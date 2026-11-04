Ψήφος εμπιστοσύνης στις αγορές από την ήττα Τραμπ - Πάρτι για το «μπλε κύμα» - Βουτιά στο πετρέλαιο

Snapshot Ράλι άνω των 1.500 μονάδων για τον Dow Jones μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Οι επενδυτές βλέπουν στην απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς ένα θεσμικό αντίβαρο στην πολιτική Τραμπ.

Εκρηκτική άνοδος κατέγραψν οι τεχνολογικοί κολοσσοί, βουτιά στο πετρέλαιο και προσδοκίες για επιστροφή στην κανονικότητα. Snapshot powered by AI

Η σαρωτική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ πυροδότησε ένα εντυπωσιακό ράλι στη Wall Street, με τους επενδυτές να υποδέχονται το «μπλε κύμα» των Δημοκρατικών ως προάγγελο μεγαλύτερης πολιτικής προβλεψιμότητας και περιορισμού των αιφνιδιαστικών παρεμβάσεων του Λευκού Οίκου στην οικονομία.

Η αρχική νευρικότητα έδωσε γρήγορα τη θέση της σε ένα κύμα αγορών, που παρέσυρε τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες σε ισχυρή άνοδο. Στις συναλλαγές της Τετάρτης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραφε κέρδη άνω των 1.500 μονάδων, ή περίπου 2,9%, ενώ ο S&P 500 ενισχυόταν κατά 1,8% και ο τεχνολογικός Nasdaq κατά 2,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Associated Press λίγο πριν από το μεσημέρι στη Νέα Υόρκη.

Πίσω από τη χρηματιστηριακή ευφορία βρίσκεται η εκτίμηση ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία αλλάζει τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον. Για πρώτη φορά στη δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ, το Κογκρέσο περνά στον έλεγχο της αντιπολίτευσης, περιορίζοντας την ευχέρεια της κυβέρνησης να προωθεί ανεμπόδιστα τη νομοθετική της ατζέντα.

Οι αγορές φαίνεται να προεξοφλούν ότι η νέα αυτή ισορροπία θα περιορίσει τις πιθανότητες απότομων αλλαγών στην οικονομική πολιτική, δημιουργώντας ένα πιο προβλέψιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η αρχική αντίδραση των επενδυτών ήταν αρνητική. Καθώς ανακοινώνονταν τα εκλογικά αποτελέσματα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν έως 2,4% και του S&P 500 κατά 1,4%.

Η τάση αντιστράφηκε όταν ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε το εκλογικό αποτέλεσμα, περιορίζοντας τους φόβους για μια παρατεταμένη πολιτική σύγκρουση γύρω από την αποδοχή του.

Η Wall Street βλέπει ένα αντίβαρο στον Τραμπ

Το πολιτικό μήνυμα της αναμέτρησης αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί ερμηνεύουν την αντίδραση των αγορών.

Οι Financial Times, σε ανάλυση της Κέιτι Μάρτιν με τίτλο «Το μπλε κύμα επαναφέρει τις αγορές προς την κανονικότητα», επισημαίνουν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση ενός πιο σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος. Η ενίσχυση των θεσμικών ελέγχων στην προεδρική εξουσία εκτιμάται ότι θα περιορίσει τις απρόβλεπτες αποφάσεις που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στην οικονομία.

Από την πλευρά του, το Reuters επισημαίνει ότι οι επενδυτές προεξοφλούν πως η πολιτική συνύπαρξη ενός Ρεπουμπλικανού προέδρου με ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα περιορίσει τις δυνατότητες ριζικών αλλαγών στην οικονομική πολιτική.

«Οι επενδυτές θα μπορούσαν να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να υπόκειται σε διαρθρωτικούς περιορισμούς, περιορίζοντας τις προοπτικές δραματικών αλλαγών στις οικονομικές συνθήκες», σημειώνουν οι Μάικλ Κράουτσμπεργκερ και Λίαμ Γουός της Allianz Global Investors.

