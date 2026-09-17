«Υποβρύχιο στη στεριά»: Οι αχανείς υπόγειες πυραυλικές πόλεις της Κίνας και το μήνυμα στις ΗΠΑ

Snapshot Η Κίνα έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο σηράγγων χιλιάδων χιλιομέτρων για την προστασία διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων από πυρηνικά πλήγματα.

Το σύστημα επιτρέπει την κίνηση και απόκρυψη πυραύλων σε βάθη έως και 3.000 μέτρων, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευση και στοχοποίησή τους από δορυφόρους και όπλα διάτρησης.

Οι υπόγειες εγκαταστάσεις συνδέονται με δίκτυα επικοινωνιών ανθεκτικά σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, εξασφαλίζοντας τη λειτουργία τους ακόμη και σε συνθήκες πολέμου στο διάστημα.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην εμπειρία από το Ιράν, με βελτιώσεις στην αντοχή των καταφυγίων για αποφυγή καταστροφής από αμερικανικές βόμβες διάτρησης.

Το δίκτυο υποστηρίζει την ικανότητα δεύτερου πυρηνικού πλήγματος, στέλνοντας μήνυμα αποτροπής προς τις ΗΠΑ παρά την αμερικανική αναγνώριση όπλων σε τροχιά. Snapshot powered by AI

Την εβδομάδα που οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν επισήμως ότι διαθέτουν όπλα σε τροχιά, το Πεκίνο αποφάσισε να προβάλλει το λεγόμενο «υπόγειο σινικό τείχος». Με τον πλέον επίσημο και πανηγυρικό μάλιστα τόνο αφού τα σχετικά πλάνα έδωσε στη δημοσιότητα η κρατική τηλεόραση της Κίνας, προβάλλοντας πλάνα από τη μετακίνηση διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων μέσα σε ένα εκτεταμένο δίκτυο οχυρωμένων σηράγγων.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά προστατευμένο πλέγμα στρατιωτικών υποδομών, σχεδιασμένο με βασικό στόχο να εγγυηθεί την ικανότητα δεύτερου, ανταποδοτικού πλήγματος, ακόμη κι αν οι επιφανειακές βάσεις της χώρας δεχθούν προληπτικό πυρηνικό χτύπημα.

Το οπτικό υλικό, το οποίο κατέγραψε και ανέλυσε το Military Watch Magazine, δείχνει βαρέα οχήματα TEL (Transporter Erector Launcher) να κινούνται σε πλήρως διαμορφωμένους υπόγειους οδικούς άξονες κάτω από συμπαγείς ορεινούς όγκους. Η επιχειρησιακή λογική είναι σαφής. Αντί τα στρατηγικά όπλα να μένουν σταθερά και εκτεθειμένα στην επιφάνεια, διατηρούνται σε διαρκή κίνηση στα έγκατα της γης, καθιστώντας τον εντοπισμό και τη στοχοποίησή τους σχεδόν αδύνατη από τους δυτικούς κατασκοπευτικούς δορυφόρους.

Η δημοσιοποίηση αυτών των εικόνων δεν έγινε τυχαία. Στο πλαίσιο επίσημου αφιερώματος για την 99η επέτειο του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, ένας έμπειρος μηχανικός των Πυραυλικών Δυνάμεων, ο First Master Sergeant Cui Daohu, μίλησε για τα αχανή πεδία σιλό διηπειρωτικών πυραύλων. Όπως ανέφερε, οι κατασκευές ολοκληρώθηκαν κάτω από αφόρητη πίεση και εξαιρετικά σφιχτά χρονοδιαγράμματα που έθεσε η ανώτατη ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Σύμφωνα με ανάλυση του Bulletin of the Atomic Scientists, πρόκειται για την πρώτη φορά που στέλεχος συνδεδεμένο με το κινεζικό κράτος αναφέρεται ανοιχτά σε αυτό το γιγαντιαίο πρόγραμμα. Μέχρι πρότινος, η ύπαρξή του τεκμηριωνόταν σχεδόν αποκλειστικά από εμπορικές δορυφορικές φωτογραφίες, οι οποίες το 2021 είχαν καταγράψει περίπου 320 σιλό υπό ανέγερση σε τρία διαφορετικά πεδία στη δυτική Κίνα, μαζί με το εκπαιδευτικό κέντρο του Τζιλαντάι. Το Πεκίνο αποφάσισε να εγκαταλείψει την απόλυτη άρνηση. Επέλεξε αντίθετα μια στρατηγική ελεγχόμενων διαρροών, υπενθυμίζοντας στη διεθνή κοινότητα τον ιλιγγιώδη ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο.

