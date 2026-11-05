Πιερρακάκης: Εξωπραγματικές οι προτάσεις Ανδρουλάκη - Τι είπε για το rebranding Τσίπρα

Εξειδίκευση από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, των μέτρων οικονομικής στήριξης, συνολικού ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων από...

Snapshot Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ασκεί κριτική σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για τις προτάσεις τους σχετικά με τη ρύθμιση των δανείων και τη λειτουργία των servicers.

Ο υπουργός τονίζει την ανάγκη θέσπισης σαφών κανόνων για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και προειδοποιεί για αυστηρές κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφωθούν.

Κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για εξωπραγματικές προτάσεις που θα επηρεάσουν αρνητικά την αγορά δανείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Υποστηρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί κριτική σε διαδικασίες που θεσμοθετήθηκαν επί της δικής του διακυβέρνησης και παρουσιάζει στοιχεία για μεταβιβάσεις δανείων σε funds έως το 2019.

Ο Πιερρακάκης καταλογίζει στην αντιπολίτευση προσπάθεια παραπλάνησης στη συζήτηση για το νομοσχέδιο, ζητώντας ονομαστική ψηφοφορία για τη ρύθμιση των servicers. Snapshot powered by AI

Την κριτική του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα για τις θέσεις τους σχετικά με τη ρύθμιση των δανείων και τη λειτουργία των servicers εξέφρασε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της στάσης που θα κρατήσει η αντιπολίτευση στην ψηφοφορία για τα όρια λειτουργίας και τις κυρώσεις σε βάρος των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στην ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της στους πολίτες, διαβεβαίωσε ότι «θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη για όσο χρειαστεί (σ.σ. λόγω της ενεργειακής κρίσης) γιατί η Ελλάδα έχει χτίσει δυνατότητες».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Πιερρακάκης κλήθηκε να εξηγήσει γιατί χαρακτήρισε «Λαφαζάνη» τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αποδίδοντας τον χαρακτηρισμό σε συγκεκριμένες προτάσεις του για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Όπως υποστήριξε, οι θέσεις αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν στη λειτουργία της αγοράς και στη χορήγηση νέων δανείων.

«Κάποιες από τις προτάσεις του είναι εξωπραγματικές. Λέμε για προστασία α΄ κατοικίας, εμείς φέραμε αλλαγή στον εξωδικάστικό μηχανισμό. Το ΠΑΣΟκ λέει να γίνει πρώτα πτώχευση του πολίτη. Λέει το το ΠΑΣΟΚ να μπορείς να αγοράζει ο δανειολήπτος όπως ο servicer το δάνειό του σε ένα κλάσμα της τιμής. Αν αυτό ισχύει γιατί κάποιος να ξαναπληρώσει δάνειο στη χώρα μας; Γιατί να δώσει δάνειο η τράπεζα αν ξέρει ότι δεν θα εξυπηρετούνται; Ναι οι τράπεζες πρέπει να δώσουν περισσότερα δάνεια. Το θέμα δεν είναι να είσαι ευχάριστος αλλά να βοηθάς τον κόσμο».

Συνεχίζοντας την κριτική του προς το ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι η κυβερνητική προσέγγιση αποσκοπεί στην εξισορρόπηση της προστασίας των δανειοληπτών με τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της πιστωτικής αγοράς. «είναι υποκριτικό να λένε ότι δεν θέλουμε να προστατεύσουμε τον κόσμο, αναζητούμε τη σωστή τομή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και τα στοιχεία για τα funds

Στρέφοντας τα πυρά του προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Πιερρακάκης τον κατηγόρησε ότι ασκεί κριτική σε μια διαδικασία που θεσμοθετήθηκε επί της δικής του διακυβέρνησης. Επικαλέστηκε, μάλιστα, στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για δάνεια που είχαν μεταβιβαστεί σε funds έως το 2019.

«Καταγγέλλει μια διαδικασία που αυτός έφερε. Μπορεί να κάνει rebranding, αλλά δεν μπορεί να λλάξει τα ΦΕΚ της κυβέρνησης του. Είπε ότι ούτε ένα ευρώ δεν πέρασε στα funds, ρώτησα την Τράπεζα της Ελλάδος και μου είπαν 18 δισ. μέχρι το 2019. Μετά εκπρόσωπός του είπε ότι εκχωρήθηκαν δάνει ύψους 375 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλω να πιστεύω ότι θα θυμηθούν και τα υπόλοιπα 17,625 δισ. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή για να νομίζουν ότι μπορούν να παραγράψουν την ιστορία».

«Όποιος δεν τηρήσει τους κανόνες θα υποστεί το σύνολο των συνεπειών»

Ο υπουργός Οικονομικών επανέλαβε ότι στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι να θεσπιστεί ένα σαφές πλαίσιο υποχρεώσεων για τους servicers, με παράλληλη ενίσχυση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών. Προειδοποίησε, δε, ότι οι εταιρείες που δεν θα συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις θα αντιμετωπίζουν τις αντίστοιχες κυρώσεις.

«Πρέπει να μπουν κανόνες στους servicers και όποιος δεν τηρήσει τους κανόνες θα υποστεί το σύνολο των συνεπειών που είναι πολλές».

Εξηγώντας, τέλος, την απόφαση να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία, ο κ. Πιερρακάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να μετατοπίσει τη συζήτηση από το περιεχόμενο της ρύθμισης.

«Για ένα νομοσχέδιο που το 100% πάει να βάλει κανόνες στους servicers και δικαιώματα στον κόσμο, η αντιπολίτευση πήγε να στήσει παιχνίδι και να κάνει το άσπρο-μαυρο».

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