Η ΝΔ στρίμωξε το ΠΑΣΟΚ με το νομοσχέδιο Πιερρακάκη - Η αριθμητική της Βουλής και το παράδοξο

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε το 77% των άρθρων του νομοσχεδίου Πιερρακάκη που δεν τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία, παρά την αρχική καταψήφισή του επί της αρχής.

Η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί την ψήφο του ΠΑΣΟΚ για να ασκήσει πολιτική πίεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, επισημαίνοντας την αντίφαση μεταξύ δημόσιας καταγγελίας και κοινοβουλευτικής στάσης.

Η κυβέρνηση απέσυρε το άρθρο 23 μετά από αντιδράσεις και κατέθεσε τροπολογίες με σταθερό επιτόκιο 3% για ευάλωτους οφειλέτες και αυστηρότερα πρόστιμα για τους servicers, που υπερψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από την Καλαμάτα πακέτο παρεμβάσεων ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των δήμων, με έμφαση στην ανακύκλωση, την αποπληρωμή ενεργειακών οφειλών και την ενίσχυση των σχολείων.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης αυξήσεις στις επιχορηγήσεις, ειδικά τέλη για οδοποιία και ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος για τους δήμους, που θα ενεργοποιηθεί μετά την αποκλιμάκωση των ενεργειακών αγορών. Snapshot powered by AI

Σε ένα ενδιαφέρον πολιτικό επεισόδιο εξελίχθηκε η κοινοβουλευτική διαδικασία για το νομοσχέδιο του Κυριάκου Πιερρακάκη, με τη Νέα Δημοκρατία να αξιοποιεί τη στάση του ΠΑΣΟΚ και να μεταφέρει την αντιπαράθεση από το περιεχόμενο των διατάξεων στην πολιτική αξιοπιστία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η Χαριλάου Τρικούπη βρέθηκε αντιμέτωπη με τις ίδιες τις επιλογές της, καθώς η έντονη καταγγελτική ρητορική των προηγούμενων ημερών δεν αποτυπώθηκε με τον ίδιο τρόπο στην ψηφοφορία επί των επιμέρους άρθρων.

Η εικόνα που προέκυψε από την ψηφοφορία προσφέρει στη ΝΔ ένα επιχείρημα για να ασκήσει πίεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με την καταγραφή των άρθρων που δεν τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία, από τα 371 άρθρα το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε τα 285, δηλαδή περίπου το 77%. Πρόκειται για μια αναλογία που η κυβερνητική πλευρά αναμένεται να χρησιμοποιήσει πολιτικά, επισημαίνοντας ότι ένα κόμμα που επί ημέρες περιέγραφε το νομοσχέδιο ως απαράδεκτο τελικά συμφώνησε με τη μεγάλη πλειονότητα των επιμέρους ρυθμίσεών του.

Η αντίφαση γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν συνυπολογιστεί η συνολική στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε το νομοσχέδιο επί της αρχής, υπερψήφισε σειρά άρθρων, ενώ επέλεξε το «παρών» στα δύο άρθρα που αφορούν τη ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις. Στην ονομαστική ψηφοφορία, μάλιστα, υπερψήφισε εννέα από τα 21 άρθρα που τέθηκαν σε αυτή τη διαδικασία.

Το επιχείρημα του Μαξίμου και η πίεση στον Ανδρουλάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου διαβάζουν το αποτέλεσμα ως μια πολιτική δυσκολία για το ΠΑΣΟΚ. Το κυβερνητικό επιχείρημα είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί από τη μία να καταγγέλλει συνολικά μια νομοθετική πρωτοβουλία και από την άλλη να αναγνωρίζει, μέσω της ψήφου της, ότι σημαντικό μέρος των ρυθμίσεών της κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον στη Χαριλάου Τρικούπη είναι πώς εξηγείται στους πολίτες η διαφορά ανάμεσα στην πολιτική καταγγελία και στην κοινοβουλευτική πρακτική. Ιδιαίτερα όταν στο επίκεντρο του νομοσχεδίου βρίσκονται ζητήματα που αφορούν χιλιάδες δανειολήπτες, τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και την προσπάθεια αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους.

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έχει τη δική του επιχειρηματολογία. Ειδικά για τις 120 δόσεις, υποστηρίζει ότι το επιτόκιο 5,8% είναι υπερβολικά υψηλό και αντιπαραβάλλει τη δική του πρόταση για επιτόκιο 3%. Επομένως, η επιλογή του «παρών» στα συγκεκριμένα άρθρα δεν παρουσιάζεται από τη Χαριλάου Τρικούπη ως αδυναμία τοποθέτησης, αλλά ως διαφωνία με τους όρους της ρύθμισης.

