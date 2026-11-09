Πιερρακάκης στο Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες, πρέπει να κάνουμε περισσότερα

Οι δηλώσεις του προέδρου του Eurogroup πριν από την συνεδρίαση 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες, πρέπει να κάνουμε περισσότερα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Οι υπουργοί Οικονομικών Ευρωζώνης συζητούν σήμερα στο Eurogroup την ευρωπαϊκή άμυνα με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.
  • Η προτεραιότητα δίνεται στην ποιότητα των δημόσιων προϋπολογισμών και στις αμυντικές δαπάνες, με ενεργοποιημένη τη ρήτρα διαφυγής για αύξηση των εθνικών αμυντικών δαπανών.
  • Η συζήτηση εστιάζει στις οικονομίες κλίμακας και τις δυνατότητες κοινών προμηθειών για βελτίωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και συνέργειας.
  • Δεν αναμένονται ανακοινώσεις για κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά η έμφαση είναι στον κοινό συντονισμό και την αποδοτικότητα με λιγότερους πόρους.
  • Η διαδικασία διαδοχής στην ηγεσία της ΕΚΤ βρίσκεται σε εξέλιξη με δύο υποψηφίους, και η ολοκλήρωση της επιλογής αναμένεται έως το τέλος του έτους.
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Στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσουν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Eurogroup, αναφέρθηκε ο πρόεδρος, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση.

Ερωτηθείς για τη σημερινή συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή άμυνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον Μαρκ Ρούτε, γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. Δίνουμε προτεραιότητα στην άμυνα, διότι δίνουμε προτεραιότητα στην ποιότητα των δημόσιων προϋπολογισμών μας και των δημόσιων δαπανών συνολικά.

Αντιμετωπίζουμε αυξανόμενες πιέσεις, υψηλότερο πληθωρισμό, αυξημένο κόστος δανεισμού και μεγαλύτερες ανάγκες για δημόσιες δαπάνες. Ως εκ τούτου, η ποιότητα των δημόσιων οικονομικών αποτελεί προτεραιότητα για το Eurogroup. Υπό αυτή την έννοια, είναι απολύτως λογικό να δίνεται προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες.

Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής για τις εθνικές δαπάνες, μια πολιτική που επιτρέπει σε πολλά κράτη να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Ορισμένα κράτη είχαν ήδη δαπανήσει σημαντικά ποσά, ενώ άλλα όχι. Ωστόσο, πλέον αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα.

Επομένως, η συνολική συζήτηση θα επικεντρωθεί περισσότερο στις δευτερογενείς επιπτώσεις, στις οικονομίες κλίμακας και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι κοινές προμήθειες. Η λέξη-κλειδί εδώ είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία και οι ευρωπαϊκές συνέργειες».

Τι θα γίνει με τις ανακοινώσεις σχετικά με κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία

Σε ερώτηση για το εάν αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία, ο πρόεδρος του Eurogroup διευκρίνισε ότι η σημερινή συζήτηση θα επικεντρωθεί στα οφέλη του κοινού συντονισμού και των κοινών προμηθειών. Όπως είπε, «σήμερα συζητάμε τι μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτόν τον κοινό συντονισμό και τις κοινές προμήθειες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις τελευταίες. Γενικότερα, αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους. Ακριβώς λόγω των αυξανόμενων πιέσεων που δέχονται συνολικά οι προϋπολογισμοί μας, αλλά και εξαιτίας των ευρύτερων αλλαγών στο παγκόσμιο περιβάλλον, όπως ανέφερα, λειτουργούμε πλέον σε μια εποχή ακριβότερου κεφαλαίου, υψηλού πληθωρισμού και αυξημένων αναγκών για δημόσιες δαπάνες. Επομένως, πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε πολλές προκλήσεις ταυτόχρονα. Περισσότερα με λιγότερα μέσα, αυτό είναι το σύνθημά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διαδοχή στην ηγεσία της ΕΚΤ

Στο ζήτημα της διαδοχής στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφέρθηκε επίσης ο πρόεδρος του Eurogroup, επισημαίνοντας ότι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή. Όπως γνωστοποίησε, στη σημερινή συνεδρίαση θα παρουσιαστούν οι δύο υποψήφιοι που έχουν ήδη ανακοινωθεί, από την Ισπανία ο Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος και από την Ολλανδία ο Κλάας Νοτ.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, ωστόσο, παραδοσιακά, η απόφαση αυτή λαμβανόταν από τους ηγέτες. Εμείς, από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο του Eurogroup, ώστε να διευκολύνουμε τη διαδικασία. Ωστόσο, η σημερινή συζήτηση θα έχει πρωτίστως ενημερωτικό χαρακτήρα. Γενικότερα, η φιλοδοξία είναι ολόκληρη η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό, το αντιλαμβανόμαστε», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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