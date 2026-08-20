Μονακό: Ένας ιστός από ανατροπές, βία και ερωτήματα - Ποιος ήθελε νεκρό τον Ουκρανό για 7.000 ευρώ

Snapshot Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάεφ επιβίωσε από βομβιστική επίθεση στο Μονακό που οργανώθηκε από την Αναστασία Μπερεζόβσκα, η οποία βρέθηκε νεκρή με σφαίρα στο κεφάλι λίγες μέρες μετά στην Ουκρανία.

Η Μπερεζόβσκα φέρεται ως εκτελέστρια με οικονομικά κίνητρα, λαμβάνοντας πληρωμές περίπου 7.000 ευρώ από συνεργούς της, δύο άνδρες με σχέσεις σε ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών.

Ο Γερμολάεφ δηλώνει άγνοια για το ποιος διέταξε την απόπειρα δολοφονίας και απορρίπτει την εμπλοκή της οικογένειάς του, ενώ πιστεύει ότι η Μπερεζόβσκα ήταν απλώς όργανο σε μια ευρύτερη υπόθεση.

Ο ένας από τους συνεργούς, Βλαντισλάβ Ρεούτ, ομολόγησε τη δολοφονία της Μπερεζόβσκα, αλλά αμφισβητείται ποιος πραγματικά πάτησε τη σκανδάλη, με τον άλλο φερόμενο συνεργό, Βιτάλι Ζύκοβιτς, να αρνείται τις κατηγορίες.

Η υπόθεση παραμένει ασαφής και περίπλοκη, με τις ουκρανικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα, ενώ η κηδεία της Μπερεζόβσκα έγινε με κλειστό φέρετρο και μεγάλη θλίψη από την οικογένειά της. Snapshot powered by AI

Μία αρκετά περίεργη ιστορία ξεδιπλώνεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάεφ, στο Μονακό από τη συμπατριώτισσά του Αναστασία Μπερεζόβσκα, η οποία σε μία εξέλιξη θρίλερ, διέφυγε και λίγες ημέρες αργότερα βρέθηκε νεκρή με σφαίρα στο κεφάλι, σε έναν ρηχό λάκκο σε πάρκο του Κιέβου.

Σε μία προσπάθεια να ρίξει φως σε αυτή την αρκετά σκοτεινή υπόθεση το CNN, ακολουθώντας τα βήματα της εκτελέστριας, εντοπίζοντας μάρτυρες και ακούγοντας έναν από τους άνδρες που κατηγορούνται για τη δολοφονία της, αποκαλύπτει μία ιστορία βίας, παράξενων ανατροπών και αναπάντητων ερωτημάτων.

Όπως σημειώνεται στο εκτενές ρεπορτάζ, όπου φιλοξενούνται και δηλώσεις από την πρώτη συνέντευξη του θύματος, Βαντίμ Γερμολάεφ, μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο το μεγαλύτερο ερώτημα – γιατί κάποιος θα ήθελε να τον σκοτώσει – κάτι στο οποίο, όπως παραδέχεται ούτε ο ίδιος μπορεί να απαντήσει.

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«Ποτέ δεν είχα εχθρούς. Δεν είμαι άνθρωπος που αναζητά την αντιπαράθεση. Πάντα προσπαθούσα να αποφεύγω τις έντονες συγκρούσεις. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο», είπε.

Πηγές κοντά στην ουκρανική έρευνα δήλωσαν στο CNN ότι πιστεύουν ότι η Μπερέζοβσκα ήταν πιθανότατα μια απλή εκτελέστρια που κινήθηκε από οικονομικά κίνητρα – αν και αρνήθηκαν να κάνουν εικασίες σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να είναι ο τελικός εγκέφαλος πίσω από το καλοσχεδιασμένο σχέδιο, που αρχικά άφησε τις αρχές να ψάχνουν για άνδρα, πριν τελικά ανακαλύψουν ότι επρόκειτο για γυναίκα, που εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο αυτής της παρανόησης για να διαφύγει.

