Πανηγυρίζουν στο Ιράν για την ήττα Τραμπ: Αφίσα με το σύνθημα «Θα τον σκοτώσουμε»

Snapshot Το Ιράν πανηγυρίζει για την πολιτική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, παρουσιάζοντας αφίσα με απειλή κατά του Τραμπ στην Τεχεράνη.

Ιρανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι το Ιράν πέτυχε αλλαγή καθεστώτος στις ΗΠΑ και προειδοποιούν για περαιτέρω επιπτώσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε ότι δεν αναμένει αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, παρά τις εκλογικές εξελίξεις.

Ο Τραμπ διατηρεί την πίεση στο Ιράν και αντιμετωπίζει πιέσεις από υποστηρικτές του πολέμου για νέα επίθεση κατά του Ιράν.

Η Κίνα κινείται για διαπραγματεύσεις σχετικά με την αποσυμφόρηση των Στενών του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν έχει μειωμένες δυνατότητες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Snapshot powered by AI

Το Ιράν παρουσίασε αυτή την εβδομάδα μια τεράστια διαφημιστική πινακίδα και πανό πάνω από την πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης.

Στο πανό αναγραφόταν στα αγγλικά η απειλή «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ», ανεβάζοντας το επίπεδο της προσωπικής εχθρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ στους επίσημους ιρανικούς κύκλους.

Η αφίσα απεικονίζει τον Αμερικανό πρόεδρο πίσω από τα κάγκελα μιας φυλακής, με σκυμμένο το κεφάλι. Και, κατά μία έννοια, με βάση τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών της Τρίτης στις ΗΠΑ, το Ιράν πράγματι «σκότωσε» πολιτικά τον Τραμπ ή τουλάχιστον τη δεύτερη προεδρική θητεία του.

“We will kill Trump,” reads a massive billboard in Tehran. https://t.co/5cZvO3lHQX — Parham Ghobadi (@BBCParham) November 4, 2026

Η ήττα του Τραμπ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συμβολική σημασία, καθώς συμπίπτει με την επέτειο της κατάληψης της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979, την οποία τιμά η ιρανική ηγεσία. Εκείνο το γεγονός είχε παγιδεύσει πολιτικά τον τότε πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ, υπενθυμίζοντας πως το Ιράν έχει καταστρέψει τις πολιτικές προοπτικές περισσότερων του ενός Αμερικανών προέδρων.

Δεν προκαλεί, επομένως, έκπληξη ότι τα εκλογικά αποτελέσματα, τα οποία παρακολουθήθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προκάλεσαν έντονο κλίμα θριαμβολογίας στο εσωτερικό του Ιράν.

Ο Εχσάν Μοβαχεϊντιάν, ερευνητής διεθνών σχέσεων, υποστήριξε:

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πέτυχε αλλαγή καθεστώτος στην Αμερική. Το ίδιο θα συμβεί σύντομα και στην Ευρώπη. Υποκλιθείτε στη δύναμη του Ιράν».

Ο Μεϊσάμ Ζοχουριάν, συντηρητικός βουλευτής, δήλωσε:

«Η χαρά για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών δεν έχει καμία σχέση με την άνοδο του ενός κόμματος ή την αποχώρηση του άλλου. Το ζήτημα είναι ότι ο επιτιθέμενος σύρθηκε στη λάσπη και το Ιράν επηρέασε το αποτέλεσμα».

Ο Αλί Νικζάντ, πρώτος αντιπρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, υποστήριξε:

«Αυτές οι εκλογικές ήττες είναι οι μετασεισμοί της ήττας του Τραμπ από τον ιρανικό λαό».

Ωστόσο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε ότι όσοι αναμένουν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής κάνουν «σοβαρό λάθος».