Το ζητούμενο για τη Wall Street δεν είναι, συνεπώς, αποκλειστικά η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Είναι πρωτίστως η δυνατότητα να περιοριστεί η αβεβαιότητα που συνόδευσε τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης Τραμπ στο εμπόριο, τη νομισματική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις.

Ράλι 750 δισ. δολαρίων στους τεχνολογικούς κολοσσούς

Εντυπωσιακή ήταν η αντίδραση των μεγαλύτερων αμερικανικών τεχνολογικών επιχειρήσεων, οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με το Reuters, οι μετοχές πέντε τεχνολογικών κολοσσών κινήθηκαν σε τροχιά συνολικής αύξησης της χρηματιστηριακής τους αξίας κατά περισσότερα από 750 δισ. δολάρια.

Η Amazon κατέγραφε άνοδο 7,4%, φθάνοντας σε υψηλό τριμήνου, ενώ οι Meta, Alphabet και Microsoft ενισχύονταν από 2% έως 6,3%. Η Apple σημείωνε άλμα σχεδόν 7%, αγγίζοντας ιστορικό υψηλό.

Πίσω από την άνοδο βρίσκεται μια φαινομενική αντίφαση. Η επικράτηση των Δημοκρατικών αυξάνει τις πιθανότητες αυστηρότερων περιορισμών στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων. Ωστόσο, οι επενδυτές εκτιμούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ευνοήσει τους ήδη εγκατεστημένους τεχνολογικούς κολοσσούς, ενισχύοντας την αξία των υφιστάμενων υποδομών τους και περιορίζοντας τις πιέσεις για ολοένα μεγαλύτερες επενδύσεις.

Στον αντίποδα, μετοχές επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων και τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης δέχθηκαν πιέσεις, καθώς οι αγορές αξιολογούν τον κίνδυνο νέων ρυθμιστικών εμποδίων.

Βουτιά στο πετρέλαιο – Στο επίκεντρο ο πόλεμος στο Ιράν

Ισχυρό αποτύπωμα άφησε το εκλογικό αποτέλεσμα και στην αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με το Associated Press, το πετρέλαιο Brent υποχωρούσε κατά 9,2%, στα 94,11 δολάρια το βαρέλι, περνώντας κάτω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά σχεδόν έπειτα από έναν μήνα. Παράλληλα, η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου υποχωρούσε στο 4,90%.

Η εξέλιξη συνδέεται με τις προσδοκίες ότι η εκλογική ήττα θα μπορούσε να ωθήσει τον Τραμπ σε επανεξέταση της στάσης του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν, αν και δεν υπάρχει βεβαιότητα για τις επόμενες κινήσεις του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι η σύγκρουση με το Ιράν συνέβαλε στην ήττα των Ρεπουμπλικανών. Η δήλωση αυτή ενίσχυσε τη συζήτηση για το κατά πόσον η νέα πολιτική πραγματικότητα θα μπορούσε να επιταχύνει μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης.

Οι Financial Times επισημαίνουν ότι ο τερματισμός ή η σταδιακή εξασθένηση της σύγκρουσης θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό καταλύτη για μια ευρύτερη χρηματιστηριακή άνοδο. Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου θα περιόριζε τις πληθωριστικές πιέσεις και το κόστος δανεισμού, μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed.

Κερδισμένοι και χαμένοι της εκλογικής αναμέτρησης

Η αλλαγή των συσχετισμών στο Κογκρέσο επηρέασε διαφορετικά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς κλάδους.

Οι εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βρέθηκαν μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων, καθώς οι επενδυτές προσδοκούν ότι οι Δημοκρατικοί θα επιδιώξουν την ενίσχυση των πολιτικών για την καθαρή ενέργεια. Οι First Solar και Enphase σημείωναν άνοδο περίπου 9%, ενώ ισχυρά κέρδη κατέγραφαν και επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας και του λιανεμπορίου.

Αντίθετα, σημαντικές απώλειες κατέγραφαν εταιρείες που συνδέονται στενά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Έλον Μασκ. Η Trump Media υποχωρούσε κατά 12,2% και η Tesla κατά 3,4%. Πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι ενεργειακές και οι αμυντικές μετοχές, καθώς οι αγορές αξιολογούν το ενδεχόμενο μεγαλύτερων περιορισμών στις σχετικές κυβερνητικές δαπάνες.