Όσον αφορά στη ζωή της, πριν την απόπειρα, η Αναστασία, ζούσε ως πρόσφυγας στο Χόφχαϊμ, μια μικρή πόλη κοντά στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Χωρισμένη δύο φορές με έναν γιο 7 ετών, και φαίνεται ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Με τον 2ο σύζυγό της, κατά 30 χρόνια μεγαλύτερό της, βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη από το 2022 για θέματα διατροφής. Δεν είχε ποινικό παρελθόν.

Στην υπόθεση του Μονακό, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, έστειλε τον γιο της στην Ουκρανία αρκετές εβδομάδες πριν ταξιδέψει στο πριγκιπάτο. Όταν έφτασε ξεκίνησε την παρακολούθηση, και εισαγγελείς ανέφεραν ότι οι κάμερες κλειστού κυκλώματος την κατέγραψαν να σταματά μπροστά από το σπίτι του Γερμολάεφ σε αρκετές περιπτώσεις μεταξύ της 26ης Ιουνίου – της ημέρας των 39ων γενεθλίων της – και της βομβιστικής επίθεσης τρεις ημέρες αργότερα.

Ο Γερμολάεφ ζει εδώ και αρκετά χρόνια στο Μονακό, έχοντας εγκαταλείψει την Ουκρανία και αποκηρύξει την ουκρανική υπηκοότητά του το 2019 για να γίνει πολίτης της Κύπρου.

Συσσώρευσε την περιουσία του στη νοτιοανατολική ουκρανική πόλη Ντνίπρο κατά τη διάρκεια των ταραχώδεις μετασοβιετικών ετών. Ασχολήθηκε κυρίως με τον τομέα των ακινήτων και, σε κάποιο στάδιο, συγκαταλέγονταν μεταξύ των πλουσιότερων Ουκρανών. Τον Δεκέμβριο του 2023, το Κίεβο του επέβαλε κυρώσεις λόγω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, μια κατηγορία την οποία ο ίδιος αρνείται. Ο μεγαλύτερος γιος του, ο Άρτουρ Γερμολάεφ, ωστόσο, είναι γνωστή προσωπικότητα στον ουκρανικό υπόκοσμο. Συνελήφθη στην Κύπρο λόγω κατηγοριών ότι ήταν ο εγκέφαλος ενός εκτεταμένου σχεδίου απάτης και εκδόθηκε στην Εσθονία.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα της Εσθονίας, τον Απρίλιο ομολόγησε την ενοχή του για τη δημιουργία και τη διαχείριση ενός τηλεφωνικού κυκλώματος απάτης, μέσω του οποίου εκλάπησαν περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ από θύματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης, αλλά κατέληξε σε συμφωνία βάσει της οποίας απελάθηκε από την Εσθονία αφού εξέτισε μόνο τέσσερις μήνες και κατέβαλε πρόστιμο ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Γερμολάεφ δήλωσε στο CNN ότι ο γιος του δέχτηκε τη συμφωνία επειδή ήθελε να αποφύγει μια μακρά δικαστική διαδικασία – και ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Άρτουρ είναι αθώος. Όσο για τον ίδιο, ο Γερμολάεφ λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με το δίκτυο απάτης. Και οι αρχές του Μονακό δήλωσαν ότι, δεδομένου του επιπέδου παρακολούθησης που ασκούσε η Μπερέζοβσκα στον Γερμολάεφ στο Μονακό, είναι σαφές ότι αυτός ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος.

«Δεν ξέρω καν πώς να χρησιμοποιώ υπολογιστή, ξέρω μόνο να χρησιμοποιώ τηλέφωνο», δήλωσε στο CNN. Είναι εξίσου σίγουρος όταν απορρίπτει μια άλλη θεωρία που του έχει προταθεί – ότι κάποιος από την οικογένειά του διέταξε τη δολοφονία. «Στην πραγματικότητα μου φάνηκε σχεδόν αστείο», είπε, προσθέτοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του είναι ήδη καταχωρημένο στα ονόματα άλλων μελών της οικογένειας. «Είναι εκτός συζήτησης.»

