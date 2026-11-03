Χρηματιστήριο: Ανατροπή στην εκπνοή - Πάνω από τις 2.616 μονάδες - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.616,12 μονάδες με άνοδο 0,53% και τζίρο 275,17 εκατ. ευρώ.

Οι τραπεζικές μετοχές, όπως της CrediaBank, Alpha Bank, Πειραιώς και Eurobank, σημείωσαν σημαντική άνοδο.

Η αγορά κινήθηκε αρχικά πτωτικά, αλλά ανέκαμψε στο τέλος της συνεδρίασης, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές Μύλοι Λούλη (+4,46%) και Verallis (+3,85%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι Παϊρης (-6,80%) και Safe Bulkers (-3,30%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,58%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης αυξήθηκε κατά 0,61%. Snapshot powered by AI

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών η αγορά κινήθηκε καθοδικά, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Πτωτικά κινούνται και οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να τηρούν επιφυλακτική στάση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ενώ η πτώση περιορίστηκε λόγω της υποχώρησης των τιμών πετρελαίου, μετά την πρωινή άνοδο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.616,12 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,53%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.576,25 μονάδες (-1,01%) και υψηλότερη τιμή στις 2.617,86 μονάδες (+0,59%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 275,17 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.215.516 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,58%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της CrediaBank (+2,83%), της Alpha Bank (+2,50%), της Πειραιώς (+2,25%), της Aegean Airlines (+2,10%) και της Eurobank (+1,77%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Bank (-2,10%), των ΕΛΠΕ (-1,58%), του ΔΑΑ (-1,46%) και της Coca Cola HBC (-0,87%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.864.764 και 7.282.981 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 52,99 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 40,41 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 45 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μύλοι Λούλη (+4,46%) και Verallis (+3,85%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παϊρης (-6,80%) και Safe Bulkers(-3,30%)

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,3000 -0,39%

ALLWYN:11,5000 +0,88%

ΚΥΠΡΟΥ:10,7000 +0,75%

CREDIABANK:0,9460 +2,83%

METLEN:47,9000 -0,21%

OPTIMA:13,0800 -2,10%

ΤΙΤΑΝ: 48,0600 +0,33%

ALPHA BANK: 4,5100 +2,50%

AEGEAN AIRLINES: 11,1600 +2,10%

VIOHALCO: 15,1000 -0,79%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 39,1000 +1,19%

ΔΑΑ:12,1600 -1,46%

ΔΕΗ: 23,4600 αμετάβλητη

COCA COLA HBC:57,0000 -0,87%

ΕΛΠΕ: 16,7700 -1,58%

ELVALHALCOR: 3,4800 -0,85%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,8850 +0,63%

ΕΥΔΑΠ: 13,8400 +0,87%

EUROBANK: 4,5340 +1,77%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1150 +1,07%

MOTOR OIL: 62,7500 -0,95%

JUMBO: 27,5200 +0,44%

ΟΛΠ:44,2000 +0,80%

ΟΤΕ: 19,0100 +0,85%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,7300 +2,25%

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