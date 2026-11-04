Πώς ψήφισαν οι Αμερικανοί: Οι χάρτες και τα γραφήματα των εκλογών

Οι Δημοκρατικοί έχουν εξασφαλίσει τον έλεγχο της Γερουσίας και αναμένεται να αποκτήσουν τον έλεγχο και της Βουλής των Αντιπροσώπω

Δημήτρης Δρίζος

Πώς ψήφισαν οι Αμερικανοί: Οι χάρτες και τα γραφήματα των εκλογών
Democratic Senate candidate Iowa state Rep. Josh Turek speaks during an election night event Tuesday, Nov. 3, 2026, in Des Moines, Iowa. (AP Photo/Ellen Schmidt)
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Δημοκρατικοί έχουν εξασφαλίσει τον έλεγχο της Γερουσίας και αναμένεται να αποκτήσουν επίσης τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.
  • Σημαντικές νίκες σημειώθηκαν σε πολιτείες όπως η Νότια Καρολίνα και το Κάνσας, όπου οι Δημοκρατικοί κέρδισαν μετά από δεκαετίες.
  • Οι Δημοκρατικοί διατήρησαν κρίσιμες έδρες στη Φλόριντα, παρά τις αναδιαμορφώσεις που ευνοούσαν τους Ρεπουμπλικανούς.
  • Οι ισπανόφωνοι ψηφοφόροι στη Φλόριντα στράφηκαν προς τους Δημοκρατικούς, σημειώνοντας σημαντική αλλαγή από το 2024.
  • Η οικονομία και η κατάσταση της δημοκρατίας θεωρούνται τα πιο σημαντικά ζητήματα από τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, με τους περισσότερους να πιστεύουν ότι οι πολιτικές του Τραμπ έχουν επιδεινώσει την οικονομική κατάσταση.
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Είναι μια εξαιρετική εκλογική βραδιά για τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί έχουν εξασφαλίσει τον έλεγχο της Γερουσίας και, σύμφωνα με τις προβλέψεις του CBS News, συνεργαζόμενου δικτύου του BBC, αναμένεται να αποκτήσουν τον έλεγχο και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Γερουσία

Τα αποτελέσματα στη Γερουσία ξεπερνούν κατά πολύ τις προσδοκίες των Δημοκρατικών. Η Βόρεια Καρολίνα θεωρούνταν μια πιθανή νίκη για το κόμμα, ωστόσο η επικράτηση στη Νότια Καρολίνα αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη, ενώ στο Κάνσας οι Δημοκρατικοί δεν είχαν εκλέξει γερουσιαστή από το 1932.

Το Τέξας, η Αϊόβα και το Οχάιο πέρασαν επίσης στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών. Απομένουν ακόμη δύο έδρες που θεωρούνται αμφίρροπες, στην Αλάσκα και το Μέιν. Σύμφωνα με το CBS News, ακόμη και στο Μισισιπή η αναμέτρηση εξελίσσεται σε θρίλερ.

Οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές έδιναν προβάδισμα στους Ρεπουμπλικανούς στη Νότια Καρολίνα. Πρόκειται για μια πολιτεία που επί σειρά ετών αποτελούσε προπύργιο των Ρεπουμπλικανών, με τους Δημοκρατικούς να έχουν εκλέξει εκεί γερουσιαστή για τελευταία φορά το 1998.

Βουλή των Αντιπροσώπων

Το CBS News, συνεργαζόμενο δίκτυο του BBC, προέβλεψε λίγο μετά τις 03:00 GMT της Τετάρτης (22:00 το βράδυ της Τρίτης, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ) ότι οι Δημοκρατικοί θα επικρατήσουν και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι Δημοκρατικοί καταγράφουν τα κέρδη που χρειάζονται για να αποκτήσουν τον έλεγχο του σώματος, ωστόσο οι φιλοδοξίες τους είναι πλέον ακόμη μεγαλύτερες, καθώς επιδιώκουν μια ευρύτερη εκλογική νίκη.

Δύο σημαντικές έδρες στη Φλόριντα, η 14η και η 25η εκλογική περιφέρεια, παρέμειναν υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών. Πρόκειται για ένα πλήγμα στις προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών να επαναχαράξουν τα εκλογικά όρια προς όφελός τους.

Μετά την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών, και στις δύο περιοχές η πλειοψηφία των ψηφοφόρων που είχαν στηρίξει την Κάμαλα Χάρις το 2024 μετατράπηκε σε πλειοψηφία ψηφοφόρων του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί επικράτησαν και στην 22η εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα, η οποία είχε επίσης επανασχεδιαστεί με τρόπο που ευνοούσε τους Ρεπουμπλικανούς.

Οι ισπανόφωνοι ψηφοφόροι στρέφονται προς τους Δημοκρατικούς στη Φλόριντα

Οι ισπανόφωνοι ψηφοφόροι φαίνεται πως αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ομάδες που διαμορφώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα στη Φλόριντα.

Μεγάλη δημοσκόπηση μεταξύ των ψηφοφόρων δείχνει ότι η συγκεκριμένη εκλογική ομάδα στήριξε τη Δημοκρατική υποψήφια για τη Γερουσία, Άντζι Νίξον, με ποσοστό 55%, έναντι 44% που συγκέντρωσε η Ρεπουμπλικανή Άντζι Μούντι.

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Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με το 2024, όταν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 55% των ισπανόφωνων ψηφοφόρων είχε στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η δημοσκόπηση εξέτασε επίσης τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Σε εθνικό επίπεδο, η οικονομία αναδείχθηκε ως το σημαντικότερο ζήτημα, ενώ ακολούθησε η κατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα.

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Όταν οι ψηφοφόροι ρωτήθηκαν αν οι πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ έχουν επηρεάσει τις οικονομικές συνθήκες, περισσότεροι από δύο στους τρεις εκτίμησαν ότι τις έχουν επιδεινώσει.

*Με πληροφορίες από το BBC

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