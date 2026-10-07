Ο CEO της United Group, Stan Miller, στο FT Connect Europe για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης

Newsroom

Ο CEO της United Group, Stan Miller, στο FT Connect Europe για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης
ANNOUNCEMENTS
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο CEO της United Group, Stan Miller, συμμετείχε στο “FT Connect Europe Forum 2026 μαζί με υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους και κορυφαία στελέχη της αγοράς, λαμβάνοντας μέρος στο εναρκτήριο πάνελ με θέμα “Competitiveness and the new connectivity rulebook” («Ανταγωνιστικότητα και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη συνδεσιμότητα»).

Το ετήσιο Forum, που διοργανώθηκε από τους Financial Times σε συνεργασία με την Connect Europe, συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους των κλάδων των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας, με επίκεντρο το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης, τις επενδύσεις, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

Με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να βρίσκονται σε εξέλιξη, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προτεινόμενη Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα (Digital Networks Act) και τις σχετικές αντιδράσεις, εξετάζοντας κατά πόσο το νέο πλαίσιο ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων στις ψηφιακές υποδομές της Ευρώπης, καθώς και την πρόοδο προς την κατεύθυνση του περιορισμού του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς. Το ζήτημα των επενδύσεων βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο συναντήσεων κεκλεισμένων των θυρών με αξιωματούχους στις Βρυξέλλες.

ft-connect-europe-forumfoto-credits-financial-times-live-1.jpg

Ο Stan Miller ανέδειξε τέσσερις βασικές προτεραιότητες για την Πράξη:

Φάσμα: Οι άδειες χρήσης φάσματος θα πρέπει να χορηγούνται χωρίς χρονικό περιορισμό, παρέχοντας στους παρόχους την απαιτούμενη βεβαιότητα ώστε να επενδύουν σε υποδομές και κάλυψη και να εξασφαλίζουν απόδοση επί των επενδύσεών τους. Το φάσμα αποτελεί έναν περιορισμένο δημόσιο πόρο, η αξία του οποίου αξιοποιείται ουσιαστικά μόνο όταν τίθεται σε χρήση. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη θα πρέπει να επιβραβεύει όσους επενδύουν στην ανάπτυξη δικτύων και να αποτρέπει τη δέσμευση συχνοτήτων από φορείς που κατέχουν φάσμα χωρίς να το αξιοποιούν.

Τεχνολογική ουδετερότητα: Οι στόχοι συνδεσιμότητας θα πρέπει να καθορίζονται με βάση την ποιότητα υπηρεσιών που χρειάζονται οι καταναλωτές, δίνοντας στους παρόχους τη δυνατότητα να επιλέγουν τον πλέον αποδοτικό από πλευράς κόστους τρόπο για την επίτευξή τους. Η κάλυψη μιας ολόκληρης χώρας απαιτεί σχεδόν πάντα συνδυασμό διαφορετικών τεχνολογιών, με λύσεις όπως η σταθερή ασύρματη πρόσβαση ή η δορυφορική σύνδεση να αποτελούν συχνά την καταλληλότερη επιλογή για απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές.

Ενοποίηση: Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο διακριτές δραστηριότητες. Η πρώτη αφορά τις υποδομές, έναν τομέα υψηλής έντασης κεφαλαίου, όπου οι επενδύσεις έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αντίστοιχο με τη διάρκεια ισχύος των αδειών, και επηρεάζονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις μεταβολές του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, ακόμη και από φυσικές καταστροφές. Βασικό κριτήριο αποτελεί η απόδοση των επενδεδυμένων ιδίων κεφαλαίων σε βάθος χρόνου. Η διασφάλιση σταθερότητας και προβλεψιμότητας σε παράγοντες που μπορούν να ελεγχθούν, όπως η μακροχρόνια ισχύς των αδειών χρήσης φάσματος και η τεχνολογική ουδετερότητα, δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για επενδύσεις. Η δεύτερη αφορά την εμπορική δραστηριότητα, η οποία αξιολογείται με βάση δείκτες όπως η απόδοση ανά συνδρομητή και το μέσο έσοδο ανά χρήστη. Οι αποτελεσματικές επενδύσεις στα δίκτυα, σε συνδυασμό με την ενοποίηση της αγοράς, μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τις προϋποθέσεις για επενδύσεις. Η ενοποίηση σε επίπεδο εθνικών αγορών εμπίπτει στις κατευθυντήριες γραμμές για τις συγχωνεύσεις, οι οποίες βρίσκονται υπό αναθεώρηση. Για τον λόγο αυτό, η Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις συγχωνεύσεις θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά.

