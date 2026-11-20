Snapshot Το έργο GREGY προβλέπει την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών για τη μεταφορά τριών γιγαβάτ καθαρής ενέργειας προς την Ευρώπη.

Η Ελλάδα στηρίζει τη στενότερη σύνδεση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθεί συνεργασίες σε ενέργεια, αποθήκευση, πράσινο υδρογόνο και ανανεώσιμες πηγές.

Η ελληνική ναυτιλία είναι σημαντικός χρήστης της Διώρυγας του Σουέζ, και η Ελλάδα συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ασφάλειας «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Ελλάδα παρουσιάζεται ως πύλη εισόδου των αιγυπτιακών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, με αναμενόμενη αύξηση επενδύσεων και ανάπτυξης έως το 2027. Snapshot powered by AI

Στην κοινή θέση Ελλάδας και Αιγύπτου απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και στις προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 1ο Ελληνοαιγυπτιακό Φόρουμ Οικονομικής Διπλωματίας στην Αθήνα.

Ο υπουργός χαιρέτισε τη στάση της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες συνδέονται με στρατηγική σχέση και κοινή προσέγγιση ως προς την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

«Όπως και η Ελλάδα, η Αίγυπτος απέρριψε στα Ηνωμένα Έθνη το λεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι άκυρο και στερείται οποιασδήποτε νομικής βάσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών του 2020 και στη Στρατηγική Εταιρική Σχέση του 2025, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει τη στενότερη σύνδεση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Μια ισχυρή, σταθερή και ευημερούσα Αίγυπτος αποτελεί στρατηγικό συμφέρον της ίδιας της Ευρώπης. Και η Ελλάδα θα παραμείνει ο πιο φυσικός σύμμαχος της Αιγύπτου στην Ευρώπη», τόνισε.

Αναλυτικά η ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη

«Εξοχότατε Υπουργέ Οικονομικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, κύριε Ahmed Kouchouk, αξιότιμε Πρόεδρε της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας του Σουέζ, κυρίες και κύριοι Υπουργοί,Εξοχότατε Πρέσβη της Αιγύπτου στην Ελλάδα,

Αγαπητοί εκπρόσωποι της ελληνικής και της αιγυπτιακής επιχειρηματικής κοινότητας,Κυρίες και κύριοι,Με μεγάλη μου χαρά κηρύττω την έναρξη του 1ου Ελληνοαιγυπτιακού Φόρουμ Οικονομικής Διπλωματίας, και είμαι ακόμη πιο χαρούμενος που το κάνω μαζί με τον φίλο μου, τον Υπουργό Οικονομικών της Αιγύπτου, Ahmed Kouchouk. Ahmed, καλώς ήρθες στην Αθήνα.Όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά στην Ουάσιγκτον, τον περασμένο Οκτώβριο, συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε στενά, ανταλλάσσοντας εμπειρίες στη δημοσιονομική διαχείριση, στη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση, αλλά και προωθώντας κοινές επενδύσεις.Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τον νέο Πρέσβη της Αιγύπτου, κύριο Mourad Youssry. Μέσα σε λίγους μόλις μήνες από την άφιξή του στην Αθήνα, ανέλαβε αμέσως ενεργό δράση, δίνοντας νέα δυναμική στις διμερείς και οικονομικές μας σχέσεις. Κύριε Πρέσβη, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα.Θερμό καλωσόρισμα απευθύνω και στους επιχειρηματίες που ταξίδεψαν από την Αίγυπτο. Θέλω να ενθαρρύνω όλους τους παρευρισκόμενους, Έλληνες και Αιγύπτιους, να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή την ευκαιρία συνεργασίας. Οι κυβερνήσεις μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο. Είναι όμως οι επιχειρήσεις εκείνες που πρέπει να τον διανύσουν.Οι ιστορικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου είναι γνωστοί. Εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι δύο αρχαίοι πολιτισμοί μας εμπορεύονται, ανταλλάσσουν ιδέες και συνυπάρχουν στις ακτές της Μεσογείου. Η ελληνική κοινότητα της Αιγύπτου έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της χώρας. Ως Υπουργός Παιδείας, είχα την τιμή να επισκεφθώ την Αμπέτειο Σχολή στο Κάιρο και την Ελληνική Κοινότητα Αλεξάνδρειας, όπου διαπίστωσα από κοντά πόσο ισχυρός παραμένει αυτός ο δεσμός. Σήμερα, μια πολυπληθής και δραστήρια αιγυπτιακή κοινότητα ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Οι άνθρωποί μας αποτελούν την ισχυρότερη γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κάποτε περιγράψει αυτή τη σχέση με μια εικόνα που μου έχει μείνει: η σχέση μας, είχε πει, έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία, αλλά και ισχυρά κλαδιά, έτοιμα να απλωθούν μακριά στο μέλλον. Ακριβώς για να οικοδομήσουμε αυτό το μέλλον βρισκόμαστε σήμερα εδώ.Σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από την αστάθεια, η Ελλάδα και η Αίγυπτος είναι δύο ισχυροί σύμμαχοι, δύο πυλώνες περιφερειακής σταθερότητας.Είμαστε στρατηγικοί εταίροι, με κοινό όραμα για την περιοχή μας και συντονισμένη προσέγγιση ως προς την προάσπιση του διεθνούς δικαίου, των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Δικαίου της Θάλασσας.Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζω θερμά τη σαφή θέση της Αιγύπτου απέναντι στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.Όπως και η Ελλάδα, η Αίγυπτος απέρριψε στα Ηνωμένα Έθνη το λεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι άκυρο και στερείται οποιασδήποτε νομικής βάσης.

