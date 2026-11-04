Τραμπ: Με ένα κόκκινο καπέλο και τη λέξη «VETO» απαντά στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών με ανάρτηση ενός κόκκινου καπέλου που φέρει τη λέξη «VETO».

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσει το προεδρικό βέτο για να μπλοκάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες των Δημοκρατικών.

Η νίκη των Δημοκρατικών στη Γερουσία αλλάζει τους πολιτικούς συσχετισμούς και καθιστά τη χρήση του βέτο κρίσιμο εργαλείο για τον Τραμπ.

Το προεδρικό βέτο μπορεί να παρακαμφθεί μόνο με πλειοψηφία δύο τρίτων στο Κογκρέσο, καθιστώντας δύσκολες τις νομοθετικές διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ αυτοχαρακτηρίζεται «Μίστερ Βέτο» και θεωρεί ότι το βέτο μπορεί να αναγκάσει τους Δημοκρατικούς σε συμβιβασμό. Snapshot powered by AI

Με μια φωτογραφία που αφήνει ελάχιστα περιθώρια παρερμηνείας επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ να στείλει το πρώτο του μήνυμα μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε στο Truth Social ένα κόκκινο καπέλο, με τη λέξη «VETO» γραμμένη με μεγάλα λευκά γράμματα, χωρίς να προσθέσει κανένα σχόλιο.

Η ανάρτηση παραπέμπει στις δηλώσεις που είχε κάνει λίγες ώρες νωρίτερα στο CBS News, όταν είχε προειδοποιήσει ότι θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα του προεδρικού βέτο σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί αποκτούσαν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

«Θα γίνω ο Μίστερ Βέτο»

«Έχω την απόλυτη εξουσία και αυτή λέγεται βέτο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Τραμπ, υιοθετώντας μάλιστα τον χαρακτηρισμό «Μίστερ Βέτο». Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι η απόρριψη νομοσχεδίων θα μπορούσε να αναγκάσει τους Δημοκρατικούς να αναζητήσουν συμβιβασμό με τον Λευκό Οίκο.

Το μήνυμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στη Γερουσία, που αλλάζει τους συσχετισμούς δυνάμεων στην Ουάσιγκτον. Παρότι ο Τραμπ έχει δηλώσει διατεθειμένος να συνεργαστεί με τους πολιτικούς του αντιπάλους, η τελευταία του ανάρτηση υπενθυμίζει ότι διαθέτει ένα ισχυρό θεσμικό εργαλείο για να εμποδίσει την εφαρμογή νομοθετικών πρωτοβουλιών με τις οποίες διαφωνεί.

Το προεδρικό βέτο μπορεί να παρακαμφθεί μόνο με πλειοψηφία δύο τρίτων και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, γεγονός που προδιαγράφει ένα δύσκολο πεδίο διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη διετία της προεδρίας Τραμπ.

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