Snapshot Μία γυναίκα στη Σενζέν εμποδίζει με το σώμα της τις πόρτες του μετρό να κλείσουν για να επιβιβάσει επιπλέον μέλη της οικογένειάς της.

Παρά τις προσπάθειες του προσωπικού ασφαλείας, η γυναίκα δεν υπάκουσε και επέτρεψε σε τρία ακόμη άτομα να επιβιβαστούν.

Η Αστυνομία μετρό της Σενζέν χαρακτήρισε την πράξη της παράνομη ως παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας μέσου μεταφοράς.

Η γυναίκα τέθηκε υπό διοικητική κράτηση ως τιμωρία για τη συμπεριφορά της. Snapshot powered by AI

Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα βίντεο από περιστατικό που σημειώθηκε σε σταθμό μετρό της πόλης Σενζέν, στην Κίνα.

Μία επιβάτης τέθηκε υπό διοικητική κράτηση, αφού εμπόδισε τον συρμό του μετρό να ξεκινήσει, κρατώντας ανοιχτές τις πόρτες του βαγονιού με το σώμα της για να επιβιβαστούν επιπλέον τρία άτομα της οικογένειάς της.

https://www.instagram.com/dailymail/reel/Df7hHJ_ordd/

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2025, όταν η γυναίκα επέστρεφε από ταξίδι μαζί με μέλη της οικογενείας της. Στον συρμό επιβιβάστηκαν η γυναίκα με την κόρη της, ωστόσο τρία ακόμη άτομα βρίσκονταν στις αποβάθρες και δεν είχαν προλάβει να επιβιβαστούν.

Η γυναίκα φαίνεται σε βίντεο να μιλάει στο τηλέφωνο, προσπαθώντας να επικοινωνήσει μαζί τους, να κουνάει τα χέρια της σε νόημα για να τους πλησιάσει και να κάθεται μπροστά από την πόρτα ώστε να της εμποδίσει να κλείσουν.

Τρία άτομα της ασφάλειας του μετρό προσπαθούσαν να την κάνουν να μπει μέσα στο βαγόνι, με δύο γυναίκες να βρίσκονται στην αποβάθρα και ένα ακόμη άτομο μέσα στο βαγόνι. Η γυναίκα αγνόησε τις προσπάθειες του προσωπικού και τελικά μπήκαν μέσα στο βαγόνι τρέχοντας δύο ανήλικα παιδιά και μία ακόμη γυναίκα, κρατώντας βαλίτσες.

Ωστόσο, δύο μέρες αργότερα, η Αστυνομία του μετρό στη Σενζέν ανακοίνωσε ότι η πράξη της γυναίκας ήταν παράνομη λόγω παρεμπόδισης της ομαλής λειτουργίας ενός οχήματος δημόσιων μεταφορών. Ως τιμωρία, της επιβλήθηκε διοικητική κράτηση