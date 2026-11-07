Κουμπαράς για τη νέα γενιά: €2.400 τον χρόνο για κάθε παιδί - Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Snapshot Το νομοσχέδιο για τον Ατομικό Επενδυτικό Λογαριασμό Ανηλίκων (ΑΕΛΑ) εισάγει κρατική αντιστοίχιση 1 προς 1 στις καταθέσεις των οικογενειών, με ανώτατο όριο 1.200 ευρώ ετησίως.

Ο λογαριασμός θα ενεργοποιείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο για παιδιά έως δύο ετών που γεννήθηκαν από το 2025 και μετά, με δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με ελληνική ή ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

Τα κεφάλαια επενδύονται σε επιλέξιμα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά προϊόντα, με τέσσερα επενδυτικά προφίλ και περιορισμούς στη διασπορά κινδύνου, ενώ απαγορεύονται επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και παράγωγα.

Τα κεφάλαια είναι ακατάσχετα και δεν μπορούν να αναληφθούν πριν από το 18ο έτος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, ενώ προσφέρονται φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές σε εισφορές, κρατική ενίσχυση και αποδόσεις.

Με την ενηλικίωση, ο δικαιούχος αποκτά πλήρη διαχείριση του λογαριασμού με δυνατότητα αφορολόγητων αναλήψεων ή μεταφοράς κεφαλαίων σε άλλους επενδυτικούς λογαριασμούς. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία για την ψήφισή του από τη Βουλή βρίσκεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που εισάγει τον Ατομικό Επενδυτικό Λογαριασμό Ανηλίκων (ΑΕΛΑ). Πρόκειται για έναν θεσμό μακροπρόθεσμης αποταμίευσης και επένδυσης για τη νέα γενιά, τον οποίο είχε προαναγγείλει ο αρμόδιος Υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Η κεντρική φιλοσοφία του μέτρου βασίζεται στη λογική της κρατικής αντιστοίχισης («1 προς 1»): Για κάθε ένα ευρώ που αποταμιεύει η οικογένεια στον λογαριασμό του παιδιού, το ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει επιπλέον ένα ευρώ, με ανώτατο όριο κρατικής ενίσχυσης τα 1.200 ευρώ ετησίως.

Πρακτικά, εάν οι γονείς καταθέτουν 100 ευρώ μηνιαίως, το κράτος θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ, διαμορφώνοντας το ετήσιο κεφάλαιο στα 2.400 ευρώ, πριν από τον υπολογισμό των επενδυτικών αποδόσεων. Μάλιστα, το πλαφόν της κρατικής συνεισφοράς προβλέπεται να αναπροσαρμόζεται αυξητικά κατά 10% ανά πενταετία, παρακολουθώντας την πορεία του πληθωρισμού και των εισοδημάτων.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο νέος λογαριασμός θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2027 και μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ανηλίκου πριν το παιδί συμπληρώσει το 2ο έτος της ηλικίας του. Στην πρώτη φάση εφαρμογής, δικαιούχοι είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 2025 και μετά.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα ορίζουν ότι ο δικαιούχος πρέπει:

Να είναι ανήλικος έως δύο ετών.

Να διαθέτει ελληνική ή ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

Να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Ως πάροχοι των λογαριασμών ορίζονται οι τράπεζες, οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Στον λογαριασμό μπορούν να καταθέτουν χρήματα γονείς, συγγενείς, νονοί ή ακόμη και νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις), με το ανώτατο συνολικό όριο ιδιωτικών καταβολών να ορίζεται στις 10.000 ευρώ ετησίως.

Η κρατική ενίσχυση (έως 1.200 ευρώ τον χρόνο) θα πιστώνεται εντός 30 ημερών από κάθε ιδιωτική καταβολή.

Τα 4 επενδυτικά μοντέλα και η διαχείριση κινδύνου

Τα κεφάλαια του λογαριασμού θα τοποθετούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα των ευρωπαϊκών αγορών (όπως μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και ETFs), ενώ ρητά απαγορεύονται οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, παράγωγα και εναλλακτικές τοποθετήσεις. Παράλληλα, θεσπίζονται κανόνες διασποράς ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση κινδύνου σε μεμονωμένους τίτλους.

Οι κηδεμόνες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων επενδυτικών προφίλ:

Συντηρητικό: 100% σε προϊόντα σταθερού εισοδήματος.

100% σε προϊόντα σταθερού εισοδήματος. Ισορροπημένο: 70% σταθερό εισόδημα και 30% μετοχές.

70% σταθερό εισόδημα και 30% μετοχές. Αναπτυξιακό: 30% σταθερό εισόδημα και 70% μετοχές.

30% σταθερό εισόδημα και 70% μετοχές. Δυναμικό: 100% σε μετοχές.

Σε περίπτωση που ο γονέας δεν δηλώσει προτίμηση, τα κεφάλαια θα τοποθετούνται αυτόματα στο Αναπτυξιακό μοντέλο με παράλληλη κεφαλαιακή προστασία των εισφορών. Τρία χρόνια πριν από την ενηλικίωση του παιδιού (στο 15ο έτος), η προεπιλογή μετατρέπεται αυτόματα σε Ισορροπημένο προφίλ, εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά.

Το συνολικό ετήσιο διαχειριστικό κόστος του επιλεγμένου προφίλ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,50% της μέσης ετήσιας αξίας του λογαριασμού (εξαιρουμένων φόρων, τελών αγοράς και του κόστους κεφαλαιακής προστασίας), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών θα δημοσιεύει ετησίως συγκριτικό πίνακα κόστους όλων των παρόχων.

Προστασία κεφαλαίου, φορολογικά κίνητρα και η ενηλικίωση

Τα συγκεντρωμένα κεφάλαια είναι ακατάσχετα, δεν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία των γονέων και δεν επιτρέπεται η ανάληψή τους πριν τη συμπλήρωση του 18ου έτους, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (σοβαρά θέματα υγείας ή απώλεια γονέα/δικαιούχου). Σε περίπτωση αντικανονικής ανάληψης, η κρατική συνεισφορά και οι αποδόσεις της επιστρέφονται στο Δημόσιο, χωρίς όμως να κλείνει ο λογαριασμός.

Στο πεδίο της φορολογίας, το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό:

Οι εισφορές (έως 10.000€ ετησίως) και η κρατική ενίσχυση δεν θεωρούνται εισόδημα του ανηλίκου και δεν προσμετρώνται σε κοινωνικά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο δωρεών και γονικών παροχών.

Τόκοι, μερίσματα και υπεραξίες απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.

Οι εισφορές εξαιρούνται ρητά από τα τεκμήρια διαβίωσης (πόθεν έσχες), χωρίς ωστόσο να καταργείται ο έλεγχος προέλευσης των κεφαλαίων.

Επιπλέον, σε περίπτωση που διακοπούν οι ιδιωτικές καταβολές, δεν επιβάλλεται καμία ποινή: το υφιστάμενο κεφάλαιο παραμένει επενδυμένο, οι αποδόσεις συνεχίζουν να πιστώνονται, ενώ η κρατική ενίσχυση ενεργοποιείται εκ νέου μόλις επαναληφθούν οι καταθέσεις.

Με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του, ο δικαιούχος αποκτά την πλήρη διαχείριση του λογαριασμού. Ο ενήλικος πλέον νέος μπορεί να πραγματοποιήσει ολική ή μερική αφορολόγητη ανάληψη των χρημάτων ή να μεταφέρει τα κεφάλαια σε άλλον επενδυτικό λογαριασμό διατηρώντας το ιστορικό των τοποθετήσεών του.

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