Οι μετοχές των ημιαγωγών δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις

Ο κλάδος των ημιαγωγών φαίνεται να υφίσταται τις εντονότερες επιπτώσεις.

Το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο iShares Semiconductor ETF (SOXX) έχει κλείσει κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις.

Πρόκειται για έναν δείκτη που παρακολουθείται στενά από τους επενδυτές, καθώς χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης τάσης της αγοράς.

Το συγκεκριμένο ETF κινείται πλέον κοντά στα χαμηλά επίπεδα που είχε καταγράψει τον Ιούλιο.

Ένα άλλο αντίστοιχο κεφάλαιο, το VanEck Semiconductor ETF (SMH), έκλεισε τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη κάτω από το όριο των 520 δολαρίων, το οποίο είχε επισημάνει ο Χάρτνετ ως κρίσιμο επίπεδο.

Την Τετάρτη, το SMH κινήθηκε από αρνητικό έδαφος έως οριακά θετική απόδοση, την ώρα που η ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά κατέγραφε ισχυρή άνοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Yahoo Finance, το iShares Semiconductor ETF είχε ενισχυθεί από περίπου 300 δολάρια στα τέλη του 2025 σε περισσότερα από 650 δολάρια τον Ιούνιο του 2026.

Ωστόσο, στα τέλη Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου, υποχώρησε εκ νέου κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, δοκιμάζοντας τα χαμηλά επίπεδα του Ιουλίου.

Η ιστορία προειδοποιεί: Το ράλι μπορεί να αποδειχθεί πρόσκαιρο

Παρά την ευφορία, δεν λείπουν οι προειδοποιήσεις για τις επόμενες συνεδριάσεις.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του στο Yahoo Finance ο Τζάρεντ Μπλίκρε, η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι οι εντυπωσιακές ανατροπές στις αγορές δεν αποτελούν από μόνες τους αξιόπιστη ένδειξη για τη μελλοντική πορεία των μετοχών.

Το 2018, όταν ο Τραμπ έχασε τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο S&P 500 ενισχύθηκε περίπου 2% την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών, για να υποχωρήσει στη συνέχεια κατά περίπου 6% μέσα στον επόμενο μήνα.

Σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, πάντως, η εικόνα είναι περισσότερο ενθαρρυντική. Από το 1950, ο S&P 500 έχει καταγράψει άνοδο και στους 19 εκλογικούς κύκλους κατά την περίοδο από τα τέλη Οκτωβρίου του έτους των ενδιάμεσων εκλογών έως τον επόμενο Ιούνιο, με διάμεση απόδοση περίπου 15%.

Οι κίνδυνοι, ωστόσο, παραμένουν. Η ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων, η αυστηρότερη εποπτεία των τεχνολογικών εταιρειών και μια νέα περίοδος αντιπαράθεσης μεταξύ Λευκού Οίκου και Κογκρέσου θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δυναμική της ανόδου.

Ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα προκαλεί το ενδεχόμενο ο Τραμπ να απαντήσει στην εκλογική ήττα με νέες πρωτοβουλίες στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Το Reuters καταγράφει ανησυχίες επενδυτών ότι μια ενδεχόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να ανατρέψει γρήγορα το θετικό κλίμα.

Η μεγάλη εικόνα, πάντως, είναι ότι η Wall Street αντιμετωπίζει τη νέα πολιτική ισορροπία στην Ουάσιγκτον ως πιθανό παράγοντα σταθερότητας. Η νίκη των Δημοκρατικών δεν εξαλείφει τους οικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους, αλλά περιορίζει μία από τις βασικές πηγές αβεβαιότητας: την απουσία ισχυρών θεσμικών αντιβάρων στις επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι εάν το χρηματιστηριακό πάρτι της Τετάρτης σηματοδοτεί την αρχή μιας ευρύτερης ανοδικής περιόδου ή αποτελεί απλώς μια πρόσκαιρη ανακούφιση των επενδυτών.

