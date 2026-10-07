Η Boots περνά σε μία από τις πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου με συμφωνία 7,9 δισ. ευρώ

Snapshot Η Boots εξαγοράζεται από την οικογένεια Weston μέσω της Wittington Investments έναντι 7,9 δισ. ευρώ, με αλλαγή ιδιοκτησίας των καταστημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Στην πώληση περιλαμβάνονται επίσης η αλυσίδα Boots Opticians, η No7 Beauty Company και οι δραστηριότητες στην Ταϊλάνδη, ενώ άλλες εταιρείες του ομίλου παραμένουν στους προηγούμενους ιδιοκτήτες.

Η οικογένεια Weston διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία στο λιανεμπόριο και τα προϊόντα υγείας μέσω της Loblaw και της Shoppers Drug Mart στον Καναδά.

Ο Galen Weston θα αναλάβει την προεδρία της Boots μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, με στόχο την επένδυση σε καταστήματα, ιστότοπο και υπηρεσίες υγείας.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027 και υπόκειται σε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές. Snapshot powered by AI

Η Boots εξαγοράζεται έναντι 7,9 δισ. ευρώ από την οικογένεια που βρίσκεται πίσω από μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές αυτοκρατορίες του Καναδά.

Η Wittington Investments, η εταιρεία συμμετοχών που ελέγχεται από την οικογένεια δισεκατομμυριούχων Weston, συμφώνησε να αγοράσει τον κολοσσό προϊόντων υγείας και ομορφιάς από τους σημερινούς ιδιοκτήτες του, τη Sycamore Partners και την οικογένεια Pessina.

Η συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, προβλέπει την αλλαγή ιδιοκτησίας των καταστημάτων Boots στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, της αλυσίδας οπτικών Boots Opticians και της No7 Beauty Company.

Στην πώληση περιλαμβάνονται επίσης οι δραστηριότητες της Boots στην Ταϊλάνδη και οι επιχειρήσεις της που λειτουργούν με το σύστημα δικαιόχρησης.

Ωστόσο, άλλες εταιρείες του ευρύτερου ομίλου, μεταξύ των οποίων η Farmacias Benavides και η Alliance Healthcare Deutschland, θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Sycamore Partners και της οικογένειας Pessina.

Η οικογένεια Weston έχει ήδη ισχυρή παρουσία στο βρετανικό λιανεμπόριο.

Η Wittington ήταν ιδιοκτήτρια της Selfridges από το 2003 έως το 2021, μετατρέποντας το πολυκατάστημα σε σημαντικό εμπορικό προορισμό.

Η οικογένεια ελέγχει επίσης τη Loblaw, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικής του Καναδά. Στη Loblaw ανήκει η Shoppers Drug Mart, η μεγαλύτερη αλυσίδα φαρμακείων και προϊόντων υγείας και ομορφιάς της χώρας, γεγονός που προσφέρει στους νέους ιδιοκτήτες σημαντική εμπειρία στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται η Boots.

Ο επικεφαλής της Boots, Alex Baldock, καλωσόρισε την ανακοίνωση, δηλώνοντας:

«Η Boots έχει ουσιαστικό ρόλο. Καθημερινά, οι εργαζόμενοί μας βοηθούν εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν περισσότερο, με καλύτερη υγεία και μεγαλύτερη ευτυχία. Οι πελάτες και οι ασθενείς μας εμπιστεύονται το απαράμιλλο κύρος, την τεχνογνωσία και την ηγετική θέση της Boots στους τομείς της υγείας, της ευεξίας και της ομορφιάς. Έχω ήδη δει αρκετά από το πάθος και την εξειδίκευση των εργαζομένων μας ώστε να κατανοώ τους λόγους αυτής της εμπιστοσύνης».

Και πρόσθεσε:

«Παρά την κοινωνική προσφορά και την εμπορική επιτυχία μας έως σήμερα, οι προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας είναι ακόμη μεγαλύτερες. Ανυπομονώ να τις αξιοποιήσουμε πλήρως και να δημιουργήσουμε μια Boots παγκόσμιας κλάσης για τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους ασθενείς μας και τις κοινότητες που εξυπηρετούμε». Ο Galen Weston, πρόεδρος της Wittington, θα αναλάβει την προεδρία της Boots μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Όπως δήλωσε:

«Η Boots είναι μία από τις επιχειρήσεις της Βρετανίας με τη μεγαλύτερη διαχρονική παρουσία, πλούσια ιστορία, ένα όνομα που εμπνέει εμπιστοσύνη και ζωτικό ρόλο στην καθημερινή ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Βλέπουμε μια σημαντική ευκαιρία να κάνουμε μια σπουδαία επιχείρηση ακόμη καλύτερη, μέσα από ένα σταθερό ιδιοκτησιακό καθεστώς με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πρόσθετες επενδύσεις κεφαλαίων και ανανεωμένη προσήλωση στη λειτουργία της, ώστε να προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες για πολλές γενιές ακόμη». Στο πλαίσιο της εξαγοράς, η Wittington ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει νέα κεφάλαια στην Boots, μεταξύ άλλων για την αναβάθμιση των καταστημάτων, τη βελτίωση του ιστότοπου και τη διεύρυνση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει στους πελάτες. Η συμφωνία τελεί ακόμη υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών και την εκπλήρωση των συνήθων προϋποθέσεων. Η διοίκηση αναμένει ότι θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027. Η Boots αποτελεί σταθερή παρουσία στους βρετανικούς εμπορικούς δρόμους εδώ και 177 χρόνια και σήμερα απασχολεί περισσότερους από 50.000 εργαζομένους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

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