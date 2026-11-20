Snapshot Οι πωλήσεις των «κιτ επιβίωσης 72 ωρών» στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 400% μετά τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ερυθρού Σταυρού.

Το κιτ πρέπει να περιλαμβάνει νερό, τρόφιμα μακράς διάρκειας, φάρμακα, φακό με μπαταρίες, ραδιόφωνο, powerbank, μετρητά, ρούχα, βασικά εργαλεία, είδη προσωπικής υγιεινής, έγγραφα και εφεδρικά κλειδιά.

Η ανάγκη για το κιτ επιβίωσης ενισχύθηκε λόγω απειλών όπως κυβερνοεπιθέσεις σε εταιρείες και δημόσιες υποδομές, που αυξάνουν την πιθανότητα διακοπών σε βασικές υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι καταναλωτές, έπειτα από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προμήθεια του λεγόμενου «κιτ επιβίωσης 72 ωρών».

Όπως μετέδωσε το MEGA, οι πωλήσεις των «κιτ επιβίωσης 72 ωρών» που διατίθενται για να καλύψουν βασικές ανάγκες επιβίωσης στην περίπτωση έκτακτης ανάγκηςέχουν αυξηθεί κατά 400%.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες, οι καταναλωτές σπεύδουν να αγοράσουν προϊόντα, όπως είδη φωτισμού, έτοιμα γεύματα, κονσέρβες, αντηλιακά και φορητά φαρμακεία, στον απόηχο των συστάσεων Κομισίον, αλλά και Ερυθρού Σταυρού.

Η ανησυχία των Ευρωπαίων έχει γίνει εντονότερη, μετά το «κύμα» κυβερνοεπιθέσεων σε εταιρείες, αεροδρόμια, αλλά και δημόσιες υποδομές.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το «κιτ επιβίωσης 72 ωρών»

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα με τα βασικά εφόδια που προτείνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Νερό

Αποτελεί ίσως το σημαντικότερο στοιχείο του εξοπλισμού. Ο ΕΕΣ συστήνει έξι λίτρα πόσιμου νερού ανά άτομο, δηλαδή περίπου δύο λίτρα την ημέρα για ένα τριήμερο.

Για μια τετραμελή οικογένεια αυτό σημαίνει 24 λίτρα νερού, μόνο για την κάλυψη της συγκεκριμένης βασικής ανάγκης.

Τρόφιμα μακράς διάρκειας

Χρειάζονται τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται εύκολα και μπορούν να καταναλωθούν χωρίς μαγείρεμα. Ενδεικτικά:

ΚονσέρβεςΜπάρες δημητριακών και πρωτεΐνηςΞηροί καρποίΚράκερ και συσκευασμένα τρόφιμαΠαιδικές τροφές, όπου χρειάζεταιΕιδική τροφή για κατοικίδιαΚαλό είναι να υπάρχει και ανοιχτήρι κονσέρβας

Φάρμακα και ιατρικά είδη

Κάθε οικογένεια πρέπει να έχει διαθέσιμα τα φάρμακα που χρειάζεται σε καθημερινή βάση, αλλά και τυχόν ειδικά ιατρικά εφόδια.

Στο σακίδιο πρέπει να υπάρχει επίσης ένα βασικό φαρμακείο πρώτων βοηθειών, με γάζες, επιδέσμους, αντισηπτικά και άλλα απαραίτητα υλικά.

Φακός και εφεδρικές μπαταρίες

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο φακός είναι απαραίτητος. Χρειάζονται και εφεδρικές μπαταρίες, ώστε να μη βρεθεί κάποιος χωρίς φωτισμό όταν τις χρειαστεί.

Ραδιόφωνο με μπαταρίες

Έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε μια μεγάλη κρίση μπορεί να μην υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ραδιόφωνο επιτρέπει την ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, ακόμη και όταν άλλες μορφές επικοινωνίας έχουν διακοπεί.

Powerbank και φορτιστής κινητού

Ένα ή περισσότερα πλήρως φορτισμένα powerbanks μπορούν να διατηρήσουν ενεργό το κινητό τηλέφωνο για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Μετρητά

Η σύσταση μπορεί να ξενίζει στην εποχή των ηλεκτρονικών πληρωμών, όμως έχει πρακτική σημασία.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή προβλήματος στα δίκτυα συναλλαγών, τα POS και τα ΑΤΜ ενδέχεται να μη λειτουργούν.

Ρούχα και κουβέρτα επιβίωσης

Χρειάζονται ζεστά ρούχα, μια κουβέρτα επιβίωσης ή ένας υπνόσακος, ανάλογα με τις ανάγκες του νοικοκυριού.

Βασικά εργαλεία

Ένα πολυεργαλείο, ένα ανοιχτήρι και ένα σχοινί μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα σε διαφορετικές περιστάσεις.

Είδη προσωπικής υγιεινής

Σαπούνι, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, αντισηπτικό και υγρά μαντηλάκια είναι ορισμένα από τα απαραίτητα.

Έγγραφα και εφεδρικά κλειδιά

Αντίγραφα ταυτότητας, ιατρικών συνταγών και άλλων βασικών εγγράφων πρέπει να βρίσκονται σε αδιάβροχη θήκη.

Παράλληλα, είναι χρήσιμο να υπάρχουν δεύτερα κλειδιά για το σπίτι και το αυτοκίνητο.

Εφεδρικά γυαλιά και παιχνίδια

Για όσους χρησιμοποιούν γυαλιά, ένα δεύτερο ζευγάρι μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο. Για τις οικογένειες με παιδιά, ο ΕΕΣ προτείνει να υπάρχουν και παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα που θα τα απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της αναμονής.

Πόσο κοστίζει το κιτ των 72 ωρών

Εδώ βρίσκεται ένα από τα βασικά ερωτήματα για όποιον θέλει να προετοιμαστεί: Πόσο θα χρειαστεί να πληρώσει; Η απάντηση εξαρτάται από το εάν θα επιλέξει να αγοράσει ένα έτοιμο σακίδιο επιβίωσης ή εάν θα συγκεντρώσει μόνος του τα απαραίτητα είδη.

Στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με πρόσφατες καταγραφές, τα έτοιμα κιτ έκτακτης ανάγκης ξεκινούν περίπου από τα 100 ευρώ και μπορούν να ξεπεράσουν τα 400 ευρώ, ανάλογα με τον εξοπλισμό, την ποιότητα και το μέγεθός τους

Από την άλλη πλευρά, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να συγκεντρώσει ένα βασικό κιτ με περίπου 110-190 ευρώ, εφόσον επιλέξει οικονομικές έως μεσαίες λύσεις και δεν χρειαστεί να αγοράσει εξειδικευμένο εξοπλισμό

Ενδεικτικά, το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

ΕξοπλισμόςΕνδεικτικό κόστοςΦακοί και μπαταρίες

12-20 ευρώ

Φορητό ραδιόφωνο

8-15 ευρώ

Powerbanks

18-50 ευρώ

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών

10-18 ευρώ

Είδη προσωπικής υγιεινής

8-12 ευρώ

Τρόφιμα και νερό

Ανάλογα με τις ποσότητες

Σακίδιο και λοιπά είδη

Ανάλογα με την επιλογή

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικές εκτιμήσεις κι όχι επίσημος τιμοκατάλογος. Δεν περιλαμβάνουν προσωπικά φάρμακα, ειδικά τρόφιμα και είδη για βρέφη ή κατοικιδίων, ενώ το τελικό ποσό εξαρτάται από το τι διαθέτει ήδη κάθε σπίτι.

Διαβάστε επίσης