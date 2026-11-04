Κρις Πάπας: Ο «πατέρας» των chicken tenders στη Γερουσία - Η Ελλάδα και το μπλόκο για τα F-35

Snapshot Ο Ελληνοαμερικανός Κρις Πάπας κέρδισε τη Γερουσία των ΗΠΑ στο Νιου Χαμσάιρ, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνουνού.

Η εκλογή του διατηρεί την κρίσιμη έδρα υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών και έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ομογένεια.

Ο Πάπας έχει αντιταχθεί στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 όσο διατηρεί τους ρωσικούς S-400.

Προέρχεται από την οικογενειακή επιχείρηση Puritan Backroom, που συνδέεται με τη δημιουργία των chicken tenders και έχει ελληνικές ρίζες από το Λιβάδι Ελασσόνας.

Είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Από την οικογενειακή επιχείρηση εστίασης που συνδέεται με τη δημιουργία των chicken tenders, μέχρι τα έδρανα της Γερουσίας των ΗΠΑ. Ο Ελληνοαμερικανός Κρις Πάπας πέτυχε μια μεγάλη εκλογική νίκη στο Νιου Χαμσάιρ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού πρώην γερουσιαστή Τζον Σουνουνού κι εξασφαλίζοντας την εκλογή του στο αμερικανικό νομοθετικό σώμα.

Η επικράτησή του έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Δημοκρατικούς, καθώς διατηρούν υπό τον έλεγχό τους μία κρίσιμη έδρα, η οποία μέχρι σήμερα ανήκε στην απερχόμενη γερουσιαστή Τζιν Σαχίν. Παράλληλα, η εκλογή του αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον για την ελληνική ομογένεια, αφού ο 46χρονος πολιτικός έχει ρίζες από το Λιβάδι Ελασσόνας κι έχει αναπτύξει έντονη κοινοβουλευτική δράση υπέρ των ελληνικών θέσεων.

Για την Αθήνα, μάλιστα, η παρουσία του στη Γερουσία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Πάπας έχει πάρει σαφή θέση κατά της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, όσο η Άγκυρα διατηρεί στην κατοχή της τους ρωσικούς πυραύλους S-400.

Από το Λιβάδι Ελασσόνας στα chicken tenders στο Μάντσεστερ

Πριν γίνει γνωστός στην αμερικανική πολιτική σκηνή, ο Κρις Πάπας είχε ήδη αποκτήσει στενή σχέση με μια επιχείρηση που αποτελεί σημείο αναφοράς για το Μάντσεστερ του Νιου Χαμσάιρ.

Πρόκειται για το Puritan Backroom, το οικογενειακό εστιατόριο στο οποίο μεγάλωσε δουλεύοντας και του οποίου είναι σήμερα συνιδιοκτήτης. Η επιχείρηση ξεκίνησε το 1917 ως ζαχαροπλαστείο και παγωτατζίδικο, για να εξελιχθεί στη συνέχεια σε εστιατόριο.

Το όνομα του καταστήματος συνδέεται με ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της αμερικανικής εστίασης: τα chicken tenders, δηλαδή τις κοτομπουκιές από φιλέτο κοτόπουλου. Το Puritan Backroom υποστηρίζει ότι εκεί δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά, διεκδικώντας μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της αμερικανικής γαστρονομίας.

Η οικογενειακή επιχείρηση έχει μάλιστα τιμηθεί από το Ίδρυμα James Beard, το οποίο την έχει συμπεριλάβει στα ιστορικά εστιατόρια με ιδιαίτερη προσφορά στις τοπικές κοινωνίες.

Ο Πάπας δεν απομακρύνθηκε ποτέ από την οικογενειακή του ιστορία, ενώ έχει αναφερθεί αρκετές φορές στις ελληνικές ρίζες του. Είναι δισέγγονος Ελλήνων μεταναστών από το Λιβάδι Ελασσόνας, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

Η μάχη για τα F-35 και το μήνυμα προς την Τουρκία

Το ενδιαφέρον της εκλογής του για την Ελλάδα δεν περιορίζεται στην καταγωγή του. Ο Κρις Πάπας έχει αναπτύξει ενεργό δράση στο Κογκρέσο για την προώθηση των ελληνικών και κυπριακών θέσεων, ενώ είναι συμπρόεδρος της διακομματικής κοινοβουλευτικής ομάδας ελληνικών θεμάτων (Congressional Hellenic Caucus).

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στα οποία έχει τοποθετηθεί είναι η πιθανότητα επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός έχει ταχθεί κατά ενός τέτοιου ενδεχομένου, επισημαίνοντας ότι η πώληση των αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ, όσο παραμένει σε ισχύ το ζήτημα των ρωσικών S-400.

Σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή» είχε ασκήσει κριτική στην Ουάσινγκτον για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών.

Η εκλογή του στη Γερουσία δημιουργεί πλέον νέα δεδομένα, καθώς αποκτά πρόσβαση σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα λήψης αποφάσεων της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, έχοντας ήδη διαμορφώσει σαφείς θέσεις για τα ζητήματα που ενδιαφέρουν την Αθήνα.

Στις 28 Οκτωβρίου 2026, άλλωστε, είχε ηγηθεί διακομματικής πρωτοβουλίας για την κατάθεση ψηφίσματος με στόχο την καθιέρωση της Ημέρας του «Όχι».

Η πολιτική διαδρομή και η ιστορική πρωτιά

Ο Κρίστοφερ Τσαρλς Πάπας γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1980 στο Μάντσεστερ του Νιου Χαμσάιρ. Φοίτησε σε δημόσια σχολεία της περιοχής και στη συνέχεια σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, από όπου αποφοίτησε το 2002.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε αρκετά νωρίς. Από το 2003 έως το 2007 υπηρέτησε στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Νιου Χαμσάιρ, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε θέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της πολιτείας.

Το 2018 εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, εκπροσωπώντας την πρώτη εκλογική περιφέρεια του Νιου Χαμσάιρ. Επανεξελέγη το 2020, το 2022 και το 2024, πριν διεκδικήσει για πρώτη φορά την είσοδό του στη Γερουσία.

Στην εκλογική αναμέτρηση επικράτησε του Τζον Σουνουνού, ο οποίος είχε τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ και επιχειρούσε να επιστρέψει στη Γερουσία έπειτα από 18 χρόνια απουσίας. Ο Ρεπουμπλικανός υποστήριζε ότι ο Πάπας βρισκόταν επί οκτώ χρόνια στην Ουάσινγκτον χωρίς να έχει προσφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για το Νιου Χαμσάιρ.

Από την πλευρά του, ο Πάπας απαντούσε ότι είχε καταφέρει να επανεκλεγεί τρεις φορές σε μία από τις πιο δύσκολες εκλογικές περιφέρειες της χώρας και ότι είχε αποδείξει πως μπορεί να συνεργάζεται με πολιτικούς από διαφορετικές παρατάξεις.

Η εκλογή του έχει και ιστορική διάσταση, καθώς γίνεται ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ.

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