Απλότητα και ευελιξία: Οι πάροχοι θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να αξιοποιούν το network slicing με τον τρόπο που επιτρέπει την αποδοτικότερη χρήση της τεχνολογίας, χωρίς ρυθμιστικούς περιορισμούς που εμποδίζουν αυτή τη δυνατότητα. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να ενισχύσει τις αναγκαίες επενδύσεις σε δίκτυα όπως το 5G Standalone, τα οποία υποστηρίζουν συστήματα ασφάλειας, εφαρμογές άμυνας και τεχνολογίες εντοπισμού drones. Η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να ισχύει και για εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως τα συνδεδεμένα οχήματα, τα έξυπνα δίκτυα, η ψηφιακή υγεία και η σιδηροδρομική σηματοδότηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα μπορούσε να αντικαταστήσει την κατά περίπτωση αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο, παρέχοντας στους παρόχους την απαιτούμενη προβλεψιμότητα για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ένα απλό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα εφαρμόζεται με συνέπεια σε ολόκληρη την ενιαία αγορά και θα περιορίζει στο ελάχιστο την ανάγκη για μεταγενέστερες κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, θα ενισχύσει την ψηφιακή οικονομία της Ευρώπης, θα συμβάλει στην ασφάλεια και την προστασία της και θα διευκολύνει την ταχύτερη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην αγορά.

Ο Stan Miller, CEO της United Group, μέλος τα οποίας είναι η Nova, δήλωσε: «Οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, από αστικές περιοχές έως παράκτιες και ορεινές ζώνες. Είχα την ευκαιρία να αναδείξω στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής την ανάγκη οι πάροχοι να έχουν την ελευθερία να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζουν τη συνδεσιμότητα των πολιτών, μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων που εφαρμόζεται με συνέπεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να προσφέρουμε αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική συνδεσιμότητα σε όλους τους Ευρωπαίους, οι πάροχοι χρειάζονται σαφήνεια, προβλεψιμότητα και δίκαιη απόδοση επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων».

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο Patrick Johansson, President and Head of Europe, Middle East and Africa της Ericsson, ο Michał Kobosko, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγητής για τα Ψηφιακά Δίκτυα, η Adina Vălean, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, καθώς και ο Roberto Viola, Γενικός Διευθυντής της DG CONNECT στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη συζήτηση συντόνισε ο Kieran Smith, ανταποκριτής των Financial Times για θέματα τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας.

Μετά το Φόρουμ, το ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό μέσο “Rapporteurμε έδρα τις Βρυξέλλες, δημοσίευσε άρθρο του Stan Miller με τίτλο «Το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης προϋποθέτει επενδυτική ασφάλεια για τα δίκτυά της». Στο άρθρο, ο Stan Miller αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα στη δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου επενδυτικού πλαισίου για τους παρόχους, παρέχοντάς τους την απαραίτητη ασφάλεια ώστε να συνεχίσουν να επενδύουν στις ψηφιακές υποδομές της Ευρώπης και να συμβάλουν στην ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών και αποτελεσματικών δικτύων συνδεσιμότητας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Θερίζει» η γαστρεντερίτιδα - Έρευνες στο δίκτυο υδροδότησης μετά την κακοκαιρία

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «γιορτάζει» τα 74α γενέθλιά του με μαζική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

16:18ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Νέα «καμπάνα» 20.000 ευρώ στη Διοίκηση για το ξενοδοχείο στη Μακρυγιάννη – Επτά χρόνια χωρίς κατεδάφιση