«Όσοι εξακολουθούν να διατηρούν έστω και την παραμικρή ελπίδα ότι η συμπεριφορά του ηγεμονικού συστήματος μπορεί να αλλάξει μέσω κομματικών ή παραταξιακών μεταβολών ή φαντάζονται ότι η παραχώρηση ανταλλαγμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να τις αποτρέψει από την εχθρική τους στάση απέναντι στο ιρανικό έθνος, κάνουν σοβαρό λάθος», έγραψε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι προέβλεψαν νέες εκλογικές ήττες για όσους θεωρούν υποστηρικτές του πολέμου στην Ευρώπη, καθώς και την απομάκρυνση των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων από ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η αντίσταση ή η πεισματική αδιαλλαξία που επέδειξε το Ιράν κατά τους τελευταίους οκτώ εξαντλητικούς μήνες επέτρεψε ουσιαστικά να μετατραπεί το Στενό του Ορμούζ σε έναν δίαυλο υπό ιρανικό έλεγχο, μέσω του οποίου ο πληθωρισμός και οι υψηλές τιμές του ντίζελ μεταφέρθηκαν στην αμερικανική οικονομία.

Ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ αναγνώρισε την Τετάρτη, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά του, ότι οι Αμερικανοί αποφάσισαν πως το «βραχυπρόθεσμο» κόστος του πληθωρισμού δεν άξιζε να καταβληθεί προκειμένου να αποτραπεί η μετατροπή του Ιράν σε πυρηνική δύναμη.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι εάν κάποια από τις δύο πλευρές θα θεωρήσει αυτά τα συγκλονιστικά εκλογικά αποτελέσματα ως ευκαιρία αναθεώρησης της διπλωματικής στρατηγικής της.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έσπευσε να καλέσει τον Τραμπ να αποδεχθεί τη βούληση του αμερικανικού λαού.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προέτρεψε τον Αμερικανό πρόεδρο να σεβαστεί την ετυμηγορία των ψηφοφόρων:

«Είτε με κριτήριο τη συνείδηση είτε το κόστος ζωής, η Αμερική είπε "όχι" στον πόλεμο και εμείς υποστηρίζουμε αυτό το μήνυμα».

Ο Γκαλιμπάφ πρόσθεσε:

«Εάν η αμερικανική κυβέρνηση προδώσει τη λαϊκή βούληση για να υπηρετήσει διεθνείς εντολείς και εκβιαστές, θα διαπιστώσει ότι το δικό μας “όχι” συνοδεύεται από έναν εφιάλτη».

Ωστόσο, οι μονάρχες του Κόλπου, και ενδεχομένως η Ρωσία και η Κίνα, αναμένεται επίσης να καλέσουν το Ιράν να επανεξετάσει τη σκοπιμότητα της συνέχισης του πολέμου.

Η Κίνα, ειδικότερα, φαίνεται επιτέλους να κινητοποιείται για την εξεύρεση λύσης στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, που εμποδίζει τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς την κινεζική βιομηχανία, που το έχει απόλυτη ανάγκη.

Το Πεκίνο συνηθίζει να χτυπά μόνο πόρτες που γνωρίζει ότι πρόκειται να ανοίξουν. Επομένως, πιθανότατα διερευνά τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας, βάσει της οποίας το Ιράν θα προχωρούσε σε αραίωση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που διατηρεί στο έδαφός του, υπό διεθνή εποπτεία, ώστε να μειωθεί το επίπεδο εμπλουτισμού.

Ειδικός απεσταλμένος της Κίνας πρόκειται να επισκεφθεί σχεδόν άμεσα το Ομάν, το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία.

Οι χώρες αυτές, ορισμένες από τις οποίες αντιμετωπίζουν με κατανόηση τη δύσκολη θέση του Ιράν, μπορούν να επισημάνουν στην Τεχεράνη ότι, εάν πίστευε πριν από τις αμερικανικές εκλογές πως ο Τραμπ θα υποχωρούσε και θα διέταζε την αποχώρηση των αεροπλανοφόρων του, έκανε λάθος.