Γιατί οι επενδυτές δεν πρέπει να παρασυρθούν από το ράλι

Δεν πρέπει να θεωρηθεί, ωστόσο, ότι αυτή η άνοδος θα έχει απαραίτητα συνέχεια.

Οι μεγάλες ανατροπές στις αγορές δημιουργούν την εντύπωση ότι σηματοδοτούν καθοριστικές εξελίξεις. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν αποκαλύπτουν πολλά για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Yahoo Finance, από το 1997, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχωρούσαν τουλάχιστον κατά 1% στη διάρκεια μιας συνεδρίασης, αλλά τελικά έκλειναν με άνοδο 1% ή μεγαλύτερη, η πιθανότητα ανόδου την επόμενη εβδομάδα ήταν περίπου ίδια με εκείνη οποιασδήποτε άλλης εβδομάδας.

Μάλιστα, μετά τις μεγαλύτερες ανατροπές, όταν τα συμβόλαια ανέκαμπταν από απώλειες τουλάχιστον 2%, οι τιμές υποχωρούσαν την επόμενη ημέρα σχεδόν στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις.

Οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν ξαναζήσει παρόμοιες καταστάσεις.

Τη βραδιά των προεδρικών εκλογών του 2016, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 κατέρρευσαν κατά 5%, φθάνοντας στο κατώτατο επιτρεπόμενο όριο διακύμανσης, προτού κλείσουν με άνοδο την επόμενη ημέρα.

Ο Σαμ Ρο, ιδρυτής και συντάκτης του οικονομικού ενημερωτικού δελτίου TKer, έκανε την ίδια σύγκριση την Τετάρτη, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να εξάγονται βιαστικά συμπεράσματα από τις συναλλαγές λίγων ωρών.

Ένα λιγότερο ενθαρρυντικό ιστορικό προηγούμενο είναι το 2018, όταν ο πρόεδρος Τραμπ έχασε για τελευταία φορά τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο περίπου 2% την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά στη συνέχεια υποχώρησαν περίπου 6% μέσα στον επόμενο μήνα, ακολουθώντας πτωτική πορεία μέχρι τα χαμηλά της παραμονής των Χριστουγέννων.

Ακόμη και η αισιοδοξία για τις μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με επιφυλακτικότητα.

Ο δείκτης Russell 2000 ξεπέρασε σε απόδοση τον S&P 500 την επομένη των εκλογών μόλις στις πέντε από τις τελευταίες έντεκα ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις.

Επιπλέον, η εποχική περίοδος που παραδοσιακά ευνοεί τις μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης δεν ξεκινά πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Το χρηματιστηριακό ημερολόγιο είχε ήδη εκπέμψει προειδοποιητικό σήμα

Οι αμερικανικές μετοχές εισήλθαν στην ημέρα των εκλογών έχοντας ήδη καταγράψει απώλειες.

Ιστορικά, οι οκτώ συνεδριάσεις γύρω από τις ενδιάμεσες εκλογές - πέντε πριν και τρεις μετά την ψηφοφορία - αποτελούν μία από τις ισχυρότερες περιόδους του έτους για τον S&P 500.

Ο δείκτης έχει καταγράψει κέρδη στις 18 από τις 19 αντίστοιχες εκλογικές περιόδους από το 1950.

Φέτος, ωστόσο, η συγκεκριμένη περίοδος ξεκίνησε με το κλείσιμο της 27ης Οκτωβρίου και έως την Τρίτη ο δείκτης είχε ήδη υποχωρήσει κατά 2%.

Πρόκειται για μεγαλύτερη πτώση από εκείνη που είχε σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλήρη αντίστοιχη οκταήμερη χρηματιστηριακή περίοδο από το 1950.

Ακόμη και το 1994, τη μοναδική προηγούμενη περίπτωση κατά την οποία είχε καταγραφεί αρνητική απόδοση, οι απώλειες είχαν περιοριστεί στο 1,3%.

