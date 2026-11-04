«Μισεί τους Εβραίους, τους μαύρους, αλλά και τους... λευκούς!»: Ποιος είναι ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ

Η εκλογή του 42χρονου Ελ-Σαγιέντ, γιου Αιγυπτίων μεταναστών που γεννήθηκε και μεγάλωσε στα προάστια του Ντιτρόιτ, αποτελεί ορόσημο στην αμερικανική πολιτική και μια δυνητικά σημαντική αλλαγή εντός του Δημοκρατικού Κόμματος

Ειρήνη Κοστιούκ

«Μισεί τους Εβραίους, τους μαύρους, αλλά και τους... λευκούς!»: Ποιος είναι ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ

ΚΟΣΜΟΣ
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Μία ιστορική νίκη πέτυχε ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, αφού επικράτησε του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του Μάικ Ρότζερς στην εκλογική αναμέτρηση για την έδρα του Μίσιγκαν στη Γερουσία, καθιστώντας τον τον πρώτο μουσουλμάνο γερουσιαστή στις ΗΠΑ.

Με τη νίκη του, η έδρα «διατηρείται» στα χέρια των Δημοκρατικών, στερώντας από τους Ρεπουμπλικάνους μία από τις καλύτερες ευκαιρίες τους να ανακόψουν το «μπλε κύμα» που σάρωσε τις φετινές ενδιάμεσες εκλογές, σχολιάζει η εφημερίδα Time σε δημοσίευμα της.

Η αποχώρηση του Δημοκρατικού γερουσιαστή Γκάρι Πίτερς στο τέλος της τρέχουσας θητείας του, είχε δημιουργήσει μια από τους πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις για την αμερικανική Γερουσία στο Μίσιγκαν, μια πολιτεία που αποτελεί παραδοσιακό πεδίο «μάχης», στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε με διαφορά δύο ποσοστιαίων μονάδων το 2024.

Η εκλογή του 42χρονου Ελ-Σαγιέντ, γιου Αιγυπτίων μεταναστών που γεννήθηκε και μεγάλωσε στα προάστια του Ντιτρόιτ, αποτελεί ορόσημο στην αμερικανική πολιτική και μια δυνητικά σημαντική αλλαγή εντός του Δημοκρατικού Κόμματος.

Πρόκειται για έναν πολιτικό που έχει επικρίνει δημόσια το Ισραήλ, έχει υποστηρίξει μια φιλόδοξη προοδευτική ατζέντα, και συγκαταλέγεται στην ολοένα αυξανόμενη τάση ανάδειξης στελεχών από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος, οι οποίοι επικρατούν στις φετινές εκλογές.

Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες σημαντικές νίκες προοδευτικών υποψηφίων σε παραδοσιακά δημοκρατικές περιφέρειες, η εκλογή του Ελ-Σαγιέντ ήρθε σε μια διχασμένη αναμέτρηση. Τα δύο κόμματα δίνουν μια μάχη εδώ και χρόνια για να κερδίσουν την υποστήριξη των ψηφοφόρων της εργατικής τάξης, των μετριοπαθών των προαστίων και ενός ολοένα και πιο ποικιλόμορφου εκλογικού σώματος.

Η νίκη του προσφέρει επίσης στους Δημοκρατικούς μία εντυπωσιακή διάψευση στο κόμμα του, ότι οι προοδευτικοί υποψήφιοι είναι υπερβολικά ευάλωτοι σε μάχες που δίνονται σε πολιτείες-«κλειδιά».

Ο Ελ-Σαγιέντ, ο οποίος απορρίπτει την ετικέτα του σοσιαλιστή, επικράτησε παρά μια σκληρή προεκλογική εκστρατεία που έφερε στο φως βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των Δημοκρατικών σχετικά με το Ισραήλ, ανάγκασε τους αντιπάλους του να διαθέσουν εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση του αντιπάλου του Μάικ Ρότζερς -πολλά από τα οποία εκταμιεύθηκαν από φιλοϊσραηλινές ομάδες- και κορυφώθηκε σε μια ασυνήθιστη ρήξη με την επίσης Δημοκρατική και πρώην αντίπαλό του στις προκριματικές εκλογές, τη Χέιλι Στίβενς, η οποία υποστήριξε τον Ρεπουμπλικανό Ρότζερς μόλις δύο ημέρες πριν από τις εκλογές.