Αγαπητοί φίλοι,Η συμφωνία του 2020 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών απέδειξε τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει πολιτική βούληση και σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Και η Στρατηγική Εταιρική Σχέση του 2025 προσέδωσε στη φιλία μας στέρεη θεσμική βάση.Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει με συνέπεια την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου. Θέλω να είμαι σαφής: μια ισχυρή, σταθερή και ευημερούσα Αίγυπτος αποτελεί στρατηγικό συμφέρον της ίδιας της Ευρώπης. Και η Ελλάδα θα παραμείνει ο πιο φυσικός σύμμαχος της Αιγύπτου στην Ευρώπη.Ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, γνωρίζω ότι μια στρατηγική σχέση αποκτά πραγματικό περιεχόμενο μόνο όταν μεταφράζεται σε έργα και θέσεις εργασίας. Αν έπρεπε να συνοψίσω τη φιλοδοξία μας σε τέσσερις μόνο λέξεις, θα επέλεγα τις εξής: διασυνδεσιμότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναυτιλία και επενδύσεις.Θα ξεκινήσω από το έργο που ενσαρκώνει καλύτερα το κοινό μας όραμα: το GREGY, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου. Για πρώτη φορά, η Αίγυπτος και η Ελλάδα θα συνδεθούν μέσω ενός υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου στη Μεσόγειο, ενώνοντας την Αφρική με την Ευρώπη.Φανταστείτε ένα υποθαλάσσιο καλώδιο μήκους σχεδόν χιλίων χιλιομέτρων, που θα μεταφέρει τρία γιγαβάτ καθαρής ενέργειας, παραγόμενης από τον ήλιο και τον άνεμο της αιγυπτιακής ερήμου, στην Αττική και από εκεί στην ευρωπαϊκή αγορά.Το GREGY προσφέρει τριπλό όφελος. Για την Αίγυπτο, σημαίνει νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και σταθερά έσοδα από τις εξαγωγές καθαρής ενέργειας. Για την Ελλάδα, ενισχύει τον ρόλο μας ως ενεργειακού κόμβου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για την Ευρώπη, σημαίνει μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και ταχύτερη πράσινη μετάβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει ήδη χαρακτηρίσει Έργο Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος.Η πολιτική βούληση υπάρχει. Το επόμενο βήμα είναι η κινητοποίηση της αναγκαίας χρηματοδότησης και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι έτοιμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.Και το GREGY είναι μόνο η αρχή. Ο ήλιος και ο άνεμος της Αιγύπτου, σε συνδυασμό με την ελληνική τεχνογνωσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπορούν να ανοίξουν νέα πεδία συνεργασίας, από την αποθήκευση ενέργειας έως το πράσινο υδρογόνο.Η θάλασσα είναι ο τομέας στον οποίο τα συμφέροντά μας δεν συγκλίνουν απλώς. Ταυτίζονται.Ο Ηρόδοτος αποκάλεσε την Αίγυπτο «δώρο του Νείλου». Σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Διώρυγα του Σουέζ είναι το δώρο της Αιγύπτου στο παγκόσμιο εμπόριο: υπό κανονικές συνθήκες, περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου διέρχεται από αυτήν. Η ελληνική ναυτιλία, με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, είναι ένας από τους πιο σταθερούς χρήστες της. Και ο Πειραιάς αποτελεί την πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή πύλη εισόδου για τα πλοία που εξέρχονται από τη Διώρυγα. Γι’ αυτό η θαλάσσια ασφάλεια και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα αποτελούν κοινή προτεραιότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει έμπρακτα τη δέσμευσή της, φιλοξενώντας στη Λάρισα το επιχειρησιακό στρατηγείο της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» (EUNAVFOR ASPIDES), στην οποία συμμετέχει ενεργά.Και θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο: να συνδέσουμε τα λιμάνια μας με νέες απευθείας θαλάσσιες γραμμές και να αξιοποιήσουμε την ελληνική τεχνογνωσία στις ναυτιλιακές υπηρεσίες κατά μήκος της Διώρυγας. Όπως ήδη συμβαίνει με την κοινοπραξία μεταξύ της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ και ελληνικού ομίλου, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση αποβλήτων από τα διερχόμενα πλοία.Ήταν, επομένως, ιδιαίτερη χαρά μου να υποδεχθώ χθες στην Αθήνα τον Πρόεδρο της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας του Σουέζ, Mustafa Sheikhoune.

