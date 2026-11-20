Snapshot Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει νέο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση των «μπροστινών» επιχειρήσεων μέσω τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμων.

Εξετάζεται η μεταφορά οφειλών από παλαιές σε νέες επιχειρήσεις που συνεχίζουν ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα.

Θα γίνονται αυστηρότεροι έλεγχοι στα πρόσωπα που εμφανίζονται ως διαχειριστές χωρίς οικονομική επιφάνεια ή επιχειρηματικό προφίλ. Snapshot powered by AI

Στο στόχαστρο των φορολογικών Αρχών μπαίνουν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» ή «μπροστινοί» των επιχειρήσεων, με το οικονομικό επιτελείο και την ΑΑΔΕ να σχεδιάζουν ένα νέο πλαίσιο ελέγχων για τον περιορισμό του φαινομένου.

Στα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνονται η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και ειδικών αλγορίθμων για τον εντοπισμό ύποπτων εταιρειών, η μεταφορά οφειλών σε διάδοχες επιχειρήσεις και αυστηρότεροι περιορισμοί για τους εικονικούς διαχειριστές.

Πρόκειται για την πρακτική κατά την οποία οι πραγματικοί ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης τοποθετούν τρίτα πρόσωπα στη θέση του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου, προκειμένου να αποφεύγουν οι ίδιοι τις ευθύνες που απορρέουν από τη λειτουργία της εταιρείας και κυρίως από τη συσσώρευση χρεών.

Συχνά, μάλιστα, ως «μπροστινοί» εμφανίζονται άτομα χωρίς ουσιαστική οικονομική επιφάνεια ή επιχειρηματική δραστηριότητα, ακόμη και υπερήλικες, οι οποίοι αναλαμβάνουν τυπικά την ευθύνη για επιχειρήσεις που στην πραγματικότητα ελέγχονται από άλλα πρόσωπα.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε παράνομες δραστηριότητες, καθώς ανάλογες πρακτικές εντοπίζονται και σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός των πραγματικών υπευθύνων όταν προκύπτουν φορολογικές παραβάσεις και ανεξόφλητες οφειλές.

Τα πέντε μέτρα που εξετάζουν υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ

Στο πλαίσιο αυτό, στο τραπέζι βρίσκονται πέντε βασικές παρεμβάσεις, οι οποίες αποσκοπούν τόσο στον εντοπισμό των εικονικών διαχειριστών όσο και στην αποτροπή της δημιουργίας νέων εταιρειών με σκοπό την αποφυγή παλαιότερων υποχρεώσεων.

Ευθύνη των νέων επιχειρήσεων για παλαιά χρέη

Εξετάζεται η δυνατότητα μεταφοράς των οφειλών μιας επιχείρησης σε μια νέα εταιρεία, όταν διαπιστώνεται ότι πρόκειται ουσιαστικά για συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας. Στους ελέγχους θα συνεκτιμώνται στοιχεία όπως η κοινή έδρα, η ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα, το προσωπικό, οι προμηθευτές και οι διαχειριστές.

Αξιολόγηση της φορολογικής συνέπειας των επιχειρήσεων

Προβλέπεται η αξιολόγηση κάθε επιχείρησης με βάση τη συνέπειά της στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Στόχος είναι να εντοπίζονται εγκαίρως εταιρείες που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Αυστηρότεροι έλεγχοι στους διαχειριστές

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα πρόσωπα που εμφανίζονται ως διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι, χωρίς να διαθέτουν την αντίστοιχη οικονομική επιφάνεια ή το απαραίτητο επιχειρηματικό προφίλ. Σε ύποπτες περιπτώσεις εξετάζεται ακόμη και η απαίτηση παροχής εγγυήσεων ή η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων.

Αναστολή χρήσης ΑΦΜ έως και για πέντε χρόνια

Στα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνεται και η δυνατότητα αναστολής της χρήσης ΑΦΜ για διάστημα έως πέντε ετών. Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που εμπλέκονται σε πρακτικές εικονικής εκπροσώπησης, περιπτώσεις στις οποίες αποκρύπτεται ο πραγματικός διαχειριστής, αλλά και επιχειρήσεις με εικονική ή απατηλή δραστηριότητα.

Αυστηρότερα φίλτρα για επιχειρήσεις με χρέη

Στο μικροσκόπιο θα μπαίνουν και νεοσύστατες επιχειρήσεις που εμφανίζουν μεγάλους τζίρους, αλλά παράλληλα συσσωρεύουν ανεξόφλητες οφειλές. Παράλληλα, εξετάζεται ειδικό πλαίσιο ρύθμισης των χρεών, με υποχρεωτική προκαταβολή τουλάχιστον του 50% της οφειλής και εξόφληση του υπόλοιπου ποσού σε έως έξι δόσεις.