Για να αποφύγει ο S&P 500 να καταγράψει τη δεύτερη αρνητική επίδοση σε αυτή την ιστορική σειρά, θα πρέπει να ενισχυθεί περίπου 2% από το κλείσιμο της Τρίτης έως το κλείσιμο της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το διάγραμμα του Yahoo Finance, η καλύτερη αντίστοιχη επίδοση σημειώθηκε το 1998, με άνοδο 7,1%. Το 2026, ο δείκτης βρισκόταν στο -2% έως την ημέρα των εκλογών, με τρεις συνεδριάσεις να απομένουν.

Όταν ένα τόσο αξιόπιστο ιστορικό μοτίβο ανατρέπεται, αξίζει να εξετάσει κανείς τους λόγους.

Η μοναδική περίπτωση κατά την οποία η συγκεκριμένη περίοδος είχε αρνητική απόδοση ήταν το 1994, όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξανε τα επιτόκια.

Το 2018, μια ακόμη χρονιά αυξήσεων των επιτοκίων, ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 13% από τα τέλη Οκτωβρίου έως την παραμονή των Χριστουγέννων.

Τα επιτόκια επιστρέφουν στο επίκεντρο

Η συζήτηση για τα επιτόκια επανέρχεται πλέον δυναμικά στο προσκήνιο.

Δύο αξιωματούχοι της Fed διαφοροποιήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 28ης Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας την αύξηση των επιτοκίων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Μάικλ Χάρτνετ της Bank of America, οι κεντρικές τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν προχωρήσει συνολικά σε 42 αυξήσεις επιτοκίων μέσα σε έξι μήνες.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι αγορές θα διατηρήσουν στάση αποφυγής κινδύνου (risk-off) έως ότου ολοκληρωθεί ο παγκόσμιος κύκλος αύξησης των επιτοκίων.

Επιπλέον, ένα μοντέλο του Τόρστεν Σλεκ της Apollo προβλέπει ότι το βασικό επιτόκιο της Fed θα μπορούσε να διαμορφωθεί κοντά στο 6,75% έως το τέλος του 2027.

Η ιστορία εξακολουθεί να ευνοεί τους αισιόδοξους, αλλά σε βάθος χρόνου

Παρά τις βραχυπρόθεσμες αβεβαιότητες, η μακροπρόθεσμη ιστορική εικόνα παραμένει θετική.

Από τα τέλη Οκτωβρίου ενός έτους ενδιάμεσων εκλογών έως τον επόμενο Ιούνιο, ο S&P 500 έχει καταγράψει άνοδο και στις 19 αντίστοιχες εκλογικές περιόδους από το 1950.

Η διάμεση απόδοση στη συγκεκριμένη περίοδο ανέρχεται περίπου στο 15%.

Ακόμη και το 1994 και το 2018, δύο χρονιές που χαρακτηρίστηκαν από έντονες πιέσεις στις χρηματιστηριακές αγορές, ο δείκτης ολοκλήρωσε τελικά αυτό το χρονικό διάστημα με κέρδη.

Με άλλα λόγια, οι δυσκολίες εμφανίστηκαν πρώτες, αλλά οι επενδυτές που επέδειξαν υπομονή ανταμείφθηκαν αργότερα.

«Απλώς προειδοποιώ να μην ενθουσιαζόμαστε υπερβολικά με μια περίοδο που ιστορικά χαρακτηρίζεται από βραχυπρόθεσμη άνοδο των μετοχών», έγραψε την Κυριακή ο Σαμ Ρο του TKer.

Το βασικό συμπέρασμα των αναλυτών είναι ότι η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών έδωσε ώθηση στη Wall Street, αλλά τα ιστορικά στοιχεία δεν εγγυώνται ότι το ράλι θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Οι αυξήσεις των επιτοκίων και οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο αποτελούν σημαντικούς κινδύνους. Σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, ωστόσο, η ιστορία δείχνει ότι οι μήνες που ακολουθούν τις ενδιάμεσες εκλογές είναι παραδοσιακά ιδιαίτερα ευνοϊκοί για τις αμερικανικές μετοχές.

