υγείας, προσφέροντας χρήσιμες διαγνωστικές πληροφορίες στον θεράποντα ιατρό.

#3 Family | Παιδί, Κύηση & Οικογένεια

Οι ανάγκες πρόληψης εξελίσσονται μαζί με την οικογένεια.

Από την παιδική ηλικία μέχρι την εγκυμοσύνη και τις διαφορετικές φάσεις της οικογενειακής ζωής, ο πυλώνας Family περιλαμβάνει προγράμματα προληπτικού ελέγχου που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σταδίου.

#4 Wellbeing | Τρόπος Ζωής & Ευεξία

Η ευεξία συνδέεται με τις καθημερινές μας συνήθειες, τη διατροφή, την ενέργεια και τη συνολική λειτουργία του οργανισμού.

Ο πυλώνας Wellbeing περιλαμβάνει προγράμματα εξετάσεων που εστιάζουν σε παραμέτρους σχετικές με τον τρόπο ζωής και την ευεξία, υποστηρίζοντας μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη φροντίδα της υγείας.

#5 Fitness | Άθληση & Φυσική Κατάσταση

Είτε η άσκηση αποτελεί μέρος της καθημερινότητας είτε συνδέεται με πιο συστηματική αθλητική δραστηριότητα, η παρακολούθηση της υγείας έχει ιδιαίτερη σημασία.

Ο πυλώνας Fitness συγκεντρώνει προγράμματα προληπτικού ελέγχου που απευθύνονται σε άτομα με διαφορετικά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας στην αξιολόγηση παραμέτρων που σχετίζονται με την άθληση και τη φυσική κατάσταση.

Τρία επίπεδα Check up για ακόμα περισσότερες επιλογές

Η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα προληπτικού ελέγχου είναι και αυτή από τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας σειράς.

Κάθε επίπεδο διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των εξετάσεων που περιλαμβάνει. Με τον τρόπο αυτό ο εξεταζόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το πιο κατάλληλο, για τις ανάγκες του, πρόγραμμα.

Γι’ αυτό και η νέα σειρά Check up, σηματοδοτεί μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στην πρόληψη, τοποθετώντας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο. Αυτή, άλλωστε, είναι, διαχρονικά, η φιλοσοφία του Ομίλου Βιοιατρική, που αξιοποιεί την επιστημονική τεχνογνωσία, τη σύγχρονη διαγνωστική τεχνολογία και τη 45ετή εμπειρία της στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες προληπτικού ελέγχου.

Η πρόληψη είναι ουσιαστική επένδυση στην υγεία και στην ποιότητα ζωής

Με τη νέα σειρά Check up, η Βιοιατρική παρέχει περισσότερους τρόπους να εντάξεις τον προληπτικό έλεγχο στη ζωή σου, σύμφωνα με τις ανάγκες σου.

Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο bioiatriki.gr/checkup/