Πώς ψήφισαν οι Αμερικανοί: Σάρωσαν οι Δημοκρατικοί σε γυναίκες, ισπανόφωνους, νέους και μαύρους

Snapshot Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον έλεγχο του Κογκρέσου, σημειώνοντας προσωπική ήττα για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους.

Ισπανόφωνοι, μαύροι, ασιάτες και γυναίκες στράφηκαν μαζικά στους Δημοκρατικούς παρά την προηγούμενη στήριξή τους στον Τραμπ το 2024.

Η αύξηση του κόστους διαβίωσης και η δυσαρέσκεια για τον πόλεμο κατά του Ιράν επηρέασαν αρνητικά την υποστήριξη προς τους Ρεπουμπλικάνους.

Στις πολιτείες-κλειδιά, οι άνδρες, γυναίκες και λευκοί ψηφοφόροι ψήφισαν κατά πλειοψηφία Δημοκρατικούς, με εξαίρεση το Μέιν όπου υπήρξε στήριξη στους Ρεπουμπλικάνους.

Οι μαύροι ψηφοφόροι υποστήριξαν σε ποσοστό 91% τους Δημοκρατικούς, ενώ το 69% των ισπανόφωνων ψήφισε Δημοκρατικούς στις εκλογές για τη Γερουσία. Snapshot powered by AI

Η μεγάλη νίκη των Δημοκρατικών που πήραν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν μία προσωπική ήττα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ζητήσει από τους Ρεπουμπλικάνους να πάνε στις κάλπες και να ψηφίσουν σαν να ήταν εκείνος υποψήφιος.

Υπερεκτίμησαν στον Λευκό Οίκο την ικανότητα του προέδρου να κινητοποιεί απογοητευμένους ψηφοφόρους, οι οποίοι συνήθως δεν καταγράφονται από τις δημοσκοπήσεις των αμερικανικών ΜΜΕ; Υποεκτίμησαν την επίδραση που είχε στους ψηφοφόρους η αύξηση του κόστους διαβίωσης και των τιμών στα καύσιμα αλλά και τη δυσαρέσκειά τους με τον πόλεμο κατά του Ιράν;

Το βέβαιο είναι ότι μεγάλες ομάδες ψηφοφόρων γύρισαν την πλάτη στους Ρεπουμπλικάνους υποψήφιους και έδωσαν τη νίκη στους Δημοκρατικούς. Ισπανόφωνοι, μαύροι άνδρες, ασιάτες, γυναίκες, όλοι ψήφισαν με μεγάλη διαφορά το Δημοκρατικό Κόμμα. Οι ίδιες ομάδες ψηφοφόρων στις προεδρικές εκλογές του 2023 στήριξαν τον Ντόναλντ Τραμπ κόντρα στην Κάμαλα Χάρις. Ιδιαίτερη εντύπωση είχε προκαλέσει τότε ότι οι Δημοκρατικοί έχασαν τη στήριξη των ισπανόφωνων, οι οποίοι αποτελούν παραδοσιακούς ψηφοφόρους τους.

Ο βασικός λόγος ήταν ότι οι ισπανόφωνοι ανησυχούσαν έντονα για το κόστος διαβίωσης και θεώρησαν ότι ο Τραμπ ήταν ο καλύτερος να διαχειριστεί τα προβλήματα της αμερικανικής οικονομίας. Για τον ίδιο λόγο σε αυτές τις εκλογές αρνήθηκαν να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους.

Ο χάρτης παρουσιάζει την εκτιμώμενη πυκνότητα των ψηφοφόρων του 2026 σε ολόκληρη τη χώρα. New York Times

Πώς ψήφισαν οι Αμερικανοί

Τα στοιχεία που δίνουν οι New York Times μέσω του Times Voter Trends δείχνει το προφίλ των Αμερικανών ψηφοφόρων, τις επιλογές τους ανά πολιτεία και αποκαλύπτει το μήνυμα αυτής της ψήφου για τον Τραμπ. Συγκεκριμένα το προφίλ των ψηφοφόρων για τις κάλπες σε Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων δείχνει ότι το 70% ήταν λευκοί ψηφοφόροι, το 11% μαύροι, και το 10% ισπανόφωνοι. Το 4% ήταν ασιάτες και ακόμη 4% ανήκε σε άλλες κοινότητες.

Ως προς την ηλικία το 34% των ψηφοφόρων ήταν άνω των 65 ετών. Ακολουθεί με μικρή διαφορά και 33% η ηλικιακή κατηγορία του 45 – 64. Το 21% των ψηφοφόρων ήταν ηλικίας από 30 έως 44 ετών και το 12% από 18 έως 29 ετών.

Οι γυναίκες ψηφοφόροι ήταν περισσότερες από τους άνδρες και συμμετείχαν σε ποσοστό 53% έναντι 47% των ανδρών. Στην εκπαίδευση οι ψηφοφόροι με κάποιου είδους πανεπιστημιακή εκπαίδευση ήταν οι περισσότεροι. Αναλυτικά το 29% των ψηφοφόρων δήλωσε ότι είχε κάποιου είδους πανεπιστημιακή εκπαίδευση, το 28% είχε τελειώσει το Λύκειο, το 25% είχε λάβει πτυχίο πανεπιστημίου και το 17% είχε μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Πώς επηρεάστηκε το αποτέλεσμα στις πολιτείες – κλειδιά

Αν δει κανείς τα συγκριτικά στοιχεία του προφίλ των ψηφοφόρων με τα αποτελέσματα στις 9 πολιτείες – κλειδιά μπορεί να βγάλει σημαντικά ποιοτικά συμπεράσματα. Η διαφορά σε σχέση με τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών του 2024 για τη Γερουσία δείχνει την στροφή αυτών των ψηφοφόρων στους Δημοκρατικούς.

