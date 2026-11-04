«Μου θυμίζει τον Ομπάμα»: Ποιος είναι ο 39χρονος Τζον Όσοφ που εξελέγη γερουσιαστής στη Τζόρτζια

Η εύκολη νίκη του Τζον Όσοφ φάνηκε από νωρίς, καθώς μόλις μία ώρα μετά το κλείσιμο των εκλογικών κέντρων έγινε γνωστό ότι κέρδισε τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Μάικ Κόλινς, σε μια πολιτεία όπου ο Τραμπ είχε νικήσει το 2024

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

«Μου θυμίζει τον Ομπάμα»: Ποιος είναι ο 39χρονος Τζον Όσοφ που εξελέγη γερουσιαστής στη Τζόρτζια

Ο Τζον Όσοφ

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Τζον Όσοφ, 39 ετών, επανεκλέχθηκε με άνεση γερουσιαστής στη Τζόρτζια, παρά τη νίκη Τραμπ στην πολιτεία το 2024.
  • Η επανεκλογή του ενισχύει τη θέση του ως ανερχόμενου αστέρα στο Δημοκρατικό Κόμμα, αν και αρνείται να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος.
  • Υποστηρικτές του τον παρομοιάζουν με τον Μπαράκ Ομπάμα λόγω της αυθεντικότητας, της ενσυναίσθησης και της ρητορικής του ικανότητας.
  • Ο Όσοφ είχε επικριθεί για σχόλια σχετικά με την προσωπική βοηθό του Τραμπ, Νάταλι Χαρπ, τα οποία προκάλεσαν ευρεία απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Εισήλθε στον χώρο της πολιτικής το 2021, όταν έγινε ο νεότερος γερουσιαστής στην ιστορία των ΗΠΑ σε ηλικία 33 ετών.
Snapshot powered by AI

Η άνετη επανεκλογή του Τζον Όσοφ, ο οποίος είναι μόλις 39 ετών, στη θέση του γερουσιαστή της Τζόρτζια στις ΗΠΑ, ενισχύει τη θέση του ως ανερχόμενου αστέρα εντός του Δημοκρατικού Κόμματος, δύο χρόνια πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Κάθε φορά που του θέτουν το ερώτημα της προεδρίας, ο ίδιος επαναλαμβάνει ότι δεν έχει «καμία όρεξη» να πάρει μέρος στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

Παρόλα αυτά, πολλοί υποστηρικτές του εκφράζουν ανοιχτά την επιθυμία τους να το πράξει, όπως για παράδειγμα η Γκρέισι Σέρφας, η οποία μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από ένα εκλογικό κέντρο στην Ατλάντα. «Τον έχουμε ανάγκη, έχουμε ανάγκη νέο αίμα», δήλωσε η νεαρή νοσηλεύτρια, αφού ψήφισε τον Όσοφ.

«Σίγουρα θα τον υποστήριζα, αν αποφάσιζε να το κάνει», σχολίασε από την πλευρά της, η Τρέισι Μουρ, μια Αφροαμερικανίδα επιχειρηματίας 50 ετών που γιόρταζε την επανεκλογή του Όσοφ.

«Εγωιστικά, λόγω της ποιότητας της δουλειάς του, δεν θα μου άρεσε να τον χάσουμε από τη Τζόρτζια», παραδέχθηκε ο 22χρονος Μάικλ Ντίας.

Η εύκολη νίκη του Τζον Όσοφ φάνηκε από νωρίς, καθώς μόλις μία ώρα μετά το κλείσιμο των εκλογικών κέντρων έγινε γνωστό ότι κέρδισε τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Μάικ Κόλινς, σε μια πολιτεία όπου ο Τραμπ είχε νικήσει το 2024.

«Ο αμερικανικός λαός απέρριψε την ηθική κατάπτωση, τη διαφθορά και την ανικανότητα του ανήμπορου πολιτικά προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», δήλωσε ο ίδιος ενώπιον των υποστηρικτών του στην Ατλάντα.

Jon Ossoff

Ο Τζον Όσοφ

AP

Τα σχόλια για την προσωπική βοηθό του Τραμπ

Ο Τζον Όσοφ είχε απασχολήσει τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης το καλοκαίρι, όταν είχε σχολιάσει τη σχέση του Αμερικανού προέδρου με την προσωπική του βοηθό Νάταλι Χαρπ.

