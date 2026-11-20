Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις φλόγες
Ένας άνδρας παραλήφθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από διασώστες του ΕΚΑΒ μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, Λάρισα
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- Ένας ακόμη άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για την κατάστασή του.
- Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
- Οι συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν άγνωστες.
Χωρίς τις αισθήσεις του παραλήφθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ ένας άνδρας, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11) σε διαμέρισμα στη συνοικία των Αμπελοκήπων, στη Λάρισα.
Σύμφωνα με το larissanet.gr, ακόμη ένας άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.
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