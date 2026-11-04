Τραμπ στους NYT: «Θα αποδεχθώ τα αποτελέσματα των εκλογών – Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποδεχθεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ εξέφρασε πρόθεση συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς σε περίπτωση αλλαγής των συσχετισμών στο Κογκρέσο.

Η νέα ρητορική του Τραμπ διαφοροποιείται από την προηγούμενη, όπου είχε θέσει όρους για την αποδοχή των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Οι Δημοκρατικοί καταγράφουν σημαντικές νίκες και ενδέχεται να ανακτήσουν τον έλεγχο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά η μάχη για τη Γερουσία παραμένει ανοιχτή.

Η πιθανή αλλαγή ισορροπιών στο Κογκρέσο θα αυξήσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και θα απαιτήσει διαπραγματεύσεις για νομοθετικές πρωτοβουλίες. Snapshot powered by AI

Την πρόθεσή του να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η καταμέτρηση εξελίσσεται σε μια δύσκολη εκλογική βραδιά για τους Ρεπουμπλικανούς.

Μιλώντας αργά το βράδυ της Τρίτης στους New York Times, ενώ παρακολουθούσε τα αποτελέσματα από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε διατεθειμένος να αναζητήσει συνεννόηση με τους πολιτικούς του αντιπάλους, σε περίπτωση που οι νέοι συσχετισμοί στο Κογκρέσο περιορίσουν την κοινοβουλευτική ισχύ του κόμματός του. «Είμαι απολύτως πρόθυμος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα», δήλωσε πριν από λίγο. «Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και, ξέρετε, προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία. Πιθανότατα θα βρούμε κάποια λύση», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μόλις μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές ο Τραμπ είχε αποφύγει να δεσμευτεί ανεπιφύλακτα ότι θα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα. Ερωτηθείς τότε εάν θα το αποδεχόταν, είχε απαντήσει ότι θα το έκανε εφόσον οι εκλογές ήταν «έντιμες», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμφισβήτησής τους.

Η νέα τοποθέτησή του έρχεται ενώ οι Δημοκρατικοί σημειώνουν σημαντικές επιτυχίες σε κρίσιμες αναμετρήσεις, με τις προβλέψεις να δείχνουν απώλεια της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη μάχη για τη Γερουσία να παραμένει ανοιχτή.

Η επόμενη ημέρα στο Κογκρέσο

Εάν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο έστω και ενός από τα δύο σώματα, ο Τραμπ θα χρειαστεί να διαπραγματεύεται με την αντιπολίτευση για την προώθηση σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυξημένο κοινοβουλευτικό έλεγχο κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής του θητείας.

Προς το παρόν, πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος περιορίστηκε σε μια γενική διαβεβαίωση περί συνεργασίας, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια ζητήματα θα ήταν διατεθειμένος να αναζητήσει συμβιβασμούς με τους Δημοκρατικούς.

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