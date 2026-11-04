Άλμα στις τιμές χρυσού και ασημιού, υποχωρεί το δολάριο μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο

Snapshot Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού αυξήθηκαν σημαντικά μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, με τον χρυσό να σημειώνει άνοδο 3,4% και το ασήμι 5,1%.

Το αμερικανικό δολάριο υποχώρησε κατά περίπου 0,3%, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μειώθηκαν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα επιτόκια και το δολάριο, δημιουργώντας αβεβαιότητες λόγω πιθανών δημοσιονομικών συγκρούσεων και θεσμικών τριβών.

Παρά την πρόσφατη άνοδο, η ανάκαμψη των πολύτιμων μετάλλων παραμένει εύθραυστη λόγω της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής και του αυξανόμενου πληθωρισμού.

Το 2026 ο χρυσός και το ασήμι έχουν σημειώσει σημαντικές απώλειες σε σχέση με το 2025, όταν είχαν καταγράψει ιστορικά ράλι, με απώλειες άνω του 6% για τον χρυσό και περίπου 26% για το ασήμι. Snapshot powered by AI

Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν την Τετάρτη τα πολύτιμα μέταλλα, ενώ το αμερικανικό δολάριο υποχώρησε, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά άμεσης παράδοσης (spot) ενισχύθηκε κατά 3,4%, φθάνοντας στα 4.061,30 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι σημείωσε άλμα 5,1%, στα 52,29 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης ενισχύθηκαν κατά 3,4%, κλείνοντας στα 4.073 δολάρια, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια του ασημιού κατέγραψαν άνοδο 5,1%, στα 52,28 δολάρια.

Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν ισχυρή άνοδο, καθώς περιορίστηκε ο πολιτικός κίνδυνος, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, ενώ ο δείκτης του αμερικανικού δολαρίου σημείωσε πτώση περίπου 0,3%.

Οι Δημοκρατικοί, η Fed και οι νέες ισορροπίες στις αγορές

Η Ρόνα Ο'Κόνελ, επικεφαλής ανάλυσης αγορών για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία στην StoneX, είχε επισημάνει σε σημείωμά της την Τρίτη ότι, εάν οι Δημοκρατικοί εξασφάλιζαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ο χρυσός θα μπορούσε να δεχθεί σημαντική στήριξη, καθώς τόσο τα επιτόκια όσο και το δολάριο θα ήταν πιθανό να βρεθούν υπό πίεση.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε «οριακές δημοσιονομικές αντιπαραθέσεις και θεσμικές τριβές, που αμφότερες θα προκαλούσαν αβεβαιότητα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «ο πόλεμος με το Ιράν και ένα ασθενέστερο δολάριο θα λειτουργούσαν ανταγωνιστικά προς τις επιπτώσεις μιας επιθετικής, υπέρ των αυξήσεων των επιτοκίων, πολιτικής της Fed».

«Η περιορισμένη δημοσιονομική τόνωση συνηγορεί υπέρ χαμηλότερων αποδόσεων στα μακροπρόθεσμα ομόλογα και ενός ασθενέστερου δολαρίου. Οι επιδράσεις αυτές, ωστόσο, αντισταθμίζονται από τα πρόσθετα ασφάλιστρα κινδύνου που συνδέονται με το όριο του δημόσιου χρέους στα βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια, καθώς και από μια Fed που προσανατολίζεται σε ακόμη μία αύξηση επιτοκίων», ανέφερε.

Ο δείκτης του αμερικανικού δολαρίου (ICE U.S. Dollar Index) διαμορφωνόταν στις 101,567 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,29%.

Επιστρέφουν σε ανοδική τροχιά οι τιμές του χρυσού;

Τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι είχαν καταγράψει ιστορικά ράλι το 2025, με τις τιμές τους να ενισχύονται κατά 66% και 135% αντίστοιχα στη διάρκεια του έτους.

Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος είχε τροφοδοτηθεί από τη στροφή των επενδυτών προς τα λεγόμενα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας και έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, η δυναμική αυτή έχει ανατραπεί το 2026, καθώς ο αυξανόμενος πληθωρισμός, η εκτίναξη των αποδόσεων των ομολόγων και η αυστηρή νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών έχουν στερήσει από τα πολύτιμα μέταλλα σημαντικούς παράγοντες στήριξης.

Από την αρχή του έτους, ο χρυσός καταγράφει απώλειες άνω του 6%, ενώ η τιμή του ασημιού έχει υποχωρήσει περίπου 26%.

Η Ντανιέλα Χάθορν, ανώτερη αναλύτρια αγορών στην Capital.com, προειδοποίησε σε σημείωμά της την Τρίτη ότι η ανάκαμψη των πολύτιμων μετάλλων παραμένει εύθραυστη.

«Η πρόκληση για τα πολύτιμα μέταλλα είναι ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αυξημένη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, όταν οι επενδυτές ανησυχούν ταυτόχρονα για μια περιοριστική νομισματική πολιτική», ανέφερε.

«Αντιμετωπίζουν επίσης τον κίνδυνο ρευστοποιήσεων κατά τη διάρκεια απότομων χρηματιστηριακών πτώσεων, καθώς οι επενδυτές πωλούν κερδοφόρες επενδυτικές θέσεις ή περιουσιακά στοιχεία με υψηλή ρευστότητα προκειμένου να εξασφαλίσουν μετρητά», πρόσθεσε.

Η εικόνα των αγορών

Επενδυτικό προϊόν

Τιμή Μεταβολή

Χρυσός (spot) 4.061,30 δολ./ουγγιά +3,4%

Ασήμι (spot) 52,29 δολ./ουγγιά +5,1%

Συμβόλαια χρυσού 4.073 δολ. +3,4%

Συμβόλαια ασημιού 52,28 δολ. +5,1%

Δείκτης δολαρίου (DXY) 101,567 μονάδες -0,29%

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