Κυρίες και κύριοι,Ας μιλήσουμε ανοιχτά: οι οικονομικές μας σχέσεις δεν έχουν ακόμη φτάσει στο επίπεδο των ισχυρών πολιτικών μας δεσμών. Αυτό δεν είναι αδυναμία. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία μας.Η Αίγυπτος είναι μια αγορά 110 εκατομμυρίων ανθρώπων, με νέο και δυναμικό πληθυσμό και ρυθμό ανάπτυξης περίπου 5%. Το 2024 προσέλκυσε περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Αφρικής και αποτελεί πύλη προς την Αφρική και τον αραβικό κόσμο.Περισσότερες από διακόσιες ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται ήδη στην Αίγυπτο. Θέλουμε να δούμε πολλές περισσότερες. Και εξίσου θέλουμε περισσότερες αιγυπτιακές επιχειρήσεις να επιλέξουν την Ελλάδα.

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να σας εξηγήσω γιατί η Ελλάδα αποτελεί σήμερα τη φυσική πύλη της Αιγύπτου προς την Ευρώπη.Πρώτον, επειδή η Ελλάδα ανοίγει την πόρτα σε μια ενιαία αγορά 450 εκατομμυρίων ανθρώπων και σε μια ευρύτερη περιοχή 140 εκατομμυρίων καταναλωτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.Μια αιγυπτιακή επιχείρηση που εγκαθίσταται στην Ελλάδα αποκτά παρουσία εντός της Ευρωζώνης, λειτουργεί με ευρωπαϊκούς κανόνες και την ασφάλεια δικαίου που παρέχει η Ευρώπη, ενώ συνδέεται με ολόκληρη την ήπειρο μέσω λιμανιών όπως ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη.Δεύτερον, επειδή η Ελλάδα αποτελεί σήμερα πυλώνα δημοσιονομικής σταθερότητας.Μόλις πριν από λίγα χρόνια μιλούσαμε για ελλείμματα και επιβίωση. Σήμερα μιλάμε για ανάπτυξη, επενδύσεις και εξωστρέφεια. Έχουμε ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, το δημόσιο χρέος μας μειώνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο και η οικονομία μας αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από εκείνον της Ευρωζώνης, στην πραγματικότητα σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μετά τη σημερινή εκδήλωση θα μεταβώ στη Βουλή για να καταθέσω το τελικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Για το 2027 προβλέπουμε ανάπτυξη 2,3%, σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%.Οι επενδύσεις, που το 2019, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, αντιστοιχούσαν στο 11% του ΑΕΠ, θα φτάσουν στο 18,6% το 2027. Και στόχος μας είναι να ξεπεράσουν το 20% έως το τέλος της δεκαετίας. Τρίτον, επειδή προσφέρουμε στους επενδυτές ένα αξιόπιστο και φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον: σταθερούς κανόνες, δεσμεύσεις που τηρούνται, χαμηλότερη και προβλέψιμη φορολογία, φορολογικά κίνητρα και επιταχυνόμενες αποσβέσεις.

