Μονακό: Κήρυξε πτώχευση και αναστέλλει τη λειτουργία της - «Η σημερινή ημέρα είναι θλιβερή»

Στα 12 χρόνια λειτουργίας της, η Μονακό κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Γαλλίας, τέσσερα Leaders Cups, δύο Κύπελλα Γαλλίας και συμμετείχε σε δύο Final Four της EuroLeague

Μιχάλης Παπαδάκος

Μονακό: Κήρυξε πτώχευση και αναστέλλει τη λειτουργία της - «Η σημερινή ημέρα είναι θλιβερή»
ΜΠΑΣΚΕΤ
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  • Η Μονακό κήρυξε πτώχευση και αναστέλλει τη λειτουργία της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής αναδιάρθρωσης και επανεκκίνησης.
  • Η ομάδα αποχωρεί από τα γήπεδα μετά από σημαντικές επιτυχίες, όπως την κατάκτηση του EuroCup το 2021 και πολλούς εγχώριους τίτλους.
  • Στα 12 χρόνια λειτουργίας της, η Μονακό κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Γαλλίας, τέσσερα Leaders Cups, δύο Κύπελλα Γαλλίας και συμμετείχε σε δύο Final Four της EuroLeague.
  • Η ομάδα ευχαρίστησε τους φιλάθλους της για την αφοσίωση και τόνισε πως η αθλητική κληρονομιά και το αγωνιστικό πνεύμα της Μονακό δεν θα σβήσουν.
  • Το μέλλον του ανδρικού μπάσκετ στο Μονακό περνά στα χέρια του Συλλόγου ASM, με στόχο την επιστροφή στα υψηλότερα επίπεδα.
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Με μια ανακοίνωση που σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής εποχής για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η Μονακό ανακοίνωσε επίσημα ότι κήρυξε πτώχευση και αναστέλλει τη λειτουργία της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης και επανεκκίνησης του συλλόγου στο μέλλον.

Η Roca Team, που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνίστησε στη Γαλλία και στην EuroLeague, αποχωρεί από τα παρκέ έχοντας κατακτήσει σημαντικούς τίτλους και έχοντας φτάσει μέχρι και τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στην ανακοίνωσή της, η Μονακό κάνει λόγο για μια «θλιβερή ημέρα», ευχαριστώντας τους φιλάθλους που στάθηκαν στο πλευρό της ομάδας και υπογραμμίζοντας πως η κληρονομιά που δημιουργήθηκε τα τελευταία 12 χρόνια δεν πρόκειται να σβήσει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό

«Η σημερινή ημέρα είναι θλιβερή.

Παρά τις προσπάθειές μας, η Μονακό κήρυξε πτώχευση. Ο σύλλογος αναστέλλει πλέον τη λειτουργία του, ελπίζοντας να βρει τον δρόμο για την αναδιάρθρωση και, κάποια στιγμή, για την επανεκκίνηση του εγχειρήματος.

Η Roca Team αποχωρεί από τα γήπεδα αήττητη εντός Γαλλίας για την περασμένη σεζόν, έχοντας κατακτήσει όλα τα σημαντικά γαλλικά τρόπαια.

Στις πέντε σεζόν της στη EuroLeague, η Μονακό νίκησε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που αντιμετώπισε. Η κατάκτηση του EuroCup το 2021 χάρισε στο Πριγκιπάτο τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του σε ομαδικό άθλημα.

Κανείς δεν μπορεί να αναιρέσει όσα χτίστηκαν αυτά τα 12 χρόνια:

τρεις τίτλοι πρωταθλήματος Γαλλίας, τέσσερα Leaders Cups, δύο Κύπελλα Γαλλίας, ένα Super Cup και δύο συμμετοχές σε Final Four της EuroLeague, συμπεριλαμβανομένου ενός τελικού. Ένας απολογισμός νικών και τροπαίων που θα αποτελεί για πάντα κομμάτι της αθλητικής ιστορίας της Μονακό.

Κι όμως, το μεγαλύτερο επίτευγμα δεν ήταν ποτέ κάποιο τρόπαιο.

Ήσασταν εσείς!

Η οικογένεια Roca: μοναδική, γεμάτη πάθος και απίστευτα πιστή. Εκείνες οι χιλιάδες φωνές, εκείνες οι σημαίες και οι φανέλες, εκείνα τα ταξίδια, εκείνη η πίστη. Αυτό που δημιουργήθηκε στις κερκίδες και γύρω από αυτή την ομάδα ξεπερνά κατά πολύ κάθε νίκη —όσο εξαιρετική κι αν ήταν— ή κάθε τίτλο, όσο κύρος κι αν διέθετε.

Αυτή η κληρονομιά δεν σβήνει. Ούτε και το αγωνιστικό πνεύμα που χαρακτήριζε πάντα την AS Monaco.

Ο απώτερος στόχος παραμένει να δούμε τη Μονακό να ανακτά τη θέση που της αξίζει, και ελπίζουμε πως, το συντομότερο δυνατό, η ομάδα Roca θα λάμψει ξανά στο γήπεδο Gaston Médecin, ότι η τεράστια σημαία της ομάδας Roca θα κυματίσει και πάλι πάνω από τις κερκίδες και ότι χιλιάδες φωνές θα αντηχήσουν ξανά ενωμένες:

Το μέλλον του ανδρικού μπάσκετ στο Μονακό βρίσκεται πλέον στα χέρια του Συλλόγου ASM: των ηγετών του, των προπονητών, των νεαρών αθλητών και της πρώτης ομάδας, η οποία αγωνίζεται στη Nationale 3.

Η Μονακό τους παραδίδει σήμερα τη σκυτάλη, με την ελπίδα ότι μια μέρα τα χρώματα, το κόκκινο και το λευκό, θα επιστρέψουν στο κορυφαίο επίπεδο.

Μέχρι τότε, αυτό που χτίσαμε μαζί παραμένει.

Σας ευχαριστούμε».

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