Πιερρακάκης: Σε ονομαστική ψηφοφορία 17 άρθρα του νομοσχεδίου για τα μέτρα της ΔΕΘ

Snapshot 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θα λάβουν ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ, ενώ σχεδόν 1 εκατομμύριο ενοικιαστές θα δουν επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου.

Το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027 περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούν μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις.

Οι πόροι για τα μέτρα προέρχονται από την οικονομική ανάπτυξη, την αύξηση της απασχόλησης και την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Η κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος έως και 30% μέσα στην επόμενη τριετία μέσω επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα.

Η πολιτική της κυβέρνησης βασίζεται στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και στην υλοποίηση των παροχών χωρίς αύξηση ελλειμμάτων ή δανεισμό. Snapshot powered by AI

Στο τέλος Νοεμβρίου, εκατομμύρια πολίτες θα δουν στην πράξη τι σημαίνει να επιστρέφει η πρόοδος της οικονομίας πίσω στην κοινωνία, είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Κατά την τοποθέτησή του επί του νομοσχεδίου για τα μέτρα της ΔΕΘ, ο κ. Πιερρακάκης, σημείωσε ότι «2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και συμπολίτες μας από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θα λάβουν την αυξημένη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ. Οι δικαιούχοι είναι 270.000 περισσότεροι από πέρυσι. Σχεδόν ένα εκατομμύριο ενοικιαστές, 70.000 περισσότεροι από πέρυσι, θα δουν επίσης στους λογαριασμούς τους την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου».

«Στέκομαι, αρχικά, σε αυτές τις παρεμβάσεις γιατί αποτυπώνουν την κατεύθυνση της πολιτικής μας. Στηρίζουν απευθείας τα νοικοκυριά και δίνουν μια συγκεκριμένη απάντηση στις πιέσεις της ακρίβειας», συνέχισε και πρόσθεσε:

«Αυτό που συζητούμε σήμερα, αντικειμενικά, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα οικονομικών μέτρων που έχουν ανακοινωθεί από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η δυνατότητα να προχωρούμε σε αυτές τις παρεμβάσεις κατακτήθηκε με επίμονη και συστηματική προσπάθεια. Από το 2019, η ελληνική οικονομία έχει αλλάξει πορεία. Και αυτή η πρόοδος έχει την υπογραφή συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων: των μεταρρυθμίσεων που ολοκληρώσαμε, της δημοσιονομικής αξιοπιστίας που αποκαταστήσαμε και της εμπιστοσύνης που κερδίσαμε ξανά, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα ισχυριστεί προφανώς ότι όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί. Στην ίδια κοινωνία ζούμε. Η ακρίβεια παραμένει μεγάλο πρόβλημα. Το στεγαστικό πιέζει. Οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν κι άλλο. Μια οικονομία μπορεί να πηγαίνει καλύτερα και οι πολίτες να αισθάνονται ότι η ζωή τους παραμένει δύσκολη. Αυτή την απόσταση οφείλουμε να γεφυρώσουμε. Κι αυτός είναι και ο προορισμός της οικονομικής μας πολιτικής».

«Με παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027, προχωρούμε σε εκτεταμένες φορολογικές ελαφρύνσεις και σε μόνιμη ενίσχυση των εισοδημάτων. Από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους μέχρι τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις, οι αλλαγές αυτού του νομοσχεδίου αγγίζουν σχεδόν κάθε ελληνικό νοικοκυριό», είπε και διερωτήθηκε:

«Από πού προέρχονται αυτά τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ; Θέτω το ερώτημα γιατί ακούω κατά καιρούς την κατηγορία ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από την υπερφορολόγηση των πολιτών. Και το λέω αυτό ξεκινώντας από την αντικειμενική παραδοχή ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση που έχει μειώσει ή καταργήσει 92 φόρους και φορολογικές επιβαρύνσεις. Και που σήμερα φέρνει στη Βουλή ένα ακόμη μεγάλο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων. Άρα, αυτό το επιχείρημα δεν αντέχει στη λογική».

«Ας δούμε, λοιπόν, από πού δημιουργούνται οι πρόσθετοι πόροι, συγκεκριμένα. Από την ανάπτυξη της οικονομίας, που κινείται με ρυθμούς τριπλάσιους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Από την αύξηση της απασχόλησης. Από τους περίπου 600.000 περισσότερους συμπολίτες μας που εργάζονται σε σχέση με το 2019, που αποκτούν εισόδημα, που καταναλώνουν και που συνεισφέρουν στα δημόσια έσοδα. Και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που αποδίδει πλέον επίσης περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετων ετήσιων εσόδων», συνέχισε.

