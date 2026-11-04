«Βόμβες» Τζέι Ντι Βανς για την εκλογική ήττα: «Χάσαμε εξαιτίας του πολέμου»

Κάποιοι ερμηνεύουν ήδη την ανάρτηση Βανς ως αρχή της υποψηφιοτητάς του για το 2028

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Βόμβες» Τζέι Ντι Βανς για την εκλογική ήττα: «Χάσαμε εξαιτίας του πολέμου»

Το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης Τραμπ φέρει φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του Τζει Ντι βανς

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τζ. Ντ. Βανς αποδίδει την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές κυρίως στη φυγή ψηφοφόρων λόγω του πολέμου, του πληθωρισμού και της πολιτικής για το Ισραήλ.
  • Τα δεδομένα δείχνουν ότι η συμμετοχή των ψηφοφόρων ήταν ικανοποιητική, αλλά πολλοί που ψήφισαν Τραμπ/Βανς το 2024 ψήφισαν Δημοκρατικούς το 2026.
  • Η αποτυχία του οικονομικού μηνύματος θεωρείται παράγοντας, αλλά η κύρια αιτία της ήττας είναι η στάση απέναντι στον πόλεμο και τα συναφή ζητήματα.
  • Ο Βανς προειδοποιεί για παραπλανητικές προτάσεις όπως η αμνηστία και υποστηρίζει ότι η ήττα είναι αποτέλεσμα του πολέμου.
  • Καλεί τους υποστηρικτές να διοχετεύσουν την απογοήτευσή τους σε προσπάθειες για εκλογή Ρεπουμπλικάνων με κοινή κοσμοθεωρία και να συνεχίσουν τον αγώνα για τη χώρα.
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Με μια μακροσκελή και άκρως αποκαλυπτική ανάρτηση, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς προχωρά σε έναν σκληρό απολογισμό της ήττας των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Αναλύοντας τα δεδομένα, καταρρίπτει το αφήγημα της αποχής και «δείχνει» ως κύρια αιτία της απώλειας της Γερουσίας τη μαζική φυγή των ψηφοφόρων του Ντόναλντ Τραμπ λόγω της στάσης στον πόλεμο, του πληθωρισμού και της πολιτικής απέναντι στο Ισραήλ.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτησή του:

Ένα από τα πράγματα με τα οποία είχαν εμμονή οι αναλυτές δεδομένων της πλευράς μας, ήταν η «σύνθεση» του εκλογικού σώματος - αν δηλαδή έμοιαζε αρκετά με εκείνο του 2024, ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Και παρά τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν συντριβή υπέρ των Δημοκρατικών, τα δεδομένα συνέχιζαν να μας λένε την ίδια ιστορία: σε ορισμένες πολιτείες η προσέλευση ήταν απλώς ικανοποιητική, σε άλλες ήταν πραγματικά εκπληκτική, και σε καμία πολιτεία δεν ήταν καταστροφική. Υπήρχε μια γνήσια αίσθηση αισιοδοξίας στην ομάδα μας: οι ψηφοφόροι μας έδιναν το παρών.

Ρώτησα λοιπόν τον πιο έξυπνο αναλυτή δεδομένων που ξέρω, αν αυτό σημαίνει ότι θα αφήσουμε τον κόσμο άφωνο. «Όχι», μου απάντησε. «Μπορεί να τα πάμε καλύτερα από ό,τι υποδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά τα δεδομένα μας λένε ότι πολλοί ψηφοφόροι του διδύμου Τραμπ/Βανς από το 2024 είναι εξοργισμένοι και σχεδιάζουν να ψηφίσουν τους άλλους. Οι ψηφοφόροι μας προσέρχονται στις κάλπες, αλλά μπορεί να μην ψηφίσουν εμάς».

Λοιπόν, αυτό μοιάζει προφητικό τώρα. Οι ψηφοφόροι μας πράγματι εμφανίστηκαν. Στη Φλόριντα, για παράδειγμα, το εκλογικό σώμα ήταν κατά 9 μονάδες περισσότερο Ρεπουμπλικανικό παρά Δημοκρατικό, μόλις ένα-δύο μονάδες χειρότερα από το 2024. Αναμφίβολα υπήρχαν μέρη όπου θα μπορούσαμε να τα έχουμε πάει καλύτερα στο θέμα της συμμετοχής. Αλλά το κύριο πρόβλημα δεν είναι η συμμετοχή. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι που ψήφισαν Τραμπ/Βανς το 2024, ψήφισαν Δημοκρατικούς το 2026.

