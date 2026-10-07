Ένταση στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Ο Πρύτανης καταγγέλλει αποκλεισμό του γραφείου του

Snapshot Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών καταγγέλλει αποκλεισμό του γραφείου του και απώθηση εργαζομένων από ομάδα φοιτητών της Πανσπουδαστικής Κ.Σ.

Η Πρυτανική Αρχή είχε προσφέρει συνάντηση με αντιπροσωπεία πέντε φοιτητών, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε και πολυπληθής ομάδα εισήλθε παράνομα στην Πρυτανεία.

Καταγγέλλονται φωνές, προπηλακισμοί και παραβίαση κανόνων λειτουργίας του Ιδρύματος, ενώ επισημαίνεται η παρουσία ατόμων εκτός φοιτητικής κοινότητας.

Η Πρυτανική Αρχή αναγνωρίζει το δικαίωμα των φοιτητών στη διαμαρτυρία, αλλά δεν αποδέχεται την άσκηση πίεσης ή τη βία ως μέσο διαλόγου.

Ο Πρύτανης τονίζει ότι η δημοκρατική λειτουργία του Πανεπιστημίου δεν είναι διαπραγματεύσιμη και η διοίκηση θα συνεχίσει να συναντά φοιτητές με σεβασμό στους κανόνες. Snapshot powered by AI

Σοβαρή ένταση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στους χώρους της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης ομάδας της Πανσπουδαστικής Κ.Σ., με τον πρύτανη Χρήστο Μπούρα να καταγγέλλει ότι ο ίδιος και εργαζόμενες του Ιδρύματος παρέμειναν για αρκετό χρονικό διάστημα μέσα στο γραφείο του, καθώς η πρόσβαση σε αυτό είχε ουσιαστικά αποκλειστεί.

Σε ανακοίνωσή της, η Πρυτανική Αρχή καταδικάζει «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» τα γεγονότα, υποστηρίζοντας ότι είχε ήδη προσφερθεί η δυνατότητα συνάντησης με αντιπροσωπεία των φοιτητών.

Τι καταγγέλλει η Πρυτανική Αρχή

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας, ομάδα ατόμων προσήλθε στην Πρυτανεία ζητώντας συνάντηση με τον ίδιο, προκειμένου να θέσει αιτήματα και ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο ίδιος ήταν εξαρχής διαθέσιμος να συναντηθεί μαζί τους και ότι είχε δοθεί εντολή στην Υπηρεσία Φύλαξης να επιτρέψει την είσοδο αντιπροσωπείας πέντε ατόμων στο γραφείο του.

Όπως τονίζεται, η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή.

Καταγγελίες για προπηλακισμούς και είσοδο πολυπληθούς ομάδας

Στην ανακοίνωση γίνεται επίκληση έγγραφης αναφοράς της Υπηρεσίας Φύλαξης, σύμφωνα με την οποία, όταν ζητήθηκε να γνωστοποιηθούν τα ονόματα των πέντε εκπροσώπων, ακολούθησαν φωνές και προπηλακισμοί σε βάρος εργαζομένων της φύλαξης.

Η Πρυτανική Αρχή υποστηρίζει ακόμη ότι οι φύλακες απωθήθηκαν επανειλημμένα και ότι στη συνέχεια πολυπληθής ομάδα εισήλθε στον χώρο της Πρυτανείας, παρακάμπτοντας τη διαδικασία που είχε συμφωνηθεί για τη συνάντηση.

Κατά την ίδια εκδοχή, η ομάδα κατευθύνθηκε προς το γραφείο του Πρύτανη, χτυπούσε την πόρτα, τοποθέτησε ταινίες στην είσοδο και ανάρτησε αφίσες και έντυπα.

Ο Πρύτανης και εργαζόμενες του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρέμειναν μέσα στο γραφείο για αρκετή ώρα, με την πρόσβαση σε αυτό να έχει ουσιαστικά αποκλειστεί.

«Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διεκδικούν»

Ο Χρήστος Μπούρας ξεκαθαρίζει ότι η Πρυτανική Αρχή αναγνωρίζει πλήρως το δικαίωμα των φοιτητών στη διαμαρτυρία και την αυστηρή κριτική.

«Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διεκδικούν, να διαμαρτύρονται και να ασκούν αυστηρή κριτική», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η Πρυτανεία έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι διαθέσιμη για διάλογο με τους φοιτητές και τους εκπροσώπους τους, ακόμη και όταν η συζήτηση είναι δύσκολη ή η διαφωνία έντονη.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η ελευθερία έκφρασης δεν μπορεί, κατά την Πρυτανική Αρχή, να χρησιμοποιείται ως «άλλοθι» για την άσκηση πίεσης σε εργαζομένους ή για την παραβίαση των κανόνων λειτουργίας του Ιδρύματος.

Αναφορά σε εξωπανεπιστημιακά πρόσωπα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην παρουσία, όπως υποστηρίζεται, ατόμων που δεν ανήκουν στη φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Πρυτανική Αρχή εκφράζει ερωτήματα για το αν η κινητοποίηση επιχειρείται να αξιοποιηθεί από εξωπανεπιστημιακές ομάδες ή κομματικούς μηχανισμούς, σημειώνοντας ότι οι φοιτητές «έχουν τη δική τους φωνή» και δεν χρειάζονται καθοδήγηση από τρίτους.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η Πρυτανεία δεν επιθυμεί να μετατρέψει το περιστατικό σε κομματική αντιπαράθεση.

«Η δημοκρατική λειτουργία του Πανεπιστημίου δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Πρύτανης τονίζει ότι η Διοίκηση θα συνεχίσει να συναντά φοιτητές και να ακούει τα αιτήματά τους, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί ως μορφή διαλόγου, όπως αναφέρει, την απώθηση εργαζομένων, τον αποκλεισμό χώρων διοίκησης ή την επιβολή «με τη δύναμη του αριθμού».

«Η δημοκρατική λειτουργία του Πανεπιστημίου δεν είναι διαπραγματεύσιμη», καταλήγει ο Χρήστος Μπούρας.

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