16:09NEWSBOMB

Politico: Οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονται για εφιαλτικό σενάριο πολύνεκρης υβριδικής επίθεσης

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Έκπληξη» με Δούκα και Σπίρτζη στο φεστιβάλ της «Αυγής» και του «105,5 Στο Κόκκινο»

15:56ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: 70 απαντήσεις για την ΕΑΕ 2026 – Τι αλλάζει και τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δημοσίευσε νέο βίντεο του Σινουάρ που τραβήχτηκε λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του - «Εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα η 7η Οκτωβρίου»

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 8 ημέρες μετά απεγκλωβίστηκαν οι εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η κίνηση λόγω Ρούμπιο - Ακινητοποιημένο όχημα προκαλεί προβλήματα στην Κηφισίας

15:23ANNOUNCEMENTS

«Παίζουμε Μαζί, Κερδίζουμε Όλοι»: Μια διαφορετική νίκη μέσα από τον αθλητισμό

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται 30άρια και μετά βροχές

15:21ANNOUNCEMENTS

Ο CEO της United Group, Stan Miller, στο FT Connect Europe για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης

15:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Κήρυξε πτώχευση και αναστέλλει τη λειτουργία της - «Η σημερινή ημέρα είναι θλιβερή»

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία με πυραύλους και drones - Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

15:09LIFESTYLE

Δαβαράκης κατά Βίσση για τον καβγά με Καρβέλα: Εισέβαλε στη ζωή της ο... εφοπλιστικός κόσμος

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα καταβληθούν - Η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με τις οριστικές ημερομηνίες

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι διαφορετικό προσφέρει το γιαούρτι όταν είναι στραγγιστό: Πρωτεΐνη, ασβέστιο και τι να ελέγχετε

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Αποχώρησε με φορείο ο Πάνος Ρούτσι

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αναισθησιολόγος έδωσε απαντήσεις για την πλασμαφαίρεση - Στο μικροσκόπιο η χορήγηση μέθης

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Συναγερμός» για δεκάδες περιστατικά με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Καμπούρη

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται 30άρια και μετά βροχές

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Αποχώρησε με φορείο ο Πάνος Ρούτσι

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας - Ένταση με φοιτητές για το θέμα της ακρίβειας

15:09LIFESTYLE

Δαβαράκης κατά Βίσση για τον καβγά με Καρβέλα: Εισέβαλε στη ζωή της ο... εφοπλιστικός κόσμος

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 8 ημέρες μετά απεγκλωβίστηκαν οι εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς

12:03LIFESTYLE

Τέλος οι «Ράδιο Αρβύλα» από τον ANT1

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Πιάστηκε ο «εξοικειωμένος» λύκος μετά τις δύο επιθέσεις – Μεταφέρεται στον «Αρκτούρο» στη Φλώρινα

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εκτός Ελλάδας ο Αλκέτ Ριζάι: Διέφυγε με «περιπολικό» σαν αστυνομικός

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αναισθησιολόγος έδωσε απαντήσεις για την πλασμαφαίρεση - Στο μικροσκόπιο η χορήγηση μέθης

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος για Βίσση - Καρβέλα: Σταματάει κάθε διάλογος και πλέον όλα θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Εθνοφρουρά της Φλόριντα που υπέγραψε συμφωνία με τις Ένοπλες Δυνάμεις παρουσία Δένδια – Ρούμπιο

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η κίνηση λόγω Ρούμπιο - Ακινητοποιημένο όχημα προκαλεί προβλήματα στην Κηφισίας

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει να οργανώνεται στον Κόλπο της Γένοβας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς κατά Κωνσταντοπούλου: «Καμία βία στον Ρούτσι, μην λέτε ψέμματα»

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους - Ψήφος υπέρ του ΠΑΟΚ»

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δημοσίευσε νέο βίντεο του Σινουάρ που τραβήχτηκε λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του - «Εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα η 7η Οκτωβρίου»

10:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκληρός ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη - Ποιος κέρδισε σε ενημέρωση και ψυχαγωγία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