Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τη Γερουσία – Ισχυρό πλήγμα για τον Τραμπ

Snapshot Οι Δημοκρατικοί κατέλαβαν τον έλεγχο της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές, ανατρέποντας την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών.

Κέρδισαν έξι έδρες σε πολιτείες-προπύργια των Ρεπουμπλικανών, όπως το Τέξας, το Οχάιο και το Κάνσας, σημειώνοντας ιστορικές νίκες.

Η απώλεια της Γερουσίας περιορίζει τις δυνατότητες του Τραμπ στην έγκριση διορισμών και ενισχύει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των Δημοκρατικών.

Οι Δημοκρατικοί σημειώνουν επίσης σημαντικά κέρδη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυξάνοντας την πιθανότητα να ελέγξουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αποδέχεται το εκλογικό αποτέλεσμα και είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς, παρά τις απώλειες του κόμματός του. Snapshot powered by AI

Τον έλεγχο της αμερικανικής Γερουσίας εξασφάλισαν οι Δημοκρατικοί στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ανατρέποντας την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών και καταφέροντας ένα ισχυρό πολιτικό πλήγμα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η επικράτησή τους έρχεται έπειτα από μια σειρά απροσδόκητων εκλογικών αποτελεσμάτων, ακόμη και σε πολιτείες όπου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καταγράψει άνετες νίκες το 2024.

Οι Δημοκρατικοί απέσπασαν έξι έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς, στο Τέξας, τη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα, το Οχάιο, το Κάνσας και την Αϊόβα. Στο Τέξας, ο Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε του Κεν Πάξτον, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη Δημοκρατικού σε εκλογές για τη Γερουσία στην πολιτεία από το 1988. Στο Οχάιο, ο Σέροντ Μπράουν επιστρέφει στη Γερουσία, ενώ στο Κάνσας ο Άνταμ Χάμιλτον έβαλε τέλος σε 94 χρόνια χωρίς εκλογική νίκη των Δημοκρατικών για το συγκεκριμένο αξίωμα.

Καθοριστική ήταν επίσης η διατήρηση των εδρών στην Τζόρτζια και το Νιου Χάμσαϊρ, με την επανεκλογή του Τζον Όσοφ και τη νίκη του Ελληνοαμερικανού Κρις Πάπας, αντίστοιχα.

Νέα δεδομένα για την κυβέρνηση Τραμπ

Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί καταγράφουν σημαντικά κέρδη και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου η καταμέτρηση συνεχίζεται. Η πιθανότητα να αποκτήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου δημιουργεί νέα δεδομένα για τον Λευκό Οίκο, μόλις δύο χρόνια μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία.

Η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ζωής και ο πόλεμος με το Ιράν κυριάρχησαν στην προεκλογική αντιπαράθεση, με τη δυσαρέσκεια για την πορεία της χώρας να αποτυπώνεται στην κάλπη. Η απώλεια της Γερουσίας περιορίζει ήδη τις δυνατότητες του Αμερικανού προέδρου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την έγκριση κυβερνητικών και δικαστικών διορισμών, ενώ ενισχύει τη δυνατότητα των Δημοκρατικών να ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Ο Τραμπ, πάντως, επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών, υποστηρίζοντας μέσω του Truth Social ότι το κόμμα του θα είχε επικρατήσει σαρωτικά εάν ο ίδιος βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο. Παράλληλα, μιλώντας στους New York Times, δήλωσε ότι θα αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα και είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει έτσι τον Αμερικανό πρόεδρο αντιμέτωπο με μια διαφορετική πολιτική πραγματικότητα, καθώς η αντιπολίτευση αποκτά πλέον τη δυνατότητα να επηρεάσει καθοριστικά την κυβερνητική ατζέντα κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του.

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