APTOPIX Election 2026 Michigan

Ο Αμπντούλ-Ελ Σαγιέντ

AP

Μια προεκλογική εκστρατεία που σημαδεύτηκε από προσωπικές επιθέσεις

Η προεκλογική εκστρατεία του Ελ-Σαγιέντ είχε πάρει μια εντυπωσιακά άσχημη τροπή τις τελευταίες εβδομάδες, με τον Τραμπ και άλλους εξέχοντες Ρεπουμπλικάνους να επικαλούνται ισλαμοφοβικά στερεότυπα για να παρουσιάσουν τον Δημοκρατικό υποψήφιο ως απειλή για την αμερικανική ασφάλεια.

Ο Ελ-Σαγιέντ βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονη κριτική επειδή έκανε προεκλογική εκστρατεία μαζί με τον Χασάν Πάικερ, έναν φιλελεύθερο αντι-ισραηλινό streamer που είχε κάποτε δηλώσει ότι «η 11η Σεπτεμβρίου άξιζε στις ΗΠΑ».

Ορισμένοι Εβραίοι ψηφοφόροι κατηγόρησαν τον Ελ-Σαγιέντ ότι προωθούσε αντισημιτική ρητορική μέσω της κριτικής του προς το Ισραήλ, ισχυρισμούς που ο ίδιος έχει αρνηθεί.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες κατηγορίες επηρέασαν τις μουσουλμανικές και τις εβραϊκές κοινότητες του Μίσιγκαν, μετατρέποντας την εκλογική αναμέτρηση σε έναν ασυνήθιστα προσωπικό και οδυνηρό αγώνα για τον Ελ-Σαγιέντ.

Σε μια προεκλογική συγκέντρωση στο Μίσιγκαν εννέα ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες κλογές, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει αβάσιμα τον Ελ-Σαγιέντ ως μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας — ενός ισλαμιστικού πολιτικού κινήματος — και προειδοποίησε ότι η εκλογή του θα έφερνε τρομοκράτες στη χώρα.

«Αν ο Αμπντούλ και οι Δημοκρατικοί κερδίσουν, θα ανοίξουν τις πύλες και θα προσκαλέσουν χιλιάδες τζιχαντιστές στις ακτές μας, δημιουργώντας έναν εφιάλτη βίας και τρόμου», είχε πει ο Τραμπ σε χιλιάδες υποστηρικτές του.

Τη νύχτα πριν από τις εκλογές, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ μισεί τους Εβραίους και μισεί τους μαύρους. Μην νιώθετε άσχημα, μισεί και τους λευκούς. Μόνο οι ανόητοι θα τον ψήφιζαν στις εκλογές για τη Γερουσία των ΗΠΑ στο Μίσιγκαν! Σίγουρα, 100%, θα σας καταστρέψει! Ψηφίστε τον Μάικ Ρότζερς». Η ρητορική αυτή υπογράμμισε το βαθμό στον οποίο ο Ελ-Σαγιέντ είχε καταστεί εθνικός στόχος για τους Ρεπουμπλικάνους σε αυτή την προεκλογική περίοδο.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Μάικ Ρότζερς, διατύπωσε επίσης αβάσιμες κατηγορίες σχετικά με τους οικογενειακούς δεσμούς του Ελ-Σαγιέντ με την Μουσουλμανική Αδελφότητα. Ο Ελ-Σαγιέντ έχει αποκηρύξει δημοσίως το κίνημα και έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς ότι ο ίδιος ή η οικογένειά του έχουν δεσμούς με αυτό.

Για τον Ελ-Σαγιέντ, οι επιθέσεις αυτές του ξύπνησαν αμφιβολίες που είχε αντιμετωπίσει πολύ πριν εισέλθει στην πολιτική σκηνή. Σε συνέντευξή του στο TIME τον Μάιο, ο Ελ-Σαγιέντ είχε αναφερθεί σε μια συνομιλία που είχε με τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον το 2007. Τότε ο Κλίντον είχε προτείνει στον Ελ-Σαγιέντ να σκεφτεί να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα κάποια μέρα. Ο Ελ-Σαγιέντ είχε τότε γελάσει με την ιδέα. «Δεν ξέρω αν έχετε δει το όνομά μου», του είχε πει. «Δεν θα μου βγει σε καλό».

