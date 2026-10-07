Ανατροπή: Ο σύζυγος στραγγάλισε τη βασιλική γιατρό ενώ φιλοξενούσε παιδιά σε πιτζάμα πάρτι

Snapshot Η 45χρονη γιατρός Χάνα Κέιν βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, όπου φιλοξενούσε παιδιά σε πιτζάμα πάρτι.

Ο σύζυγός της συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τον φόνο της, με κατηγορίες για ξυλοδαρμό και στραγγαλισμό.

Κατά τη νεκροψία διαπιστώθηκαν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και συμπίεση λαιμού ως αιτίες θανάτου.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από αναφορά για τραυματισμό άνδρα από μαχαίρι σε ύποπτη ληστεία.

Η Χάνα Κέιν συνεργαζόταν με τη βασιλική οικογένεια και είχε περιθάλψει ανώτερα μέλη, ενώ ο βασιλιάς και η βασίλισσα ενημερώθηκαν για το γεγονός. Snapshot powered by AI

Σοβαρές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου μιας γιατρού της βασιλικής οικογένειας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, ενώ φιλοξενούσε φίλους των τριών παιδιών της σε πιτζάμα πάρτι, στο Ντέρσινγκχαμ του Νόρφολκ, στη Βρετανία.

Η 45χρονη γιατρός Χάνα Κέιν φέρεται να ξυλοκοπήθηκε και στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου με τον σύζυγό της να συλλαμβάνεται ως βασικός ύποπτος.

Ο 45χρονος άνδρας εμφανίστηκε την Τετάρτη στο δικαστήριο, όπου κατηγορήθηκε για φόνο, και αρνήθηκε να πει οτιδήποτε, πέρα από το να επιβεβαιώσει.

Περιγράφοντας την υπόθεση, η εισαγγελέας Jacqui Hanlon ανέφερε, ότι η υπηρεσία ασθενοφόρων επικοινώνησε με την αστυνομία στις 2.25 π.μ. το πρωί της Κυριακής για να πει ότι ένας 45χρονος άνδρας είχε τραυματιστεί από μαχαίρι από ύποπτη ληστεία.

«Η Χάνα Κέιν βρέθηκε σε ένα υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο χωρίς να αναπνέει και χωρίς τις τις αισθήσεις της», πρόσθεσε.

«Μια προκαταρκτική νεκροψία σημείωσε ότι είχε προκληθεί αμβλύ τραύμα στο πλάι του κεφαλιού.

«Επίσης ένας τραυματισμός που θα μπορούσε να προταθεί ήταν η συμπίεση του λαιμού. Υπήρχαν παιδιά στο σπίτι εκείνη την ώρα».

Η Κέιν εργαζόταν ως γιατρός και θεωρείται ότι συνεργάστηκε με μέλη της βασιλικής οικογένειας, σύμφωνα με αναφορές, και περιέθαλψε ανώτερα μέλη όπως η βασίλισσα Καμίλα.

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα λέγεται ότι ενημερώθηκαν για τον θάνατό της.

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