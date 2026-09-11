Γάμος στον Οίκο των Γκριμάλντι: Η εγγονή της Γκρέις Κέλι, παντρεύεται και το ανακοίνωσε στο instagra

Η πριγκίπισσα ανακοίνωσε το γάμο της σαν «κοινή θνητή»

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Γάμος στον Οίκο των Γκριμάλντι: Η εγγονή της Γκρέις Κέλι, παντρεύεται και το ανακοίνωσε στο instagra
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Χαρές στον Οίκο των Γκριμάλντι, καθώς η Αλεξάνδρα του Ανόβερου αποκάλυψε την Παρασκευή, μέσα από τον λογαριασμό της στο instagram πως αρραβωνιάστηκε με τον Μπεν-Σιλβέστερ Στράουτμαν, μετά από δέκα χρόνια σχέσης.

Η μικρότερη κόρη της Καρολίνας του Μονακό και του Ερνέστου του Ανόβερου, εγγονή της Γκρέις Κέλι και του Ρενιέ, το ανακοίνωσε σαν κοινή θνητή.

Η Αλεξάνδρα έδειξε το δαχτυλίδι με μια σειρά από διάφορες φωτογραφίες που συνοδεύουν την ανακοίνωση: «The Marriage Plot» («Η συνωμοσία γάμου»). Δείχνει το εντυπωσιακό κίτρινο διαμάντι του κοσμήματος, που θυμίζει το δαχτυλίδι αρραβώνων της κουνιάδας της, της Μπεατρίς Μπορομέο.

https://www.instagram.com/p/DdJbQ3fjdgl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Αλεξάνδρα και ο Μπεν-Σιλβέστερ ξεκίνησαν τη σχέση τους όταν ήταν και οι δύο μόλις 17 ετών. Είναι μαζί εδώ και δέκα χρόνια.

Γερμανικής καταγωγής, ο Μπεν-Σιλβέστερ μεγάλωσε μεταξύ Λουξεμβούργου και Μονακό και έπαιξε μπάσκετ υψηλού επιπέδου για την εθνική ομάδα του Μονακό, πριν σπουδάσει στο King's College του Λονδίνου. Σήμερα, συνοδεύει την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Ανόβερου στις περισσότερες κοινωνικές, φιλανθρωπικές ή αθλητικές εκδηλώσεις.

Μέσα στον οίκο των Γκριμάλντι, η νεαρή γυναίκα κατέχει μια ξεχωριστή θέση, ανάμεσα στη δυναστεία του Μονακό και τον οίκο του Ανόβερου. Το Πριγκιπικό Παλάτι υπενθυμίζει μάλιστα στην επίσημη ιστοσελίδα του: «Από αυτόν τον γάμο γεννήθηκε, στις 20 Ιουλίου 1999, η Α.Ε. η Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Ανόβερου».

Ως μέλος της πριγκιπικής οικογένειας του Μονακό και με θέση στη σειρά διαδοχής, ετοιμάζεται πλέον να ζήσει έναν γάμο που θα προσελκύσει το μεγάλο ενδιαφέρον από τους λάτρεις της βασιλικής οικογένειας.

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