Θα υπάρξουν πολλές εσωτερικές διαμάχες και καβγάδες για το τι συνέβη και γιατί. Ένας από τους δημοσκόπους που πραγματικά εκτιμώ, μου είπε ότι το οικονομικό μας μήνυμα δεν ήταν αρκετά αιχμηρό στην τελική ευθεία. Είμαι σίγουρος ότι αυτό ισχύει.

Αλλά ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι προφανής σχεδόν σε όλους.

Ένας άλλος δημοσκόπος —από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που γνωρίζω στην πολιτική— μου είπε χθες ότι θα χάναμε στη γενική πρόθεση ψήφου (generic ballot) κατά 13 μονάδες. Ήμουν ήδη αρνητικά προϊδεασμένος πηγαίνοντας προς την Τρίτη, αλλά ακόμη και εγώ σοκαρίστηκα με αυτό. Στις έρευνές του, είδε ότι πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ από το 2024 ήταν θυμωμένοι και σχεδίαζαν να ψηφίσουν Δημοκρατικούς. Ρώτησε αυτούς τους ψηφοφόρους που μας εγκατέλειψαν τι θα τους έκανε να επιστρέψουν στην ομάδα μας. Οι τέσσερις κορυφαίες απαντήσεις, που κάλυπταν σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων, ήταν:

  • Τερματισμός του πολέμου
  • Εστίαση στο κόστος ζωής / πληθωρισμό
  • Πρώτα η Αμερική (Put America First)
  • Αλλαγή της σχέσης μας με το Ισραήλ

Οι ψηφοφόροι μας έδωσαν το παρών. Και οι παραπάνω τέσσερις λόγοι είναι η αιτία που πολλοί από αυτούς ψήφισαν Δημοκρατικούς. Αυτά προκύπτουν από έναν δημοσκόπο που προέβλεψε με απόλυτη ακρίβεια τα αποτελέσματα. Ενώ πολλοί ανάλωσαν τη Δευτέρα τους επιτιθέμενοι στη Rachel Campos Duffy επειδή ζήτησε διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης, αποδεικνύεται ότι η πολιτική της συμβουλή ήταν σωστή. (Είναι επίσης ένας σπουδαίος άνθρωπος).

Τους επόμενους μήνες θα υπάρξει πολλή παραπλάνηση (gaslighting). Να περιμένετε να ακούσετε πολλούς πολιτικούς του κατεστημένου να λένε ότι η λύση στα δεινά μας είναι η αμνηστία. Είμαι ανοιχτός στην ιδέα ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο επιβολής του νόμου — εστιάζοντας για παράδειγμα περισσότερο στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν παράνομους εργάτες. Αλλά όποιος προωθεί την αμνηστία, σας λέει ψέματα.

Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Το είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος χθες το βράδυ.

Αν θέλετε να επιχειρηματολογήσετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι το να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα 6 χρόνια άξιζε, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρωθεί. Συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, αυτό είναι τουλάχιστον έντιμο.

Αλλά όλοι ξέρουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πού θα πάμε από εδώ και πέρα, πρέπει να ξεκινήσει από εκεί.

Παραμένω αισιόδοξος για τη χώρα μας. Προς τους ανθρώπους που είναι εξοργισμένοι και θέλουν να πουν, «σας τα λέγαμε»: έχετε δίκιο, όντως μας τα λέγατε. Πάρτε αυτή την ενέργεια και διοχετεύστε τη στο να εκλέξετε Ρεπουμπλικάνους που μοιράζονται την κοσμοθεωρία σας. Όσο για εκείνους που είναι απλώς τσαντισμένοι με τα αποτελέσματα, καλά κάνετε και είστε. Ας πάρουμε αυτόν τον θυμό και ας πιάσουμε ξανά δουλειά για να σώσουμε τη χώρα μας.

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