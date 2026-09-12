Από τα σαλόνια στα... αλώνια: Έπεσε στο ερασιτεχνικό η Μονακό

Snapshot Η Γαλλική Ομοσπονδία μπάσκετ απέρριψε το αίτημα της Μονακό να συμμετάσχει στη Nationale 1, τον τρίτο και τελευταία επαγγελματικό επίπεδο της Γαλλίας.

Η Μονακό θα αγωνιστεί φέτος σε ερασιτεχνική κατηγορία λόγω οικονομικών προβλημάτων και της μη απόδειξης της αξιοπιστίας της οικονομικής της κατάστασης.

Η απόφαση βασίστηκε στην αρνητική γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Διοίκησης και στην ανάγκη διασφάλισης της ακεραιότητας και δικαιοσύνης των αγώνων.

Η Μονακό είχε αποβληθεί από την LNB και αποκλείστηκε από το Eurocup, ενώ η θέση της στην Elite και Elite 2 απορρίφθηκε οριστικά από τη Γαλλική Ομοσπονδία.

Το πρωτάθλημα NM1 θα ξεκινήσει κανονικά στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, χωρίς τη συμμετοχή της Μονακό. Snapshot powered by AI

Η Γαλλική Ομοσπονδία μπάσκετ έλαβε αρνητική απόφαση στο αίτημα της Μονακό να συμμετάσχει στη Nationale 1 της Γαλλίας σήμερα, Σάββατο (12/9).

Η Nationale 1 είναι η 3η κατηγορία στη Γαλλία και η τελευταία επαγγελματική, κάτι που σημαίνει πως οι φιναλίστ της Euroleague το 2025 στο Βερολίνο, πρωταθλητές Γαλλίας για το 2026 και κάτοχοι του τροπαίου του Eurocup το 2021 θα συμμετέχουν φέτος σε ερασιτεχνική κατηγορία, ως δυσάρεστη συνέπεια των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν.

«Η Γαλλική Ομοσπονδία μπάσκετ έλαβε υπόψη την αρνητική γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Διοίκησης (CCG), η οποία παρατηρεί, ειδικότερα, ότι ο σύλλογος δεν μπόρεσε να παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη γνώμη, και εξετάζοντας επίσης το ιστορικό της υπόθεσης, η Γαλλική Ομοσπονδία έκρινε ότι δεν είχε επαρκείς εγγυήσεις για να δικαιολογήσει παρέκκλιση από τους δικούς της κανονισμούς, δηλαδή τη συμμετοχή του συλλόγου στο NM1, προς το συμφέρον του μπάσκετ, χωρίς να διακυβεύεται η ακεραιότητα και η δικαιοσύνη των αγώνων που διοργανώνει η Ομοσπονδία, των οποίων είναι ο εγγυητής.

Επιπλέον, η Γαλλική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι το πρωτάθλημα NM1 θα ξεκινήσει, όπως έχει προγραμματιστεί, στις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Η FFBB θα ανακοινώσει τις συνθέσεις των ομίλων μόλις γίνει γνωστή η απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή της Fos Προβάνς Μπασκετ.»

Η Μονακό είχε αποβληθεί από την LNB στα τέλη Αυγούστου πριν αποκλειστεί από το Eurocup. Η γαλλική Ομοσπονδία είχε, στη συνεδρίασή του στις 28 Αυγούστου, απορρίψει την είσοδο του συλλόγου στις Betclic Elite και Elite 2, τηρώντας την απόφαση της 31ης Ιουλίου του Επιμελητηρίου Οικονομικών Εφέσεων της FFBB. Η Σαν-Κεντίν διατήρησε τη θέση της στην κορυφαία κατηγορία και η Fos Προβάνς επικύρωσε την είσοδο της στην Elite 2, απελευθερώνοντας τη θέση στην 3η κατηγορία, την NM1 στην οποία στόχευε η Μονακό. Την 1η Σεπτεμβρίου, ο σύλλογος κηρύχθηκε μη επιλέξιμος για το Eurocup και αντικαταστάθηκε από την Μπόσνα Σαράγιεβο».

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