Αλλά και ένα κράτος που έχει περάσει στην ψηφιακή εποχή. Ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω αυτή τη μεταμόρφωση από πρώτο χέρι. Από το gov.gr έως τις ψηφιακές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις, η γραφειοκρατία που κάποτε αποθάρρυνε τους επενδυτές δίνει σταδιακά τη θέση της σε ένα κράτος γρήγορο, διαφανές και προβλέψιμο. Τέταρτον, επειδή η Ελλάδα κοιτάζει μπροστά με σχέδιο. Τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσουμε τις βασικές παραμέτρους του Invest Ahead, του νέου δεκαετούς στρατηγικού επενδυτικού οδικού χάρτη της Ελλάδας, ο οποίος προσδιορίζει με σαφήνεια πού θέλουμε να κατευθυνθούν τα κεφάλαια έως το 2036: τριάντα επενδυτικές ευκαιρίες σε στρατηγικούς τομείς, με δυνατότητα κινητοποίησης νέων επενδύσεων ύψους έως 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι ευκαιρίες αυτές καλύπτουν την αγροδιατροφή και τη μεταποίηση, την ενέργεια και τις υποδομές, την υψηλή τεχνολογία - την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις ψηφιακές υπηρεσίες και την έρευνα - καθώς και τη γαλάζια οικονομία, όπου τα ελληνικά ναυπηγεία ανακτούν τη δυναμική τους. Παγκόσμιοι τεχνολογικοί κολοσσοί επιλέγουν ήδη την Ελλάδα για κέντρα δεδομένων και κόμβους καινοτομίας. Παράλληλα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και το τραπεζικό σύστημα στηρίζουν τη χρηματοδότηση αυτής της προσπάθειας: ένα πρόγραμμα δημόσιων πόρων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ μπορεί να κινητοποιήσει έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει περάσει από την εποχή που αναζητούσε επενδύσεις στην εποχή που σχεδιάζει πού, πώς και με ποιον σκοπό θα επενδυθούν τα κεφάλαια της επόμενης δεκαετίας. Θέλουμε η Αίγυπτος να αποτελέσει μέρος αυτού του σχεδίου. Και ήδη αποτελεί: ένας αιγυπτιακός όμιλος επενδύει σήμερα στην αποθήκευση ενέργειας στην Ελλάδα.

Σε καθέναν από αυτούς τους τομείς, οι αιγυπτιακές επιχειρήσεις θα βρουν στην Ελλάδα όχι απλώς μια αγορά και έναν εταίρο που τις υποδέχεται θετικά, αλλά μια στρατηγική πύλη εισόδου και μια βάση στην Ευρώπη. Αγαπητοί φίλοι, Οι εφοδιαστικές αλυσίδες αναδιαμορφώνονται και τα κεφάλαια αναζητούν αξιόπιστους εταίρους. Σε αυτόν τον κόσμο, η γεωγραφία αναδεικνύεται ξανά σε καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον των χωρών. Η Ελλάδα και η Αίγυπτος βρίσκονται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, των σημαντικότερων θαλάσσιων εμπορικών οδών του κόσμου και νέων ενεργειακών διαδρόμων. Με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου θέλουμε να δώσουμε νέα πνοή στον διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο υπουργείων μας, ώστε η συνεργασία μας να αποκτήσει σταθερό ρυθμό και να παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα. Η ιστορία μάς έδωσε τα θεμέλια. Η γεωγραφία μάς έδωσε τα πλεονεκτήματα. Η πολιτική βούληση έχτισε τη γέφυρα. Τώρα είναι η ώρα να τη διασχίσουμε, με επενδύσεις, με έργα και με ανθρώπους»

Διαβάστε επίσης