Οι κίνδυνοι που παραμένουν για τη Wall Street

Ένας από αυτούς είναι το ενδεχόμενο οι νέες πλειοψηφίες των Δημοκρατικών να οδηγήσουν σε αναστολές λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τα λεγόμενα government shutdowns.

Ένας δεύτερος κίνδυνος αφορά την πιθανότητα οι νεοεκλεγμένοι αξιωματούχοι, τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πολιτειών, να προβάλουν ισχυρές αντιστάσεις στην κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει ως χρήσιμο αντίβαρο στις υπερβολές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ταυτόχρονα, όμως, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σοβαρό εμπόδιο στην κούρσα ανάπτυξης των υποδομών AI.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, οι νίκες των Δημοκρατικών «είναι πιθανό να οδηγήσουν σε προσωρινή αναστολή της κατασκευής κέντρων δεδομένων, επηρεάζοντας δυνητικά περίπου το 45% της προγραμματισμένης επέκτασης της δυναμικότητας των data centers στις ΗΠΑ».

Οι αναστολές αυτές ενδέχεται πράγματι να αποδειχθούν σύντομες. Ωστόσο, ο κίνδυνος εκτεταμένων και παρατεταμένων καθυστερήσεων στην υλοποίηση αυτών των επενδύσεων προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους επενδυτές της αγοράς εταιρικών ομολόγων.

Επενδυτές έχουν επίσης εκφράσει πρόσφατα την ανησυχία ότι ένας ταπεινωμένος πολιτικά Τραμπ θα μπορούσε να αντιδράσει επιθετικά στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής κατά τα επόμενα δύο χρόνια, με απρόβλεπτες και επιζήμιες συνέπειες.

Δεν αποκλείουν μάλιστα το ενδεχόμενο να επιχειρήσει να τιμωρήσει ξένους επενδυτές για όσα θεωρεί παραπτώματα των κυβερνήσεων των χωρών τους.

Προς το παρόν, ωστόσο, αυτά τα σενάρια φαίνεται να αποτελούν απομακρυσμένους κινδύνους μικρής πιθανότητας, αλλά δυνητικά σοβαρών επιπτώσεων.

«Η αγορά είναι ολοένα πιθανότερο να αντιμετωπίζει τις αιφνιδιαστικές αλλαγές πολιτικής της εκτελεστικής εξουσίας ως προσωρινές, με χρονικό ορίζοντα τις επόμενες προεδρικές εκλογές ή τη νέα εσωτερική πολιτική ισορροπία», δήλωσε ο Τζορτζ Σαραβέλος, αναλυτής της Deutsche Bank.

Το Ιράν μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για μια νέα άνοδο των αγορών

Υπάρχει, ωστόσο, ένας προφανής παράγοντας που θα μπορούσε να βελτιώσει θεαματικά και πολύ γρήγορα το κλίμα στις αγορές: ο τερματισμός ή η σταδιακή εξασθένηση του πολέμου στο Ιράν.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες παραμένουν ουσιαστικά στάσιμοι εδώ και μήνες είναι ακριβώς αυτή η σύγκρουση.

Ο πόλεμος έχει εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου, έχει συμβάλει στη διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα και έχει αυξήσει το κόστος δανεισμού. Πρόκειται για εξελίξεις που πλήττουν ιδιαίτερα τους κλάδους της αγοράς που είναι περισσότερο ευαίσθητοι στις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου.

Αν κρίνει κανείς από την κυρίαρχη θέση που κατείχαν οι τιμές του ντίζελ και το κόστος ζωής στις προεκλογικές εκστρατείες στις ΗΠΑ, φαίνεται ότι και οι ψηφοφόροι έχουν αντιληφθεί τις συνέπειες.

Εάν ο Τραμπ αποφάσιζε να αποδεσμευτεί από τη σύγκρουση με το Ιράν, επικαλούμενος οποιαδήποτε αιτιολογία επέλεγε, οι τιμές του πετρελαίου πιθανότατα θα υποχωρούσαν ακόμη περισσότερο από όσο υποχώρησαν την Τετάρτη.

Το κόστος δανεισμού θα μειωνόταν, ενώ θα εξασθενούσε και η εκτίμηση ότι απαιτούνται αρκετές ακόμη αυξήσεις των επιτοκίων.

