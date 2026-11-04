Εκλογές ΗΠΑ: Σάρωσαν στις περιφέρειές τους τέσσερις ομογενείς Ρεπουμπλικανοί

Τέσσερις ομογενείς Ρεπουμπλικάνοι επανεκλέγονται στο Κογκρέσο των ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου

Μιχάλης Παπαδάκος

Εκλογές ΗΠΑ: Σάρωσαν στις περιφέρειές τους τέσσερις ομογενείς Ρεπουμπλικανοί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τέσσερις ομογενείς Ρεπουμπλικάνοι επανεκλέγονται στο Κογκρέσο των ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
  • Η Νικόλ Μαλλιωτάκη εξασφαλίζει την τέταρτη συνεχόμενη θητεία της στη 11η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης με 56,6% των ψήφων.
  • Ο Γκας Μπιλιράκης διατηρεί την έδρα του στη 12η Περιφέρεια της Φλόριδας, όπου υπηρετεί αδιάλειπτα από το 2007, λαμβάνοντας 52,8% των ψήφων.
  • Ο Μάικ Χαριδόπουλος επανεκλέγεται για δεύτερη θητεία στην 8η Περιφέρεια της Φλόριδας με 53,2% των ψήφων.
  • Ο Τζίμι Πατρώνης κερδίζει την πρώτη πλήρη διετή θητεία του στην 1η Περιφέρεια της Φλόριδας με 60,4% των ψήφων, διατηρώντας την έδρα υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών.
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Τέσσερις ομογενείς επανεκλέγονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας την παραμονή τους στο Κογκρέσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για τη Νικόλ Μαλλιωτάκη από τη Νέα Υόρκη και τους Γκας Μπιλιράκη, Μάικ Χαριδόπουλο και Τζίμι Πατρώνη από τη Φλόριδα, οι οποίοι επικράτησαν στις εκλογικές τους περιφέρειες, σύμφωνα με τις προβλέψεις αποτελέσματος του Associated Press.

Και οι τέσσερις είναι στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ενώ διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με την ελληνοαμερικανική κοινότητα.

Νικόλ Μαλλιωτάκη: Τέταρτη συνεχόμενη θητεία στη Νέα ΥόρκηΤην επανεκλογή της στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εξασφάλισε η ομογενής Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη (Nicole Malliotakis), επικρατώντας στην 11η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, η οποία περιλαμβάνει το Στάτεν Αϊλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος του Associated Press, που ανακοινώθηκε στις 4:26 τα ξημερώματα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, η Μαλλιωτάκη συγκέντρωνε 91.539 ψήφους, ποσοστό 56,6%, έναντι 69.915 ψήφων και 43,2% του Δημοκρατικού αντιπάλου της, Μάικ Ντεσίλις (Mike DeCillis), με καταμετρημένο το 84% των ψήφων.

Η Μαλλιωτάκη, η οποία εξελέγη για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο το 2020, εξασφαλίζει την τέταρτη συνεχόμενη θητεία της. Προηγουμένως είχε υπηρετήσει στην Πολιτειακή Βουλή της Νέας Υόρκης από το 2011 έως το 2020, ενώ το 2017 υπήρξε υποψήφια των Ρεπουμπλικανών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης.

Η ελληνικής και κουβανικής καταγωγής βουλευτής διατηρεί στενούς δεσμούς με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, ενώ έχει αναπτύξει κοινοβουλευτική δραστηριότητα σε ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η Κύπρος και η πολιτική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.Γκας Μπιλιράκης: Παραμένει στο Κογκρέσο από το 2007Ο Γκας Μπιλιράκης (Gus Bilirakis) επικράτησε στη 12η Περιφέρεια της Φλόριδας, εξασφαλίζοντας μία ακόμη θητεία στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο, στο οποίο υπηρετεί αδιάλειπτα από τον Ιανουάριο του 2007.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα αποτελέσματα, συγκέντρωσε 145.109 ψήφους, ποσοστό 52,8%, έναντι 126.241 ψήφων και 45,9% της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Κίμπερλι Οβερμαν (Kimberly Overman). Ο ανεξάρτητος Μπράντεν Σκρίβενερ (Branden Scrivener) περιορίστηκε στο 1,3%.

Ο Μπιλιράκης, γιος του πρώην ομοσπονδιακού βουλευτή Μάικλ Μπιλιράκη (Michael Bilirakis), εξελέγη για πρώτη φορά το 2006, διαδεχόμενος τον πατέρα του. Διατηρεί στενούς δεσμούς με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και έχει αναπτύξει διαχρονικά κοινοβουλευτική δραστηριότητα σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο.Μάικ Χαριδόπουλος: Δεύτερη θητεία για τον ομογενή ΡεπουμπλικανόΣτην 8η Περιφέρεια της Φλόριδας, ο Μάικ Χαριδόπουλος (Mike Haridopolos) εξασφάλισε τη δεύτερη συνεχόμενη θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επικρατώντας της Δημοκρατικής Τζένιφερ Τζένκινς (Jennifer Jenkins).

Με καταμετρημένο το 94% των ψήφων, ο ομογενής Ρεπουμπλικανός συγκέντρωνε 158.433 ψήφους, ποσοστό 53,2%, έναντι 139.328 ψήφων και 46,8% της αντιπάλου του.

Ο Χαριδόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 2024, διαδεχόμενος τον Ρεπουμπλικανό Μπιλ Πόουζι (Bill Posey). Προηγουμένως είχε διαγράψει μακρά πολιτική πορεία στην Πολιτεία της Φλόριδας, υπηρετώντας τόσο στην Πολιτειακή Βουλή όσο και στην Πολιτειακή Γερουσία, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος την περίοδο 2010-2012.Τζίμι Πατρώνης: Ευρεία επικράτηση στην 1η ΠεριφέρειαΕυρύτερη ήταν η επικράτηση του Τζίμι Πατρώνη (Jimmy Patronis) στην 1η Περιφέρεια της Φλόριδας, όπου ο ελληνικής καταγωγής Ρεπουμπλικανός βουλευτής εξασφάλισε την πρώτη πλήρη διετή θητεία του στο Κογκρέσο.

Με καταμετρημένο το 82% των ψήφων, συγκέντρωνε 145.676 ψήφους, ποσοστό 60,4%, έναντι 91.014 ψήφων και 37,8% της Δημοκρατικής Γκέι Βάλιμοντ (Gay Valimont). Ο ανεξάρτητος Τάιλερ Ντέιβις (Tyler L. Davis) λάμβανε 1,8%.

Ο Πατρώνης είχε εκλεγεί για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Απρίλιο του 2025, σε ειδική εκλογική αναμέτρηση για την αντικατάσταση του Ματ Γκέιτς (Matt Gaetz). Προηγουμένως είχε διατελέσει οικονομικός ελεγκτής της Φλόριδας από το 2017 έως το 2025, ενώ είχε υπηρετήσει και στην Πολιτειακή Βουλή.

Με τις επανεκλογές τους, οι τρεις Ελληνοαμερικανοί διατηρούν την παρουσία τους στην ομοσπονδιακή νομοθετική εξουσία, εκπροσωπώντας διαφορετικές περιοχές της Φλόριδας, από τις ακτές του Κόλπου του Μεξικού μέχρι την κεντρική και τη βορειοδυτική πλευρά της Πολιτείας. Παράλληλα, και οι τρεις έδρες παραμένουν υπό τον έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

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