«Ο πρόεδρος κοιμάται στις συσκέψεις. Παίζει γκολφ και πουλά μετοχές. Δεν θέλει να εργάζεται. Θέλει να κατασκευάσει την αίθουσα χορού του και να ταξιδεύει με τη Νάταλι στο ιπτάμενο παλάτι τους, που τους πρόσφερε ο εμίρης του Κατάρ», είχε σχολιάσει στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

Το σχόλιο αυτό έγινε viral στα social media, με αποτέλεσμα η Νάταλι Χαρπ, η οποία ήταν μέχρι τότε η σχεδόν άγνωστη βοηθός του Τραμπ, να βρεθεί ξαφνικά στο προσκήνιο.

Οι υποστηρικτές του Όσοφ εξαίρουν επίσης «την αυθεντικότητά του, την ενσυναίσθησή του» και την ικανότητα του να συσπειρώνει τους πολίτες πέρα από κομματικές γραμμές.

Ο ίδιος δεν σταματά να υπενθυμίζει ότι Ρεπουμπλικάνοι δήμαρχοι τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

«Μου θυμίζει τον Ομπάμα»

Πολλοί υποστηρικτές του, τον παρομοιάζουν με τον «νέο» Μπαράκ Ομπάμα.

«Όταν μιλά, μου θυμίζει τον Ομπάμα. Είναι αληθινός», δήλωσε η Μέρι, μια 60χρονη που πήγε πόρτα- πόρτα για να στηρίξει την επανεκλογή του Όσοφ.

Την ίδια άποψη μοιράζεται και η η Τζόι Χαφ, που εργάζεται στον τομέα της υγείας, ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής εκστρατείας του Όσοφ «Και οι δύο έχουν πραγματικά αυτή την παρουσία, και είναι συναρπαστικό - δίνει ελπίδα. Αλλά είναι διαφορετικοί», εκτίμησε η ίδια.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, που εξακολουθεί να είναι μια προσωπικότητα με επιρροή στους Δημοκρατικούς, ταξίδεψε στη Τζόρτζια για να στηρίξει τον Όσοφ στην τελική ευθεία πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, επιβεβαιώνοντας στην πράξη έναν παραλληλισμό που οι New York Times είχαν διατυπώσει ήδη από το 2017.

Barack Obama

Ο Μπαράκ Ομπάμα με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Τζον Όσοφ, εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών της Τζόρτζια, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, στο Μόροου της Τζόρτζια.

AP

Έχοντας αθλητική κορμοστασιά, με τα μανίκια του πουκάμισού του σηκωμένα και όντας χαρισματικός ρήτορας, η εμφάνισή του Όσοφ τροφοδοτεί όλο και περισσότερο τις συγκρίσεις με τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο.

Μία άλλη υποστηρίκτρια του Όσοφ, η Κάθριν Έρμπαν, θυμάται την ομιλία του κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης της Κάμαλα Χάρις πριν δύο χρόνια. «Όταν τον άκουσα να μιλά, είπα στον εαυτό μου: "Αυτός ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός. Θα γίνει πρόεδρος"», δήλωσε.

«Νοιάζεται για τους ανθρώπους και δεν διστάζει να αναλάβει δράση. Πιστεύω ότι είναι ένας από τους λίγους που δεν θα αφήσουν τον Τραμπ να τη γλιτώσει εύκολα», πρόσθεσε.

Ο Όσοφ έκανε την εμφάνιση του στον πολιτικό κόσμο των ΗΠΑ το 2021, αφού κέρδισε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση απέναντι στον απερχόμενο Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή, Ντέιβιντ Περντιού.

Τότε, ο Όσοφ, που προέρχεται από μια εβραϊκή οικογένεια της Ατλάντα, έγινε ο νεότερος γερουσιαστής στην ιστορία των ΗΠΑ σε ηλικία 33 ετών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:43ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκο από τη δίωξη ναρκωτικών σε 207 κιλά κάνναβης - Θα κέρδιζαν 1 εκατομμύριο

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: «Μπήκαν 40-50 άτομα με τσεκούρια και μολότοφ, ήθελαν να σκοτώσουν», λέει μάρτυρας στο Newsbomb

13:25WHAT THE FACT

Μαλαισία: Ένας έντιμος... κλέφτης - Σταμάτησε να πληρώσει διόδια εν μέσω καταδίωξης - Βίντεο

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: 83χρονος οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στην Εθνική Οδό

13:22TRAVEL

Πήλιο τον Νοέμβριο: Το βουνό των Κενταύρων γίνεται η ιδανική φθινοπωρινή απόδραση

