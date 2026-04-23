Warner Bros: Οι μέτοχοι άναψαν «πράσινο φως» για την εξαγορά ύψους 111 δισ. από την Paramount

Προς οριστικοποίηση οδεύει η συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros Discovery από την Paramount που αναμένεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο στα ΜΜΕ και τον κινηματογράφο.

Ανακοινώθηκε ότι οι μέτοχοι της Warner Bros ενέκριναν την εξαγορά ύψους 111 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Paramount, ιδιοκτήτρια της Skydance, θα αναλάβει τον έλεγχο όλων των τίτλων και καναλιών της Warner Bros, στα οποία περιλαμβάνονται οι διάσημες σειρές «Χάρι Πότερ», το «Game of Thrones» και το δίκτυο ειδήσεων CNN.

«Μαζί με την Paramount, προσβλέπουμε στη δημιουργία μιας εξαιρετικής ενοποιημένης εταιρείας που θα διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών και θα ωφελήσει την παγκόσμια κοινότητα των δημιουργικών ταλέντων», δήλωσε ο πρόεδρος της Warner Bros, Σάμιουελ Ντιπιάζα.

Αυτό που απομένει είναι η συμφωνία να πάρει την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού.

Ο Λάρι Έλισον AP

Το χρονικό

Η έγκριση της συμφωνίας από τους μετόχους έρχεται μετά από τις δραματικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών. Η Netflix υπέβαλε προσφοράς εξαγοράς την οποία απέσυρε όταν τελικά η Paramount ανέβασε την τιμή και υπέβαλε μια ανταγωνιστική και πιο υψηλή προσφορά.

Η Paramount, η οποία επιδιώκει να μετατραπεί σε βαρύ όνομα του Χόλιγουντ, υποστηρίζεται από τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Λάρι Έλισον και διευθύνεται από τον γιο του, Ντέιβιντ.

Ο Ντέιβιντ Έλισον, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Paramount και σημαντικός δωρητής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, διοργανώνει δείπνο με τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα Πέμπτη στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Ειρήνης στην Ουάσινγκτον.

Διαβάστε επίσης