Για πολλά χρόνια στην Ελλάδα υπήρχε μια βαθιά αδικία, επισήμανε ο κ. Πιερρακάκης:

«Κάποιοι πλήρωναν για όλους και κάποιοι απέφευγαν τις υποχρεώσεις τους. Ο μισθωτός δεν μπορούσε να κρύψει τον μισθό του. Ο συνταξιούχος δεν μπορούσε να κρύψει τη σύνταξή του. Σήμερα, με τις ψηφιακές διασταυρώσεις και τους στοχευμένους ελέγχους, αλλάζουμε αυτή την πραγματικότητα.

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση φορολογικής δικαιοσύνης. Κάθε ευρώ που εισπράττει το κράτος από τη φοροδιαφυγή είναι ένα ευρώ το οποίο ΔΕΝ χρειάζεται να ζητήσει από τον συνεπή φορολογούμενο.

Και βεβαίως, η φορολογική δικαιοσύνη είναι μόνο μία πλευρά της προσπάθειάς μας να ελαφρύνουμε τα βάρη των πολιτών. Η άλλη είναι να μειώσουμε τις δαπάνες που πιέζουν καθημερινά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Πρώτη όλων, η ενέργεια. Στο πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνονται και 400 εκατομμύρια ευρώ για την ενέργεια, με αξιοποίηση της ειδικής ρήτρας διαφυγής. Με τα έργα που θα υλοποιήσουμε, θέτουμε έναν συγκεκριμένο στόχο. Να μειώσουμε τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος έως και 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Επενδύουμε σήμερα για να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος των επόμενων χρόνων».

Σχολιάζοντας την κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «στην πολιτική είναι εύκολο να υπόσχεσαι περισσότερα. Το δύσκολο είναι να μπορείς να τα κάνεις πράξη. Να μειώνεις φόρους χωρίς να δημιουργείς νέα ελλείμματα. Να αυξάνεις εισοδήματα χωρίς να υπονομεύεις τη σταθερότητα της οικονομίας. Να στηρίζεις την κοινωνία χωρίς δανεικά. Και εδώ βρίσκεται μια θεμελιώδης διαφορά πολιτικής αντίληψης.

Είναι εξαιρετικά εύκολο να ανακοινώνεις παροχές όταν δεν χρειάζεται να εξηγήσεις αναλυτικά ποιος είναι εκείνος που θα τις πληρώσει. Είναι εύκολο να υπόσχεσαι περισσότερα όταν δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη της επόμενης ημέρας.

Η πραγματική κοινωνική πολιτική, όμως, μετριέται από τη δυνατότητα να υλοποιείς όσα υπόσχεσαι και να τα διατηρείς. Γιατί τίποτα δεν υπονομεύει περισσότερο την εμπιστοσύνη των πολιτών από το να τους δίνεις σήμερα κάτι που αύριο θα αναγκαστείς να τους πάρεις πίσω. Σε ό,τι αφορά εμάς, ο δρόμος που έχουμε επιλέξει, είναι ο δρόμος της ευθύνης.

Και επειδή αυτή η πρόοδος προέρχεται από την προσπάθεια ολόκληρης της κοινωνίας, έχουμε την υποχρέωση να την αξιοποιούμε προς όφελός της».

Ονομαστική ψηφοφορία σε 17 άρθρα

Στο μεταξύ, ο κ. Πιερρακάκης έθεσε 17 άρθρα του νομοσχεδίου σε ονομαστική ψηφοφορία, και σε παρέμβασή του, σημείωσε: «μεγάλο κομμάτι του γιατί η χώρα χρεοκόπησε τα προηγούμενα χρόνια, είχε να κάνει με την τεράστια απόσταση η οποία υπήρχε ανάμεσα σε αυτά που λέμε, σε αυτά που εννοούμε και σε αυτά που κάνουμε. Και μεγάλο κομμάτι αυτής της άσκησης, επίσης, είχε να κάνει με την αίσθηση ότι στην οικονομία δεν υπάρχουν όρια. Ότι τα λεφτά είναι άπειρα, μπορούμε να κάνουμε άπειρα πράγματα, δεν υπάρχουν επιλογές. Τα πράγματα, λοιπόν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και το μάθαμε με το δύσκολο τρόπο, όπως λένε και στο εξωτερικό, “the hard way”, ως χώρα, ως έθνος και ως γενιά, είναι πολύ διαφορετικά.

Για να δούμε, λοιπόν, ακριβώς ποιος εννοεί τι, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, διά του κ. Νότη Μηταράκη, θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 17 άρθρα του νομοσχεδίου. Για να δούμε ποιος είναι υπέρ ή κατά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Θέλουμε μηδενισμό του φόρου στο κατώτατο κλιμάκιο για τις τρίτεκνες οικογένειες; Θέλουμε μηδενισμό του φόρου στο κατώτατο κλιμάκιο για τους αγρότες; Θέλουμε να υπάρξει συγκεκριμένη στήριξη των δημοσιών υπαλλήλων τα Χριστούγεννα; Θέλουμε στήριξη των συνταξιούχων σε αυτό το επίπεδο και με αυτό το ποσό;» ρώτησε ο κ. Πιερρακάκης.

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