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο δύο άτομα – Σοβαρές ζημιές στα αυτοκίνητα

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία για την προστασία των δανειοληπτών από πλειστηριασμούς μέσω εξωδικαστικού κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Τρείς τραυματίες από τα επεισόδια - Ο ένας φέρει τραύμα από τσεκούρι, οι δύο εγκαύματα στα κάτω άκρα

13:03WHAT THE FACT

Επιστήμονες θέλουν να ψύξουν τον πλανήτη φωτίζοντας τα σύννεφα και ξαναπαγώνοντας την Αρκτική

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου 20χρονη μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας χαπιών

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 36χρονος γιος - «Είμαι αθώος»

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Λυκόβρυση: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων μετά τον έλεγχο για ύποπτο αντικείμενο

12:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα εκβιασμών: Κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρησμούς

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση στη γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa – Ζημιά 118 εκατ. ευρώ από δόλιες συναλλαγές

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Πελικό στη Βρετανία: «Θα καταλήξουμε σαν τον τύπο στη Γαλλία» - Τα sms στον σύζυγο του θύματος

12:42LIFESTYLE

Πάρις Τζάκσον: Ζητά 600 εκατ. λίρες από την περιουσία του πατέρα της, 17 χρόνια μετά τον θάνατό του

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη (5/11)

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ελληνικό γιαούρτι «σαρώνει» στη Βρετανία - Άλμα 67,1% στις εξαγωγές και πρωτιά στην αγορά

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης της ΕΜΑΚ για τραυματισμένο άνδρα στην Ιεράπετρα

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Μου θυμίζει τον Ομπάμα»: Ποιος είναι ο 39χρονος Τζον Όσοφ που εξελέγη γερουσιαστής στη Τζόρτζια και είναι φαβορί για τις προεδρικές εκλογές του 2028

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 24άρια - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Τρείς τραυματίες από τα επεισόδια - Ο ένας φέρει τραύμα από τσεκούρι, οι δύο εγκαύματα στα κάτω άκρα

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρις Πάπας: Ο νέος Γερουσιαστής των Δημοκρατικών με καταγωγή από την Ελασσόνα

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πατέρας» των chicken tenders στη Γερουσία - O Κρις Πάπας, η Ελλάδα και το μπλόκο στα F-35 για την Τουρκία

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: «Μπήκαν 40-50 άτομα με τσεκούρια και μολότοφ, ήθελαν να σκοτώσουν», λέει μάρτυρας στο Newsbomb

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση στη γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa – Ζημιά 118 εκατ. ευρώ από δόλιες συναλλαγές

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Μου θυμίζει τον Ομπάμα»: Ποιος είναι ο 39χρονος Τζον Όσοφ που εξελέγη γερουσιαστής στη Τζόρτζια και είναι φαβορί για τις προεδρικές εκλογές του 2028

12:42LIFESTYLE

Πάρις Τζάκσον: Ζητά 600 εκατ. λίρες από την περιουσία του πατέρα της, 17 χρόνια μετά τον θάνατό του

12:21ΚΟΣΜΟΣ

«Εμπόδιο για την Τουρκία»: Πώς υποδέχθηκαν τα Τουρκικά ΜΜΕ τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών

13:25WHAT THE FACT

Μαλαισία: Ένας έντιμος... κλέφτης - Σταμάτησε να πληρώσει διόδια εν μέσω καταδίωξης - Βίντεο

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb.gr για ΜΚΟ: Η ψαρούκλα, τα €75.000 και τα πλαστά εμβάσματα - «Δώσε μου €2.000 να τα παίξω σε ένα σίγουρο ματς να στα κάνω €8.000»

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Ένταση και συμπλοκή μεταξύ φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη - Αναφορές για τραυματίες

07:43ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Η πρόγνωση και η μεσοπρόθεσμη τάση Νοεμβρίου

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ήρθε το «μπλε κύμα» των Δημοκρατικών σε Γερουσία και Βουλή Αντιπροσώπων: Η εκλογική ανατροπή, οι 6 κρίσιμες έδρες και ο Τραμπ και τα «κάστρα» των Ρεπουμπλικάνων που έπεσαν

12:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα εκβιασμών: Κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρησμούς

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες - Δολοφονία Χατζίδη: Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη του γιου του - Τον σκότωσε με σφυρί, σήμερα στον ανακριτή

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Καπετάνιος απελευθέρωσε δελφίνι που είχε μπλεχτεί σε πετονιές - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