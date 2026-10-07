Χαλκίδα: 37χρονη επιτέθηκε με φαλτσέτα στη σύντροφο του πρώην συζύγου της και της έκοψε τα μαλλιά

Snapshot Στη Χαλκίδα, μια 37χρονη επιτέθηκε με φαλτσέτα στη 23χρονη σύντροφο του πρώην συζύγου της.

Η επίθεση προκλήθηκε μετά από καβγά μεταξύ των δύο γυναικών και οδήγησε σε τραυματισμό στα δάχτυλα της 23χρονης.

Η 37χρονη έκοψε μέρος των μαλλιών της 23χρονης και της άρπαξε το κινητό τηλέφωνο πριν φύγει.

Η 23χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η 37χρονη συνελήφθη και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό επεισόδιο, που φαίνεται να συνδέεται με ερωτική αντιζηλία, εκτυλίχθηκε χθες Τρίτη (6/10) στη Χαλκίδα.

Μια 37χρονη υπήκοος Αλβανίας μετέβη στο σπίτι της 23χρονης υπηκόου Ρουμανίας, συντρόφου του πρώην συζύγου της, όπου οι δύο γυναίκες διαπληκτίστηκαν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ένταση κλιμακώθηκε και κατέληξε σε συμπλοκή, με την 37χρονη να επιτίθεται με φαλτσέτα και να τραυματίζει τη νεαρή γυναίκα στα δάχτυλα του αριστερού χεριού.

Στη συνέχεια, όπως περιγράφεται, η 37χρονη χτύπησε τη 23χρονη στο κεφάλι, την έριξε στο πάτωμα και έκοψε μέρος των μαλλιών της με τη φαλτσέτα. Φεύγοντας από το σπίτι, άρπαξε και το κινητό τηλέφωνο της νεαρής γυναίκας.

Η 23χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η 37χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, απέναντι από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

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