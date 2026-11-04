Τραμπ: Αποδέχομαι την ήττα, αλλά αν ήμουν υποψήφιος δεν θα χάναμε - Μύδροι κατά του Fox

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχεται τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, αν και αποποιείται την προσωπική ευθύνη για την ήττα.

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου, τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Ο Τραμπ αρνείται να παραδεχθεί προσωπική ήττα και ισχυρίζεται ότι η παράταξή του θα κέρδιζε αν εκείνος ήταν στα ψηφοδέλτια.

Ο πρόεδρος επιτέθηκε στο Fox News και κατήγγειλε πολιτική προκατάληψη και προσπάθεια να τον βλάψουν.

Με τον έλεγχο του Κογκρέσου στα χέρια των Δημοκρατικών, ο Τραμπ θα αντιμετωπίσει πιθανές έρευνες και περιορισμούς στους διορισμούς, αλλά διατηρεί περιθώρια δράσης μέσω βέτο και σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι είναι έτοιμος να αποδεχθεί το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων βουλευτικών εκλογών, στις οποίες οι Δημοκρατικοί καταγράφουν σαρωτική επικράτηση, ωστόσο έσπευσε να αποποιηθεί κάθε προσωπική ευθύνη για την ήττα των Ρεπουμπλικανών.

«Είμαι απολύτως διατεθειμένος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα», ανέφερε σε συνέντευξή του στους New York Times, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς. «Αδημονούμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Πιθανότατα θα βρούμε πεδίο συνεννόησης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εμφανίστηκε διατεθειμένος να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Μια τέτοια στάση, πάντως, δεν ήταν αυτονόητη, δεδομένου ότι ο Τραμπ εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αρνείται την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 από τον Τζο Μπάιντεν, ενώ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές είχε διατυπώσει εκ νέου ισχυρισμούς περί νοθείας.

Παρά την έκταση της εκλογικής ήττας, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δεν δείχνει διατεθειμένος να αναγνωρίσει ότι το αποτέλεσμα αποτελεί και προσωπικό πλήγμα για τον ίδιο. Η δυσαρέσκεια των Αμερικανών φαίνεται πως αποτυπώθηκε στην κάλπη, με βασικές αιτίες την πολιτική του για τον πόλεμο στο Ιράν και την αύξηση του κόστους ζωής, κυρίως των τιμών των καυσίμων.

Ο ίδιος, ωστόσο, επέλεξε να αποστασιοποιηθεί από το αποτέλεσμα, γράφοντας στο Truth Social: «Εγώ δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο» και προσθέτοντας ότι «αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει θριαμβευτικά!», με την τελευταία λέξη να είναι γραμμένη με κεφαλαία, όπως συνηθίζει στις αναρτήσεις του.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε αντίθεση με την προεκλογική του δραστηριότητα, καθώς σε όλη τη διάρκεια της εκστρατείας καλούσε επανειλημμένα τους υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών να ψηφίσουν σαν να ήταν ο ίδιος υποψήφιος.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, πάντως, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι ο Τραμπ θα εμφανιστεί ακόμη πιο αποφασισμένος να αντιμετωπίσει τη «ριζοσπαστική αριστερά», ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. «Δέστε τις ζώνες σας», ήταν η χαρακτηριστική προειδοποίηση.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι του Τραμπ κινητοποιούνται περισσότερο όταν ο ίδιος βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο, ενώ άφησε αιχμές για την ποιότητα των υποψηφίων που επέλεξε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε περισσότερη προεκλογική εκστρατεία ακόμη και από τους ίδιους τους υποψηφίους, πραγματοποιώντας δεκάδες εμφανίσεις σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Τραμπ είχε καθοριστικό λόγο στην επιλογή των υποψηφίων της παράταξής του σε αρκετές από τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πλήρη αποποίηση των ευθυνών του για το αποτέλεσμα.

Οι επιθέσεις στο Fox News και η οργή Τραμπ

Η ενόχληση του Αμερικανού προέδρου είχε γίνει εμφανής αρκετές ώρες πριν αποτυπωθεί πλήρως η εκλογική ετυμηγορία. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Τραμπ δημοσίευσε τρεις διαδοχικές αναρτήσεις στο Truth Social, στρέφοντας τα πυρά του κατά του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που παραδοσιακά αποτελεί βασικό μέσο ενημέρωσης της αμερικανικής δεξιάς.

Η δημοσκόπηση του FoxNews, πάντα η χειρότερη, είναι τόσο προσβλητική με τις ερωτήσεις που θέτει. Κάθε ερώτηση είναι μια επιτυχία και κάθε απάντηση είναι «ΜΑΛΑΚ@@@» Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια.

Σε μία από αυτές επιτέθηκε προσωπικά σε πολιτική αναλύτρια που συμμετείχε σε εκπομπή του δικτύου, χαρακτηρίζοντάς την «χαζή σαν κοτρόνα». Σε άλλη αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις του Fox News, υποστηρίζοντας ότι οι ερωτήσεις τους ήταν σχεδιασμένες για να τον πλήξουν προσωπικά, καθώς αποτύπωναν την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την πολιτική του.

«Είναι εναντίον μου», ανέφερε σε τρίτη ανάρτηση, αποδίδοντας μάλιστα σε αυτή τη στάση και την πτώση της τηλεθέασης του δικτύου.

Γιατί το FoxNews έχει στον αέρα τον Μπιλ ντε Μπλάζιο, τον Χειρότερο Δήμαρχο στην Ιστορία της Νέας Υόρκης, να παραληρεί και να παραληρεί σαν τρελός; Άφησε την πόλη ντροπιασμένος και η ζημιά που προκάλεσε ήταν ανυπολόγιστη - Δεν ήταν ποτέ η ίδια, και τώρα μας λέει πώς να κυβερνήσουμε την Αμερική. Το FoxNews φέρει την ευθύνη για αυτές τις απώλειες, καθώς συνεχώς και με συνέπεια βάζει την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών, και ακόμα χειρότερα

Τι αλλάζει για τον Τραμπ μετά την ήττα

Η επικράτηση των Δημοκρατικών δημιουργεί ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό σκηνικό για το υπόλοιπο της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Με τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων να περνά στην αντιπολίτευση, ο πρόεδρος αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με κοινοβουλευτικές έρευνες και αυξημένο έλεγχο των αποφάσεων της κυβέρνησής του.

Η απώλεια της Γερουσίας περιορίζει παράλληλα σημαντικά τη δυνατότητά του να προχωρά απρόσκοπτα σε διορισμούς ανώτατων αξιωματούχων και δικαστικών λειτουργών. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, τα μέλη του οποίου διορίζονται ισόβια και οι θέσεις του μπορούν να παραμείνουν κενές σε περίπτωση αποχώρησης ή θανάτου δικαστή.

Ο Τραμπ είχε ήδη προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί ανακτούσαν τον έλεγχο του Κογκρέσου, θα έκανε εκτεταμένη χρήση του δικαιώματος βέτο και θα ήταν έτοιμος να συγκρουστεί με το νομοθετικό σώμα.

Παρά τους νέους πολιτικούς περιορισμούς, ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί σημαντικά περιθώρια κινήσεων στην εξωτερική πολιτική και στον στρατιωτικό τομέα. Το λεγόμενο «μπλε κύμα», όπως αποκαλείται η επικράτηση των Δημοκρατικών λόγω του χρώματος του κόμματος, αναμένεται πάντως να δυσκολέψει αισθητά την προώθηση της εσωτερικής πολιτικής του ατζέντας.

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