Η χαρτογράφηση στην έρημο του Χάμι

Η πλήρης εικόνα της κινεζικής εξάπλωσης άρχισε να αποτυπώνεται με ακρίβεια τον Μάιο του 2026. Μέσα από ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters και τη χρήση δορυφορικών δεδομένων της εταιρείας γεωχωρικής πληροφόρησης Vantor, εντοπίστηκε ένα αχανές πλέγμα υποδομών γύρω από το πεδίο εκτόξευσης στο Χάμι, στην επαρχία Σινγιάνγκ.

Οι αναλυτές εντόπισαν πάνω από ογδόντα ενισχυμένες εξέδρες από σκυρόδεμα, κατάλληλες τόσο για την υποδοχή κινητών εκτοξευτών όσο και για συστοιχίες βαριάς αντιαεροπορικής κάλυψης. Νοτιοδυτικά των εγκαταστάσεων αυτών έχουν ανεγερθεί δύο ογκώδη οκταγωνικά στρατιωτικά συγκροτήματα, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις του Defense News και του The Defense Post στεγάζουν μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου, δορυφορικών επικοινωνιών και συστήματα διοίκησης. Ο Alexander Neill, ερευνητής του ινστιτούτου Pacific Forum στη Χονολουλού, παρατήρησε ότι οι εργασίες εκτείνονται σε χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα άγονης ερήμου, αποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για απομονωμένα σιλό, αλλά για μια ενιαία, πολυεπίπεδη στρατιωτική ζώνη.

Ο βασικός επιχειρησιακός φόβος του Πεκίνου εντοπίζεται στις αμερικανικές βόμβες βαθέως πλήγματος GBU-57 Massive Ordnance Penetrator των 30.000 λιβρών, οι οποίες μπορούν να διαπεράσουν δεκάδες μέτρα οπλισμένου σκυροδέματος πριν εκραγούν. Για να εξουδετερώσουν αυτή την απειλή, οι Κινέζοι επιτελείς αποφάσισαν να κατέβουν σε αδιανόητα βάθη. Η κρατική κατασκευαστική PowerChina ανέλαβε τον σχεδιασμό και τη διάνοιξη υπόγειων εγκαταστάσεων μέσα σε συμπαγή γρανιτικά πετρώματα σε βάθος που σύμφωνα με δηλώσεις κινέζων μηχανικών μπορεί να φτάσει και τα 3.000 μέτρα στο ορεινό ανάγλυφο του Σιτσουάν και του Θιβέτ. Σε αυτό το γεωλογικό βάθος, καμία υφιστάμενη βόμβα διάτρησης δεν έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει δομική κατάρρευση.

Ταυτόχρονα, η ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων από το πεδίο του Χάμι αποκαλύπτει ότι η απομόνωση των βάσεων είναι μόνο φαινομενική. Τα δύο οκταγωνικά συγκροτήματα διοίκησης, χτισμένα σε απόσταση 140 και 230 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των σιλό, συνδέονται μεταξύ τους μέσα από ένα θαμμένο δίκτυο οπτικών ινών. Σύμφωνα με δυτικούς αναλυτές, ακριβώς για λόγους προστασίας από τον περίφημο πόλεμο στο διάστημα, οι εκτεταμένες τάφροι που εντοπίστηκαν στην έρημο κρύβουν καλωδιώσεις βαρέως τύπου ανθεκτικές σε ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς και ηλεκτρονικό πόλεμο. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η εντολή εκτόξευσης θα φτάσει στους πυραύλους, ακόμη κι αν οι δορυφορικές επικοινωνίες της Κίνας εξουδετερωθούν πλήρως τις πρώτες ώρες μιας σύρραξης.

Η λογική του υποβρυχίου στη στεριά

Κινέζοι αναλυτές στρατηγικής παρομοιάζουν αυτό το σύστημα με τη λειτουργία των πυρηνοκίνητων υποβρυχίων βαλλιστικών πυραύλων. Το ουσιαστικό πλεονέκτημα δεν εξαντλείται στη φυσική αντοχή των τόνων βράχου και οπλισμένου σκυροδέματος. Βρίσκεται κυρίως στην αβεβαιότητα που προκαλείται στον αντίπαλο, ο οποίος δεν γνωρίζει σε ποιο ακριβώς σημείο των σηράγγων κρύβεται κάθε εκτοξευτής ανά πάσα στιγμή.