Ωστόσο, η πολιτική ουσία παραμένει: η ΝΔ αποκτά τη δυνατότητα να αντιπαραβάλει τις δημόσιες καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ με τις θετικές ψήφους του σε μεγάλο μέρος του νομοθετήματος. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που αναμένεται να αξιοποιηθεί στην πολιτική αντιπαράθεση των επόμενων ημερών.

Η απόσυρση του άρθρου 23 και οι τροπολογίες Πιερρακάκη

Στην εξέλιξη της συζήτησης καθοριστικό ρόλο έπαιξε η απόσυρση του άρθρου 23, το οποίο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από δικηγορικούς συλλόγους και κόμματα της αντιπολίτευσης, με επίκεντρο τις δυνατότητες των servicers σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η κυβέρνηση, μετά την απόσυρση της επίμαχης διάταξης, κατέθεσε δύο τροπολογίες με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Η πρώτη προβλέπει σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού για τους επιλέξιμους ευάλωτους οφειλέτες. Η δεύτερη προβλέπει τον δεκαπλασιασμό των προστίμων για τους servicers, από τις 500.000 ευρώ στα 5 εκατ. ευρώ.

Η τροπολογία εγκρίθηκε με 212 ψήφους υπέρ, 49 κατά και 27 «παρών». Το ΠΑΣΟΚ την υπερψήφισε, γεγονός που ενίσχυσε το κυβερνητικό επιχείρημα ότι, παρά την αντιπαράθεση, υπήρξε κοινοβουλευτική σύγκλιση σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις υπέρ των δανειοληπτών.

Η συζήτηση, πάντως, ανέδειξε και μια ευρύτερη πολιτική διάσταση. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επέλεξε την ονομαστική ψηφοφορία, προκειμένου να καταγραφεί με σαφήνεια η στάση κάθε κόμματος. Η κόντρα του με τον Νίκο Ανδρουλάκη είχε ήδη ανεβάσει τους τόνους, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των funds.

Από τη Βουλή στην Καλαμάτα: Το δεύτερο μήνυμα Μητσοτάκη

Την ώρα που η κοινοβουλευτική αντιπαράθεση για το νομοσχέδιο Πιερρακάκη βρισκόταν στο επίκεντρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε από την Καλαμάτα, στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ, να δώσει έμφαση σε μια διαφορετική κυβερνητική ατζέντα: τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη χρηματοδότηση των δήμων και την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε ένα πακέτο έξι συν δύο πρωτοβουλιών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις αντί για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

«Δεν θα σας κοροϊδέψω με ψεύτικες υποσχέσεις και ακοστολόγητα συνθήματα», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του, με την οποία επιχείρησε να περιγράψει τη φιλοσοφία των ανακοινώσεων προς τους δημάρχους.

Οι έξι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

300 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΑΝ: Πιστώνονται άμεσα στους δήμους για έργα ανακύκλωσης, με τους ίδιους να αποφασίζουν για την αξιοποίησή τους στις περιοχές τους.

240 εκατ. ευρώ για ενεργειακές οφειλές: Διατίθενται μέσα στον Νοέμβριο για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων προς παρόχους ενέργειας.

Αύξηση του Τέλους Παρεπιδημούντων: Από 0,75% σε 1%, ώστε να ενισχυθούν τα έσοδα της Αυτοδιοίκησης.

Διπλασιασμός της επιχορήγησης για τα σχολεία: Αυξάνεται η ετήσια κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

200 εκατ. ευρώ ετησίως για την εσωτερική οδοποιία: Πρόσθετοι πόροι μέσω ειδικού τέλους, όταν ομαλοποιηθεί η αγορά καυσίμων.

50 εκατ. ευρώ για μπαταρίες: Ενίσχυση της προμήθειας συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, ώστε οι δήμοι να αξιοποιούν την παραγωγή από τοπικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδιοκατανάλωση.

Στις δύο επιπλέον παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος περιλαμβάνονται η πρόσθετη ρύθμιση, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, των υπολειπόμενων δημοτικών χρεών έως το ύψος των 60 εκατ. ευρώ, καθώς και η δέσμευση για τη δημιουργία ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος για τους δήμους. Η τελευταία παρέμβαση θα δρομολογηθεί όταν αποκλιμακωθεί η σημερινή αναταραχή στις αγορές ενέργειας.

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