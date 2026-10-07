Ένταση στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Ο Πρύτανης καταγγέλλει αποκλεισμό του γραφείου του

Η Πρυτανική Αρχή κάνει λόγο για ένταση, απώθηση εργαζομένων και αποκλεισμό του γραφείου του Πρύτανη, ενώ ξεκαθαρίζει ότι είχε ήδη προσφερθεί συνάντηση με αντιπροσωπεία φοιτητών

Ανθή Κουρεντζή

Ένταση στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Ο Πρύτανης καταγγέλλει αποκλεισμό του γραφείου του
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών καταγγέλλει αποκλεισμό του γραφείου του και απώθηση εργαζομένων από ομάδα φοιτητών της Πανσπουδαστικής Κ.Σ.
  • Η Πρυτανική Αρχή είχε προσφέρει συνάντηση με αντιπροσωπεία πέντε φοιτητών, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε και πολυπληθής ομάδα εισήλθε παράνομα στην Πρυτανεία.
  • Καταγγέλλονται φωνές, προπηλακισμοί και παραβίαση κανόνων λειτουργίας του Ιδρύματος, ενώ επισημαίνεται η παρουσία ατόμων εκτός φοιτητικής κοινότητας.
  • Η Πρυτανική Αρχή αναγνωρίζει το δικαίωμα των φοιτητών στη διαμαρτυρία, αλλά δεν αποδέχεται την άσκηση πίεσης ή τη βία ως μέσο διαλόγου.
  • Ο Πρύτανης τονίζει ότι η δημοκρατική λειτουργία του Πανεπιστημίου δεν είναι διαπραγματεύσιμη και η διοίκηση θα συνεχίσει να συναντά φοιτητές με σεβασμό στους κανόνες.
Snapshot powered by AI

Σοβαρή ένταση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στους χώρους της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης ομάδας της Πανσπουδαστικής Κ.Σ., με τον πρύτανη Χρήστο Μπούρα να καταγγέλλει ότι ο ίδιος και εργαζόμενες του Ιδρύματος παρέμειναν για αρκετό χρονικό διάστημα μέσα στο γραφείο του, καθώς η πρόσβαση σε αυτό είχε ουσιαστικά αποκλειστεί.

Σε ανακοίνωσή της, η Πρυτανική Αρχή καταδικάζει «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» τα γεγονότα, υποστηρίζοντας ότι είχε ήδη προσφερθεί η δυνατότητα συνάντησης με αντιπροσωπεία των φοιτητών.

Τι καταγγέλλει η Πρυτανική Αρχή

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας, ομάδα ατόμων προσήλθε στην Πρυτανεία ζητώντας συνάντηση με τον ίδιο, προκειμένου να θέσει αιτήματα και ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο ίδιος ήταν εξαρχής διαθέσιμος να συναντηθεί μαζί τους και ότι είχε δοθεί εντολή στην Υπηρεσία Φύλαξης να επιτρέψει την είσοδο αντιπροσωπείας πέντε ατόμων στο γραφείο του.

Όπως τονίζεται, η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή.

Καταγγελίες για προπηλακισμούς και είσοδο πολυπληθούς ομάδας

Στην ανακοίνωση γίνεται επίκληση έγγραφης αναφοράς της Υπηρεσίας Φύλαξης, σύμφωνα με την οποία, όταν ζητήθηκε να γνωστοποιηθούν τα ονόματα των πέντε εκπροσώπων, ακολούθησαν φωνές και προπηλακισμοί σε βάρος εργαζομένων της φύλαξης.

Η Πρυτανική Αρχή υποστηρίζει ακόμη ότι οι φύλακες απωθήθηκαν επανειλημμένα και ότι στη συνέχεια πολυπληθής ομάδα εισήλθε στον χώρο της Πρυτανείας, παρακάμπτοντας τη διαδικασία που είχε συμφωνηθεί για τη συνάντηση.