Πράγματι, ορισμένοι Ιρανοί διπλωμάτες ήλπιζαν ότι η προοπτική ήττας στις ενδιάμεσες εκλογές και οι πιέσεις στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος θα οδηγούσαν τον Τραμπ σε παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη.

Στην πραγματικότητα, και οι δύο πλευρές, καθώς και το Κατάρ, που διαδραματίζει τον βασικό διαμεσολαβητικό ρόλο, επιχείρησαν σαφώς να αξιοποιήσουν την ημέρα των εκλογών ως μοχλό πίεσης. Τελικά, όμως, καμία δεν υποχώρησε.

Ο Τραμπ, για μία φορά, έμεινε πιστός στον λόγο του και δεν επέτρεψε στην επιδείνωση των δημοσκοπικών δεδομένων να μειώσει την αποφασιστικότητά του να διατηρήσει το Ιράν υπό ασφυκτική πίεση, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε μια κατάσταση «ούτε πολέμου ούτε ειρήνης», προτεραιότητα του Αμερικανού προέδρου ήταν να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου όσο το δυνατόν χαμηλότερα, αφήνοντας επανειλημμένα να εννοηθεί ότι επίκειται συμφωνία.

Κατά τους επόμενους δύο μήνες, έως ότου συγκροτηθεί το νέο Κογκρέσο τον Ιανουάριο, γεγονός που θα περιορίσει τα δημοσιονομικά περιθώρια ελιγμών του, ο Τραμπ διαθέτει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και υπόκειται σε περιορισμένο έλεγχο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι προσωπικότητες που ασκούν επιρροή στον Τραμπ και είχαν εξαρχής υποστηρίξει τον πόλεμο εντείνουν τώρα τις πιέσεις για νέα, άμεση επίθεση.

Η Λόρα Λούμερ έγραψε στο X:

«Ήρθε η ώρα ο πρόεδρος Τραμπ να τελειώνει με το Ιράν μια και καλή. Ας το κάνει. Δεν έχει τίποτα να χάσει πλέον. Ας ολοκληρώσει την αποστολή».

Ωστόσο, η αξιοπιστία της Λούμερ και άλλων προσώπων με παρόμοιες απόψεις έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα.

Τον Φεβρουάριο, η Λούμερ είχε διαβεβαιώσει τον Τραμπ ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν –μια «μικρή εκδρομή», όπως την είχε χαρακτηρίσει, θα μπορούσε να επιτευχθεί τόσο εύκολα όσο και η ανατροπή του καθεστώτος Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Αντίστοιχα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επικαλείται πλέον πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν προετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα.

Η Χίλαρι Κλίντον, παλαιά πολιτική αντίπαλος του Τραμπ, είναι μεταξύ εκείνων που θεωρούν πιθανό ο Αμερικανός πρόεδρος να εξαπολύσει τελικά την επίθεση που έχει καθυστερήσει εδώ και καιρό.

«Νομίζω ότι θα αισθανθεί παγιδευμένος. Θα νιώσει θυμό και πικρία και θα αντιδράσει επιθετικά», δήλωσε.

Έχοντας φθάσει μέχρι εδώ και έχοντας καταβάλει τόσο υψηλό πολιτικό τίμημα, ο Τραμπ ενδέχεται να επιχειρήσει κατά τους επόμενους δύο μήνες να διαμορφώσει την πολιτική του υστεροφημία, «ολοκληρώνοντας την αποστολή» – όπως κι αν ο ίδιος αντιλαμβάνεται την ολοκλήρωσή της.

Είναι πεπεισμένος, όπως δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Fox News, ότι «στο Ιράν έχουν απομείνει ελάχιστοι πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ακόμη μικρότερη δυνατότητα κατασκευής νέων».

Μάλιστα, καυχήθηκε:

«Ενεργούμε από θέση απόλυτης ισχύος. Μπορούμε να το τελειώσουμε οποιαδήποτε στιγμή».

Διαβάστε επίσης