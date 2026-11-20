Eγκαίνια του νέου κτηρίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στον Ταύρο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2024. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Snapshot Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη σε 15 συλληφθέντες του κυκλώματος με έξι κακουργήματα.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η φοροδιαφυγή φέρεται να έγινε μέσω απόκρυψης ΦΠΑ, έκδοσης εικονικών τιμολογίων και υποβολής ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον ανακριτή στην Ευελπίδων για περαιτέρω ποινική διαδικασία. Snapshot powered by AI

Στη Δικαιοσύνη περνά η υπόθεση του κυκλώματος που εξάρθρωσε η υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος των 15 συλληφθέντων, αποδίδοντάς τους, κατά περίπτωση, έξι κακουργήματα.

Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκονται οι κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και απόπειρα απάτης, ενώ η δίωξη περιλαμβάνει ακόμη τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στο σκέλος της φοροδιαφυγής, η οποία φέρεται να συντελέστηκε με διαφορετικές μεθόδους: την απόκρυψη και μη απόδοση ΦΠΑ, την έκδοση εικονικών τιμολογίων, αλλά και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Ευελπίδων, όπου θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή για την περαιτέρω ποινική διαδικασία.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - Τα ραντεβού σε καφενείο στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντόπισαν ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικά τιμολόγια και σύνθετες οικονομικές συναλλαγές, προκειμένου να αποκρύπτει φορολογητέα έσοδα.

Το ποσό που φέρεται να μην δηλώθηκε στις φορολογικές αρχές ανέρχεται σε 28 εκατ. ευρώ, ενώ από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι προέκυψαν και παράνομες επιστροφές φόρων ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση οδήγησε στη σύλληψη συνολικά 15 ατόμων, ανάμεσά τους δύο τραπεζικών στελεχών και τεσσάρων λογιστών. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της έρευνας είναι ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε καφενείο στο κέντρο της Αθήνας ως σημείο τεχνολογικής υποστήριξης για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μέσω της συγκεκριμένης επιχείρησης πραγματοποιούνταν οι απαραίτητες ηλεκτρονικές διαδικασίες για την υποβολή των δηλώσεων των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Μόλις ολοκληρώθηκαν οι υποβολές, το καφενείο μεταβιβάστηκε σε πρόσωπο που φέρεται να λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος» του κυκλώματος.

Ο αλγόριθμος «Ζακάρ» οδήγησε στον εντοπισμό των ύποπτων συναλλαγών

Καθοριστική ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αξιοποίηση του αλγορίθμου «Ζακάρ» (Jaccard), ενός τεχνολογικού εργαλείου που επιτρέπει τη συσχέτιση δεδομένων και την αναγνώριση κοινών χαρακτηριστικών σε μεγάλο αριθμό οικονομικών συναλλαγών.

Μέσα από την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός ύποπτων μοτίβων και διασυνδέσεων μεταξύ εταιρειών και συναλλαγών, τα οποία συνέβαλαν στην αποκάλυψη της δραστηριότητας του δικτύου.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία δίνουν στις ελεγκτικές υπηρεσίες τη δυνατότητα να διασταυρώνουν πληροφορίες, να εντοπίζουν ασυνήθιστες οικονομικές κινήσεις και να αποκαλύπτουν σύνθετα σχήματα φοροαποφυγής και παράνομης επιστροφής φόρων.

Διαβάστε επίσης