Κατά την ίδια εκδοχή, η ομάδα κατευθύνθηκε προς το γραφείο του Πρύτανη, χτυπούσε την πόρτα, τοποθέτησε ταινίες στην είσοδο και ανάρτησε αφίσες και έντυπα.

Ο Πρύτανης και εργαζόμενες του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρέμειναν μέσα στο γραφείο για αρκετή ώρα, με την πρόσβαση σε αυτό να έχει ουσιαστικά αποκλειστεί.

«Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διεκδικούν»

Ο Χρήστος Μπούρας ξεκαθαρίζει ότι η Πρυτανική Αρχή αναγνωρίζει πλήρως το δικαίωμα των φοιτητών στη διαμαρτυρία και την αυστηρή κριτική.

«Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διεκδικούν, να διαμαρτύρονται και να ασκούν αυστηρή κριτική», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η Πρυτανεία έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι διαθέσιμη για διάλογο με τους φοιτητές και τους εκπροσώπους τους, ακόμη και όταν η συζήτηση είναι δύσκολη ή η διαφωνία έντονη.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η ελευθερία έκφρασης δεν μπορεί, κατά την Πρυτανική Αρχή, να χρησιμοποιείται ως «άλλοθι» για την άσκηση πίεσης σε εργαζομένους ή για την παραβίαση των κανόνων λειτουργίας του Ιδρύματος.

Αναφορά σε εξωπανεπιστημιακά πρόσωπα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην παρουσία, όπως υποστηρίζεται, ατόμων που δεν ανήκουν στη φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Πρυτανική Αρχή εκφράζει ερωτήματα για το αν η κινητοποίηση επιχειρείται να αξιοποιηθεί από εξωπανεπιστημιακές ομάδες ή κομματικούς μηχανισμούς, σημειώνοντας ότι οι φοιτητές «έχουν τη δική τους φωνή» και δεν χρειάζονται καθοδήγηση από τρίτους.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η Πρυτανεία δεν επιθυμεί να μετατρέψει το περιστατικό σε κομματική αντιπαράθεση.

«Η δημοκρατική λειτουργία του Πανεπιστημίου δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Πρύτανης τονίζει ότι η Διοίκηση θα συνεχίσει να συναντά φοιτητές και να ακούει τα αιτήματά τους, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί ως μορφή διαλόγου, όπως αναφέρει, την απώθηση εργαζομένων, τον αποκλεισμό χώρων διοίκησης ή την επιβολή «με τη δύναμη του αριθμού».

«Η δημοκρατική λειτουργία του Πανεπιστημίου δεν είναι διαπραγματεύσιμη», καταλήγει ο Χρήστος Μπούρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:04ΚΟΣΜΟΣ

Συμμαχία της Μέκκας: Θα στείλει η Τουρκία στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία; Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968: 57 χρόνια αργότερα ξεκίνησε την προσπάθεια να βρει τον ιδιοκτήτη του

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Συνελήφθη 55χρονος που απείλησε οδηγό με τσεκούρι έπειτα από καβγά για την προτεραιότητα

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Ο Πρύτανης καταγγέλλει αποκλεισμό του γραφείου του - «Η βία και η επιβολή δεν έχουν θέση εδώ»

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Σε τι διαφέρει το ρόφημα κακάο από τη ζεστή σοκολάτα – Οφέλη υγείας και τι προσέχουμε στις ετικέτες

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Boots περνά σε μία από τις πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου με συμφωνία 7,9 δισ. ευρώ

17:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Είμαι εδώ για να ενώσω την κεντροαριστερά – Θα κάνω τον βουδιστή μοναχό στα χτυπήματα κάτω

17:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εισφορά Αλληλεγγύης: Παράταση αγωνίας για 450.000 συνταξιούχους - Δεύτερη αναβολή στη δίκη

17:12ΥΓΕΙΑ

Εύσημα του ΠΟΥ στην Ελλάδα για τη μάχη κατά της παιδικής παχυσαρκίας

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι συνέβη στο «Κορίτσι από το Αφγανιστάν», 41 χρόνια μετά την εμβληματική φωτογραφία