Μια τέτοια εξέλιξη θα εξάλειφε έναν από τους σημαντικότερους περιοριστικούς παράγοντες που κρατούν εγκλωβισμένη τη χρηματιστηριακή αγορά.

Ο Τραμπ θα μπορούσε μάλιστα να διεκδικήσει και τα πολιτικά εύσημα για αυτή την εξέλιξη.

Ράλι στα ευρωπαϊκή χρηματιστήρια και στην Αθήνα

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αυξάνουν τα κέρδη τους σήμερα, σε μια αισιόδοξη αγορά μετά την ευρεία νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που οδηγεί σε αποκλιμάκωση των επιτοκίων κρατικού δανεισμού.

Το χρηματιστήριο στο Παρίσι, η Φρανκφούρτη, το Μιλάνο κατέγραψαν σαφή άνοδο άνω του 2% και το Λονδίνο 1,83%.

Οι μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψαν ισχυρά κέρδη στη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, με την αγορά να ακολουθεί το θετικό κλίμα των διεθνών αγορών, κλείνοντας πάνω από τις 2.660 μονάδες.

Μοχλό της ανόδου της αγοράς απετέλεσε το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές, ενώ από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν και οι μετοχές της Coca Cola HBC και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές και οι αμερικανικές μετοχές στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, στον απόηχο του αποτελέσματος των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με την επικράτηση των Δημοκρατικών σε Βουλή και Γερουσία. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα χάραξης πολιτικής από τον Τραμπ, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.662,45 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,77%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.683,19 μονάδες (+2,56%).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 3 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 437,593 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 62.835.467 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,94%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,19%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+5,01%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+4,60%), της Εθνικής (+4,50%), της Optima Bank (+3,06%), Coca Cola HBC (+3,16%), Aegean Airlines (+2,51%) και της Τιτάν (+2,50%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-1,94%), της Lamda Development (-1,72%) και της Allwyn (-1,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 18.664.179 και 11.460.146 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 86,83 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 64,27 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 28 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+7,48%) και Alpha Bank (+5,01%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-5,77%) και Attica Συμμετοχών (-5,71%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,1000 -1,94%

ALLWYN:11,3850 -1,00%

ΚΥΠΡΟΥ:10,9200 +2,06%

CREDIABANK:0,9500 +0,42%

METLEN:48,8000 +1,88%

OPTIMA:13,4800 +3,06%

ΤΙΤΑΝ: 49,2600 +2,50%

ALPHA BANK: 4,7360 +5,01%

AEGEAN AIRLINES:11,4499 +2,51%

VIOHALCO: 15,3600 +1,72%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,9000 +4,60%

ΔΑΑ:12,1000 -0,49%

ΔΕΗ: 23,4400 -0,09%

COCA COLA HBC:58,8000 +3,16%

ΕΛΠΕ: 17,0400 +1,61%

ELVALHALCOR: 3,5450 +1,87%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,6000 +4,50%

ΕΥΔΑΠ: 13,6200 -1,59%

EUROBANK: 4,6020 +1,50%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0100 -1,72%

MOTOR OIL: 62,4500 -0,48%

JUMBO: 27,4600 -0,22%

ΟΛΠ:44,2000 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 19,1400 +0,68%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,8240 +0,97%

Άλμα στις τιμές χρυσού και ασημιού, υποχωρεί το δολάριο

Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν την Τετάρτη τα πολύτιμα μέταλλα, ενώ το αμερικανικό δολάριο υποχώρησε, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά άμεσης παράδοσης (spot) ενισχύθηκε κατά 3,4%, φθάνοντας στα 4.061,30 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι σημείωσε άλμα 5,1%, στα 52,29 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης ενισχύθηκαν κατά 3,4%, κλείνοντας στα 4.073 δολάρια, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια του ασημιού κατέγραψαν άνοδο 5,1%, στα 52,28 δολάρια.

Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν ισχυρή άνοδο, καθώς περιορίστηκε ο πολιτικός κίνδυνος, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, ενώ ο δείκτης του αμερικανικού δολαρίου σημείωσε πτώση περίπου 0,3%.

