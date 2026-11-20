Snapshot Κατασχέθηκαν ένα καλάσνικοβ, δύο πιστόλια, 144 φυσίγγια, χρυσές λίρες, χρηματικό ποσό, ηλεκτρονικές συσκευές και ταξιδιωτικά έγγραφα με ψευδή στοιχεία.

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα έφεραν τη φωτογραφία 38χρονου αλλοδαπού με διεθνή καταδίωξη από την INTERPOL Σερβίας.

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα και οδηγήθηκε στην εισαγγελία. Snapshot powered by AI

Σημαντικά ευρήματα έφερε στο φως αστυνομική έρευνα στα Καλύβια Αττικής, όπου συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026 ένας 39χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες του 39χρονου, αλλά και στους γύρω χώρους, εντοπίστηκε οπλισμός, μεγάλο χρηματικό ποσό, χρυσές λίρες και διάφορα αντικείμενα, τα οποία κατασχέθηκαν.

Το καλάσνικοβ, τα πιστόλια και τα υπόλοιπα ευρήματα

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου καλάσνικοβ με γεμιστήρα.

Δύο πιστόλια, το ένα με γεμιστήρα.

Συνολικά 144 φυσίγγια, εκ των οποίων 30 για πολεμικό τυφέκιο.

200 χρυσές λίρες και ένα χρυσό ρολόι.

Το χρηματικό ποσό των 151.890 ευρώ.

Μηχάνημα καταμέτρησης χρημάτων και συσκευή καταγραφής.

Έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και δύο συσκευές γεωεντοπισμού.

Τρία κινητά τηλέφωνα και διάφορες κάρτες SIM.

Ένα ζευγάρι γάντια.

Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν μία ταυτότητα και μία άδεια οδήγησης τσεχικών Αρχών, καθώς και ένα διαβατήριο βελγικών Αρχών. Και τα τρία έγγραφα έφεραν την ίδια φωτογραφία, αλλά διαφορετικά στοιχεία κατόχου.

O 39χρονος μεταφέρθηκε στην έδρα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, που υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, όπου και συνελήφθη.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι η φωτογραφία στα κατασχεθέντα έγγραφα αντιστοιχεί σε 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Σερβίας, γεγονός που είχε οδηγήσει τότε στη σύλληψή του, όπως είχε ανακοινωθεί και με σχετικό δελτίο Τύπου στις 24 Αυγούστου 2026.

Ο 39χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.