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτι με 10.000 ευρώ: Οι κινεζικές κατοικίες φτάνουν στην Ευρώπη διπλωμένες σαν κοντέινερ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 37χρονη επιτέθηκε με φαλτσέτα στη σύντροφο του πρώην συζύγου της και της έκοψε τα μαλλιά

16:51LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Δημητρακόπουλου σε Καρβέλα: «Δεν τήρησε τη συμφωνία, θυμήθηκε τα πνευματικά δικαιώματα όταν είδε ότι υπήρχαν ζημιές και όχι κέρδη»

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή: Ο σύζυγος στραγγάλισε τη γιατρό της βασίλισσας Καμίλα, ενώ φιλοξενούσε παιδιά σε πιτζάμα πάρτι

16:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 40 ώρες του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Από το υπουργείο Εξωτερικών στην Πνύκα

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Πούτιν προχωρά σε αύξηση ρεκόρ στις στρατιωτικές δαπάνες - $200 δισ. δολάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Θερίζει» η γαστρεντερίτιδα - Έρευνες στο δίκτυο υδροδότησης μετά την κακοκαιρία

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «γιορτάζει» τα 74α γενέθλιά του με μαζική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

16:18ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Νέα «καμπάνα» 20.000 ευρώ στη Διοίκηση για το ξενοδοχείο στη Μακρυγιάννη – Επτά χρόνια χωρίς κατεδάφιση

16:09NEWSBOMB

Politico: Οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονται για εφιαλτικό σενάριο πολύνεκρης υβριδικής επίθεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:51LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Δημητρακόπουλου σε Καρβέλα: «Δεν τήρησε τη συμφωνία, θυμήθηκε τα πνευματικά δικαιώματα όταν είδε ότι υπήρχαν ζημιές και όχι κέρδη»

12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Καμπούρη

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται 30άρια και μετά βροχές

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

15:09LIFESTYLE

Δαβαράκης κατά Βίσση για τον καβγά με Καρβέλα: Εισέβαλε στη ζωή της ο... εφοπλιστικός κόσμος

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 8 ημέρες μετά απεγκλωβίστηκαν οι εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι συνέβη στο «Κορίτσι από το Αφγανιστάν», 41 χρόνια μετά την εμβληματική φωτογραφία

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Συνελήφθη 55χρονος που απείλησε οδηγό με τσεκούρι έπειτα από καβγά για την προτεραιότητα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Πιάστηκε ο «εξοικειωμένος» λύκος μετά τις δύο επιθέσεις – Μεταφέρεται στον «Αρκτούρο» στη Φλώρινα

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Αποχώρησε με φορείο ο Πάνος Ρούτσι

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εκτός Ελλάδας ο Αλκέτ Ριζάι: Διέφυγε με «περιπολικό» σαν αστυνομικός

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Εθνοφρουρά της Φλόριντα που υπέγραψε συμφωνία με τις Ένοπλες Δυνάμεις παρουσία Δένδια – Ρούμπιο

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας - Ένταση με φοιτητές για το θέμα της ακρίβειας

12:03LIFESTYLE

Τέλος οι «Ράδιο Αρβύλα» από τον ANT1

16:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 40 ώρες του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Από το υπουργείο Εξωτερικών στην Πνύκα

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτι με 10.000 ευρώ: Οι κινεζικές κατοικίες φτάνουν στην Ευρώπη διπλωμένες σαν κοντέινερ

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή: Ο σύζυγος στραγγάλισε τη γιατρό της βασίλισσας Καμίλα, ενώ φιλοξενούσε παιδιά σε πιτζάμα πάρτι

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους - Ψήφος υπέρ του ΠΑΟΚ»

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 37χρονη επιτέθηκε με φαλτσέτα στη σύντροφο του πρώην συζύγου της και της έκοψε τα μαλλιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