Έτσι οι άνδρες ψηφοφόροι στράφηκαν σε μεγάλα ποσοστά στους Δημοκρατικούς στην κάλπη για τη Γερουσία σε 8 από τις 9 πολιτείες – κλειδιά, δηλαδή στην Αλάσκα, την Άιοβα, το Κάνσας, το Μίσιγκαν, το Μισισίπι, τη Νέα Υόρκη, το Οχάιο και το Τέξας.

Στο Μέιν δεν υπήρξε καμία αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Στην κατηγορία των γυναικών η ίδια εικόνα. Η μόνη διαφορά είναι ότι στο Μέιν για πρώτη φορά αυτή οι γυναίκες ψηφοφόροι στράφηκαν στους Ρεπουμπλικάνους.

Παράλληλα οι λευκοί Αμερικανοί ψήφισαν μαζικά Δημοκρατικούς στις 8 πολιτείες που έκριναν το αποτέλεσμα εκτός από το Μέιν όπου προτίμησαν τους Ρεπουμπλικάνους. Όλες οι υπόλοιπες κοινότητες επέλεξαν Δημοκρατικούς και τις 9 πολιτείες.

Οι Δημοκρατικοί ήταν πρώτοι σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και στις 9 πολιτείες. Εξαίρεση αποτελεί η ηλικιακή κατηγορία 45-64 στο Μέιν που επέλεξε Ρεπουμπλικάνους και οι ηλικίες άνω των 65 που ψήφισαν Ρεπουμπλικάνους σε Μέιν και Μίσιγκαν.

Οι ψηφοφόροι με απολυτήριο λυκείου ψήφισαν Δημοκρατικούς σε Αλάσκα, Άιοβα, Κάνσας, Μίσιγκαν, Μισισίπι, Νέα Υόρκη, Οχάιο και Τέξας και Ρεπουμπλικάνους στο Μέιν. Οι ψηφοφόροι με κάποιου είδους πτυχίο πανεπιστημίου και πτυχίο πανεπιστημίου επέλεξαν Δημοκρατικούς σε Αλάσκα, Άιοβα, Κάνσας, Μίσιγκαν, Μισισίπι, Νέα Υόρκη, Οχάιο και Τέξας. Όσοι έχουν κάποιου είδους πτυχίο πανεπιστημίου επέλεξαν τους Ρεπουμπλικάνους μόνο στο Μέιν.

Σάρωσαν οι Δημοκρατικοί σε ισπανόφωνους και μαύρους

Στον χάρτη των ΗΠΑ φαίνεται ξεκάθαρα ποιους υποψηφίους ψήφισαν οι λευκοί άνδρες. Στη μάχη για τη Γερουσία το 48% των λευκών ψηφοφόρων επέλεξε Δημοκρατικούς και το 51% Ρεπουμπλικάνους. Τα μεγαλύτερα ποσοστά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ήταν στην Αλάσκα, το Μισισίπι και τη Λουϊζιάνα. Μεγάλα ποσοστά συγκέντρωσαν στο Τέξας και τη Φλόριντα.

Τι ψήφισαν οι λευκοί ψηφοφόροι σε κάθε πολιτεία New York Times

Η τεράστια διαφορά Δημοκρατικών – Ρεπουμπλικάνων καταγράφεται στην ισπανόφωνη κοινότητα. Το 69% ψήφισε υποψηφίους του Δημοκρατικού Κόμματος και το 30% Ρεπουμπλικάνους.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά από τους ισπανοφώνους δόθηκαν στους υποψηφίους της Γερουσίας στην Καλιφόρνια, το «κόκκινο κάστρο» του Τέξας, τη Φλόριντα, το Ιλινόις, την Αριζόνα, το Κολοράντο, το Νέο Μεξικό, τη Νέα Υόρκη, την Πενσυλβάνια, Μασαχουσέτη, Νέα Υόρκη.

Τι ψήφισαν οι ισπανόφωνοι New York Times

Οι μαύροι ψηφοφόροι στράφηκαν σαρωτικά υπέρ των Δημοκρατικών με ποσοστό 91% και μόλις 8% ψήφισε Ρεπουμπλικάνους. Τα υψηλότερα ποσοστά για την Γερουσία ήταν στη Καλιφόρνια, τη Νεβάδα, το Τέξας, το Μίσιγκαν, τη Νέα Υόρκη, τη Νεμπράσκα, το Ουϊσκόνσιν, το Κάνσας, την Οκλαχόμα, το Μιζούρι, το Αρκάνσας, τη Λουϊζιάνα, Ιλινόις, Ιντιάνα, Οχάιο, Κεντάκι, Τενεσί, Αλαμπάμα, Τζόρτζια, Φλόριντα, Πενσυλβάνια, Μέριλαντ, Βιρτζίνια, Βόρεια και Νότια Καρολίνα, Νιου Τζέρσεϊ, Ντέλαγουερ, Κονέκτικατ, Μασαχουσέτη, Ρόουντ Άιλαντ.