Ωστόσο, σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, ο Ελ-Σαγιέντ έγραψε ιστορία σε μια πολιτεία όπου η πολιτική επιρροή των Αμερικανών μουσουλμάνων έχει αυξηθεί σημαντικά.

Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ

AP

Μια προοδευτική πλατφόρμα και οι διαιρέσεις σχετικά με το Ισραήλ

Ο Ελ-Σαγιέντ βάσισε την προεκλογική του εκστρατεία σε μια προοδευτική πλατφόρμα που περιελάμβανε την επέκταση της δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης, του Medicare for All, την επιβολή υψηλότερων φόρων στους πλούσιους και την αμφισβήτηση της επιρροής του εταιρικού χρήματος στην αμερικανική πολιτική.

Η προεκλογική του εκστρατεία παρουσίασε το αυξανόμενο κόστος κόστος και τη δύναμη των πλούσιων ως αλληλένδετα προβλήματα, υποστηρίζοντας ότι το πολιτικό κατεστημένο είχε γίνει πιο ευαίσθητο στα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα παρά στα οικονομικά προβλήματα των απλών Αμερικανών.

Ο 42χρονος είναι επίσης ένας από τους πιο ένθερμους επικριτές του Ισραήλ, καταγγέλλοντας την χώρα για γενοκτονία στη Γάζα.

Election 2026 Michigan

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ

AP

Τα προάστια του Ντιτρόιτ φιλοξενούν μερικές από τις πιο εδραιωμένες μουσουλμανικές και εβραϊκές κοινότητες της χώρας, τα μέλη των οποίων διαδραματίζουν από καιρό σημαντικό ρόλο στην πολιτική των Δημοκρατικών.

Το 2024, Άραβες και μουσουλμάνοι ακτιβιστές στο Μίσιγκαν συνέβαλαν στην οργάνωση του κινήματος «Uncommitted», ενθαρρύνοντας τους ψηφοφόρους των Δημοκρατικών να μην υποστηρίξουν τον Τζο Μπάιντεν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στήριξη της κυβέρνησής του προς το Ισραήλ. Η προεκλογική αυτή εκστρατεία αποκάλυψε εντάσεις εντός του Δημοκρατικού συνασπισμού, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι τις προεδρικές εκλογές, όταν ο Τραμπ κέρδισε το Μίσιγκαν.

Δύο χρόνια αργότερα, η υποψηφιότητα του Ελ-Σαγιέντ έδωσε σε πολλούς από αυτούς τους ίδιους ψηφοφόρους την ευκαιρία να εκλέξουν έναν γερουσιαστή που μοιραζόταν την αντίθεσή τους στην αμερικανική υποστήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Election 2026 Michigan

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ

AP

Ο Ελ-Σαγιέντ έχει περιγράψει τον πόλεμο στη Γάζα ως γενοκτονία και υποστήριξε ότι η αμερικανική βοήθεια που παρέχεται στο Ισραήλ θα έπρεπε αντ’ αυτού να κατευθύνεται προς εγχώριες ανάγκες, όπως τα σχολεία και η υγειονομική περίθαλψη. Οι θέσεις του τον έφεραν σε αντίθεση με μεγάλο μέρος του Δημοκρατικού κατεστημένου και τον κατέστησαν κύριο στόχο της της Αμερικανοϊσραηλινής Επιτροπής Δημοσίων Υποθέσεων (AIPAC), της ισχυρής φιλοϊσραηλινής οργάνωσης άσκησης πίεσης που ξόδεψε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια εναντίον του κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών των Δημοκρατικών και συνέχισε τις προσπάθειές της στις γενικές εκλογές.

Ωστόσο, για ένα Δημοκρατικό Κόμμα που εξακολουθεί να συζητά πώς θα ξαναχτίσει τη συμμαχία του για να αντιμετωπίσει τον Τραμπ, η νίκη του Ελ-Σαγιέντ είναι πιθανό να αποτελέσει ορόσημο στη συζήτηση για το είδος του κόμματος που θέλουν να γίνουν οι Δημοκρατικοί, καταλήγει η εφημερίδα Time.

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