Οι Δημοκρατικοί, η Fed και οι νέες ισορροπίες στις αγορές

Η Ρόνα Ο'Κόνελ, επικεφαλής ανάλυσης αγορών για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία στην StoneX, είχε επισημάνει σε σημείωμά της την Τρίτη ότι, εάν οι Δημοκρατικοί εξασφάλιζαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ο χρυσός θα μπορούσε να δεχθεί σημαντική στήριξη, καθώς τόσο τα επιτόκια όσο και το δολάριο θα ήταν πιθανό να βρεθούν υπό πίεση.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε «οριακές δημοσιονομικές αντιπαραθέσεις και θεσμικές τριβές, που αμφότερες θα προκαλούσαν αβεβαιότητα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «ο πόλεμος με το Ιράν και ένα ασθενέστερο δολάριο θα λειτουργούσαν ανταγωνιστικά προς τις επιπτώσεις μιας επιθετικής, υπέρ των αυξήσεων των επιτοκίων, πολιτικής της Fed».

«Η περιορισμένη δημοσιονομική τόνωση συνηγορεί υπέρ χαμηλότερων αποδόσεων στα μακροπρόθεσμα ομόλογα και ενός ασθενέστερου δολαρίου. Οι επιδράσεις αυτές, ωστόσο, αντισταθμίζονται από τα πρόσθετα ασφάλιστρα κινδύνου που συνδέονται με το όριο του δημόσιου χρέους στα βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια, καθώς και από μια Fed που προσανατολίζεται σε ακόμη μία αύξηση επιτοκίων», ανέφερε.

Ο δείκτης του αμερικανικού δολαρίου (ICE U.S. Dollar Index) διαμορφωνόταν στις 101,567 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,29%.

Επιστρέφουν σε ανοδική τροχιά οι τιμές του χρυσού;

Τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι είχαν καταγράψει ιστορικά ράλι το 2025, με τις τιμές τους να ενισχύονται κατά 66% και 135% αντίστοιχα στη διάρκεια του έτους.

Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος είχε τροφοδοτηθεί από τη στροφή των επενδυτών προς τα λεγόμενα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας και έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, η δυναμική αυτή έχει ανατραπεί το 2026, καθώς ο αυξανόμενος πληθωρισμός, η εκτίναξη των αποδόσεων των ομολόγων και η αυστηρή νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών έχουν στερήσει από τα πολύτιμα μέταλλα σημαντικούς παράγοντες στήριξης.

Από την αρχή του έτους, ο χρυσός καταγράφει απώλειες άνω του 6%, ενώ η τιμή του ασημιού έχει υποχωρήσει περίπου 26%.

Η Ντανιέλα Χάθορν, ανώτερη αναλύτρια αγορών στην Capital.com, προειδοποίησε σε σημείωμά της την Τρίτη ότι η ανάκαμψη των πολύτιμων μετάλλων παραμένει εύθραυστη.

«Η πρόκληση για τα πολύτιμα μέταλλα είναι ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αυξημένη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, όταν οι επενδυτές ανησυχούν ταυτόχρονα για μια περιοριστική νομισματική πολιτική», ανέφερε.

«Αντιμετωπίζουν επίσης τον κίνδυνο ρευστοποιήσεων κατά τη διάρκεια απότομων χρηματιστηριακών πτώσεων, καθώς οι επενδυτές πωλούν κερδοφόρες επενδυτικές θέσεις ή περιουσιακά στοιχεία με υψηλή ρευστότητα προκειμένου να εξασφαλίσουν μετρητά», πρόσθεσε.

Η εικόνα των αγορών

Επενδυτικό προϊόν

Τιμή Μεταβολή

Χρυσός (spot) 4.061,30 δολ./ουγγιά +3,4%

Ασήμι (spot) 52,29 δολ./ουγγιά +5,1%

Συμβόλαια χρυσού 4.073 δολ. +3,4%

Συμβόλαια ασημιού 52,28 δολ. +5,1%

Δείκτης δολαρίου (DXY) 101,567 μονάδες -0,29%

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