Δεσποτόπουλος για επικράτηση Δημοκρατικών στο Κάνσας: «Σαν να κερδίζει το ΚΚΕ στην Ανατολική Μάνη»

Snapshot Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αποτέλεσαν προσωπική ήττα για τον Ντόναλντ Τραμπ και όχι νίκη των Δημοκρατικών.

Το κόμμα των Ρεπουμπλικανών εμφανίζεται διασπασμένο και χωρίς ισχυρή ηγεσία μετά το αποτέλεσμα.

Η οικονομική δυσχέρεια των Αμερικανών, εν μέρει λόγω των πολέμων, επιβάρυνε την πολιτική θέση του Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών, όπως το Κάνσας και το Τέξας, μετά από δεκαετίες.

Το εκλογικό αποτέλεσμα ενδέχεται να πλήξει πολιτικά το περιβάλλον του Τραμπ και να ενισχύσει το αντιπολεμικό κίνημα MAGA. Snapshot powered by AI

Ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, ως προσωπική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής του και λιγότερο ως νίκη των Δημοκρατικών.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν κέρδισαν οι Δημοκρατικοί, έχασαν οι Ρεπουμπλικανοί κι ο Τραμπ. Είναι διασπασμένο το κόμμα, δεν έχει πρόεδρο, έχει κάποιον αδιάφορο πολιτικά ως επικεφαλής. Έχασε ο Τραμπ».

Πρόσθεσε δε ότι ο Τραμπ έχει περιέλθει σε δεινή θέση λόγω της οικονομικής ασφυξίας που έχουν προκαλέσει στους Αμερικανούς πολίτες οι πόλεμοι. «Είπε ότι θα τελειώσω έναν αχρείαστο πόλεμο σε 24 ώρες (σ.σ: Ρωσίας-Ουκρανίας) και θα σας σώσω από τον πληθωρισμό κι αντ' αυτού έκανε κι άλλο πόλεμο (σ.σ.: απέναντι στο Ιράν) και πολλαπλασίασε τον πληθωρισμό και το πρόβλημα για τον αμερικανικό λαό».

«Κάνσας στους Δημοκρατικούς, σαν να πήρε το ΚΚΕ τη Μάνη!»

Προς επίρρωση των λεγομένων του, ο κ. Δεσποτόπουλος είπε πως έπεσαν παραδοσιακά κάστρα των Ρεπουμπλικανών στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές. «Στο Κάνσας είχαμε να δούμε Δημοκρατικό να κερδίζει τη Γερουσία από το 1932, δηλαδή πριν από 94 χρόνια. Είναι σαν να είχαμε εκλογές στην Ελλάδα και να βλέπαμε το ΚΚΕ να έβγαινε πρώτο στην Ανατολική Μάνη... Είδαμε πολιτείες όπως το Τέξας, που δεν είχαν πάρει αξίωμα εδώ και 30 χρόνια οι Δημοκρατικοί» είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στο αν θα υπάρξουν αναταράξεις στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών την επομένη της εκλογικής αναμέτρησης, είπε ότι «νομίζω ότι (σ.σ.: το εκλογικό αποτέλεσμα) ήταν κι ένα πλήγμα για τον αντιπρόεδρο Βανς, ο οποίος προαλειφόταν για υποψήφιος πρόεδρος. Όποιος είναι στο περιβάλλον του Τραμπ, βγαίνει κι αυτός λαβωμένος. Πιθανό να ισχυροποιηθεί το κίνημα MAGA, το οποίο ανήκει σ' εκείνες τις φωνές που είναι ενάντια στους πολέμους», κατέληξε.

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