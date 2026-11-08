Πιερρακάκης: Στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του Eurogroup και τις εργασίες του ECOFIN

Με τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας, την πορεία του πληθωρισμού και τις δημοσιονομικές προοπτικές της ευρωζώνης να κυριαρχούν στην ατζέντα

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Πιερρακάκης: Στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του Eurogroup και τις εργασίες του ECOFIN
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  • Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του Eurogroup και θα συμμετάσχει στις εργασίες του ECOFIN στις Βρυξέλλες.
  • Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας, η πορεία του πληθωρισμού και οι δημοσιονομικές προοπτικές της ευρωζώνης.
  • Στο ECOFIN θα συζητηθεί η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου φορολόγησης των καπνικών προϊόντων, με έμφαση στην ένταξη νέων προϊόντων και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου.
  • Θα παρουσιαστεί πρόοδος για το ψηφιακό ευρώ και θα γίνει ενημέρωση για την κατάσταση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και τις υποψηφιότητες για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην ΕΚΤ.
  • Οι υπουργοί Οικονομικών θα εξετάσουν τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής της Ιταλίας.
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Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να προεδρεύσει στη συνεδρίαση του Eurogroup, ενώ θα συμμετέχει και στις εργασίες του ECOFIN.

Τα βασικά θέματα στην ατζέντα του κ.Πιερρακάκη είναι η χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας, η πορεία του πληθωρισμού και οι δημοσιονομικές προοπτικές της ευρωζώνης. Σχετικά με την ευρωπαϊκή άμυνα, η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στη συνεδρίαση του Eurogroup σε διευρυμένη σύνθεση.

Στο ECOFIN, οι υπουργοί Οικονομικών θα επιδιώξουν συμφωνία για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου φορολόγησης των καπνικών προϊόντων, ένα ζήτημα με άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στο Eurogroup

Οι υπουργοί Οικονομικών θα εξετάσουν τις τελευταίες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στην ευρωζώνη, στον απόηχο των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο στην Μπανγκόκ. Η συζήτηση θα καλύψει τις προοπτικές ανάπτυξης, την πορεία του πληθωρισμού και τη δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών.

Για το ψηφιακό ευρώ, θα παρουσιαστεί η πρόοδος των διαπραγματεύσεων και των τεχνικών προετοιμασιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την κατάσταση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος από τους επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB), με αναφορά στους κινδύνους και στις προκλήσεις για την Τραπεζική Ένωση.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης ενημέρωση για τις υποψηφιότητες σχετικά με τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην Προεδρία της ΕΚΤ και την κάλυψη άλλων κενών θέσεων στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας θα συζητηθεί σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών και των 27 κρατών μελών της ΕΕ και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Οι υπουργοί θα εξετάσουν τρόπους αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των δημόσιων πόρων και ενίσχυσης των κοινών προμηθειών αμυντικού εξοπλισμού, με στόχο την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει στο Eurogroup ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Νέα φορολογία καπνικών θα συζητηθεί στο ECOFIN

Στο ECOFIN, οι υπουργοί Οικονομικών θα επιδιώξουν συμφωνία για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου φορολόγησης των καπνικών προϊόντων. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση προβλέπει αλλαγές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, την ένταξη νέων προϊόντων, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού, στο ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο και την ενίσχυση των μέτρων κατά του παράνομου εμπορίου.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και τη συνέχιση της ευρωπαϊκής στήριξης, καθώς και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και των κανονιστικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ακόμη η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, με την εξέταση σύστασης για την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής της Ιταλίας, καθώς και η πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με αναφορά στις επενδύσεις, τις μεταρρυθμίσεις και τις εκταμιεύσεις προς τα κράτη μέλη.

Θα εξεταστούν επίσης οι εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα συμπεράσματα για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνόδου των υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της G20.

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