Το υπόγειο σύστημα, άμεσα συνδεδεμένο με τη διασπορά των διηπειρωτικών πυραύλων DF-31, DF-31A και νεότερων εκδόσεων όπως ο DF-41, επιτελεί ταυτόχρονα πολλαπλές λειτουργίες. Εξασφαλίζει ασφαλείς χώρους τεχνικής υποστήριξης και συναρμολόγησης, κρύβει τις καθημερινές μετακινήσεις προσωπικού και επιτρέπει στα οχήματα να αναδύονται στην επιφάνεια μόνο λίγα λεπτά πριν από την πυροδότηση. Οι δε μελέτες του αμερικανικού Belfer Center υπογραμμίζουν ότι βαθιά κάτω από τα βουνά έχουν μεταφερθεί τα νευραλγικά κέντρα διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών C4I. Με δεδομένο ότι τα σύγχρονα κατευθυνόμενα όπλα στοχεύουν στον άμεσο αποκεφαλισμό της στρατιωτικής ηγεσίας, η προστασία των επιτελείων κάτω από εκατοντάδες μέτρα γρανίτη αποτελεί όρο επιβίωσης για το κινεζικό στρατηγείο.

Το μάθημα του Ιράν και ο φόβος των βομβών διάτρησης

Η εντατικοποίηση των κινεζικών έργων συνδέεται άμεσα με τα διδάγματα από άλλες περιφερειακές συγκρούσεις. Το Ιράν διατηρεί ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο, κατασκευασμένο με τη βοήθεια Βορειοκορεατών ειδικών, το οποίο επέτρεψε στην Τεχεράνη να διατηρήσει τις πυραυλικές της δυνάμεις παρά τη συνεχή πίεση. Κι όμως, οι ίδιες οι ιρανικές εγκαταστάσεις αποκάλυψαν σημαντικά τρωτά σημεία.

Σε άλλη ανάλυση που έκανε το εξειδικευμένο μέσο The War Zone επισημάνθηκε ότι ιρανικά βίντεο παρουσίαζαν πυραύλους όπως οι Kheybar Shekan, Ghadr-H και Sejjil αποθηκευμένους σε ανοιχτές στοές, δίχως βαριές αντιεκρηκτικές θυρίδες ανάμεσα στους θαλάμους. Σε περίπτωση που ένα αμερικανικό διατρητικό βλήμα διαπεράσει την είσοδο, η ανάφλεξη ενός μόνο πυραύλου μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτή έκρηξη, μετατρέποντας το καταφύγιο σε παγίδα θανάτου. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Asia Times, η αποτελεσματικότητα των αμερικανικών βομβών διάτρησης βαθιών καταφυγίων χτύπησε καμπανάκι στο Πεκίνο. Η απάντηση των Κινέζων μηχανικών ήταν η υποχώρηση σε ακόμα μεγαλύτερα βάθη και η εφαρμογή της «στρατηγικής ενδοχώρας»: η μεταφορά δηλαδή κρίσιμων αποθεμάτων από τις ευάλωτες ακτές προς τις ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές του Σιτσουάν, του Θιβέτ και της Σινγιάνγκ.

4.800 χιλιόμετρα υπόγειων στοών

Οι ρίζες του εγχειρήματος δεν είναι καινούργιες. Η αρχή έγινε τη δεκαετία του 1960 υπό την καθοδήγηση του Qian Qihu, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης κινεζικής υπόγειας οχυρωματικής μηχανικής.

Στοιχεία πάντως για την ύπαρξη αυτών των τεράστιων σε έκταση έργων, υπάρχουν ήδη από το 2008 όταν η κρατική τηλεόραση έδειξε αποσπάσματα των κατασκευών. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2011, μια ανεξάρτητη έρευνα από ομάδα του Πανεπιστημίου Georgetown υπολόγισε ότι το συνολικό μήκος των στρατιωτικών σηράγγων στη βόρεια και κεντρική Κίνα ξεπερνούσε τα 4.800 χιλιόμετρα, έκταση μεγαλύτερη από την απόσταση που χωρίζει την ανατολική από τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιστορικά αρχεία του GlobalSecurity επιβεβαιώνουν ότι κάτω από τη γη δεν φυλάσσονται μόνο βαλλιστικοί πύραυλοι. Μέσα σε γιγάντια λαξευμένα υπόστεγα στεγάζονται ολόκληρες μοίρες μαχητικών αεροσκαφών, τεράστιες αποθήκες καυσίμων και αποθέματα συμβατικών πυρομαχικών, προστατευμένα πλήρως από ωστικά κύματα και θραύσματα επιφανειακών βομβαρδισμών.

Με τις νέες αποκαλύψεις, το Πεκίνο στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στρατηγικής αποτροπής προς την Ουάσιγκτον. Ακόμα κι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρήσουν ένα αιφνιδιαστικό, μαζικό πλήγμα για να καταστρέψουν το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας, η Κίνα διαθέτει ένα αόρατο οχυρό στα έγκατα της γης, έτοιμο να εξαπολύσει έναν δεύτερο καταστροφικό γύρο αντιποίνων.

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