Στη συνέχεια το ειδησεογραφικό δίκτυο παραθέτει τα γεγονότα την ημέρα της βομβιστικής επίθεσης, με τη λεπτομέρεια που προκύπτει μία κρυφή κάμερα στο απέναντι σημείο, την οποία παίρνει μαζί της αμέσως μετά.

Παρά την κινητοποίηση 250 αστυνομικών, η Αναστασία κατάφερε να περάσει τα σύνορα, πριν αποκαλυφθεί η ταυτότητά της και εκδοθεί κόκκινη ειδοποίηση από την Ιντερπόλ.

Ukraine's Intelligence (SBU) recovered footage of the assassination attempt on Ukrainian oligarch Vadym Yermolaiev in Monaco.



The hitmen had planted a camera near the scene to prove the job was done, then tried to destroy the recording. pic.twitter.com/x1LxHd4Dwo — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

Η άφιξη στην Ουκρανία και η εκτέλεσή της

Ιδιαίτερη έμφαση στα όσα συνέβησαν δίνεται στα όσα συνέβησαν μόλις έφτασε στην Ουκρανία που κατέληξαν στην εκτέλεσή της, με μαρτυρίες συγχωριανών της να δίνουν μία διαφορετική εικόνα της εκτελέστριας.

Η Μπερεζόβσκα πήγε κατευθείαν στο σπίτι της, στο Χοροντίσχε, σύμφωνα με τους Ουκρανούς εισαγγελείς, ένα χωριό κοντά στην πόλη Ζιτόμιρ στην κεντρική Ουκρανία, όπου γεννήθηκε το 1987. Η μητέρα της ζει ακόμα εκεί, και εκεί έστειλε τον γιο της πριν ταξιδέψει στο Μονακό.

Το χωριό, στο οποίο η πρόσβαση γίνεται μόνο μέσω χωματόδρομου, έχει μερικές δεκάδες σπίτια και ένα μικρό καφενείο. Το οικογενειακό σπίτι της Μπερεζόβσκα βρίσκεται στην άκρη του χωριού, δίπλα σε απέραντα χωράφια. Σύμφωνα με το CNN o γιος και η μητέρα της Μπερεζόβσκα φαίνεται να μένουν ακόμα στο σπίτι, αλλά δεν άνοιξαν την πόρτα.

Οι γείτονες δήλωσαν στο CNN ότι σοκαρίστηκαν από τις πρόσφατες ειδήσεις. Ο Βιτάλι, πρώην συμμαθητής της δεν είχε τίποτα κακό να πει για αυτήν.

«Ο κόσμος μιλούσε καλά για αυτήν. Όσο για το τι συνέβη (στο Μονακό) – μόνο αυτή και ο Θεός ξέρουν», είπε ο Βιτάλι. «Δεν ξέρω καν τι να σας πω. Μου φαίνεται ότι της έστησαν παγίδα.»

Ο Μύκολα, ένας άλλος κάτοικος της περιοχής που προτίμησε να μην δώσει το επώνυμό του, είπε ότι λυπάται για τη Μπερεζόβσκα – την οποία αποκαλούσε με το παρατσούκλι της, Νάστια.

Δυσκολεύτηκε να κατανοήσει τις κατηγορίες που της αποδόθηκαν, αναπολώντας πώς συνήθιζαν να κολυμπούν στην τοπική λίμνη το καλοκαίρι. «Ίσως το έβαλε εκείνη ή ίσως το έκαναν άλλοι… το πιστεύετε αυτό; Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο; Ίσως! Γιατί να έβαζε καν εκρηκτικό;», αναρωτήθηκε.

7.000 ευρώ και η εκτέλεση

Το πρωί της Παρασκευής, 3 Ιουλίου, καθώς άρχισαν να διαδίδονται οι ειδήσεις ότι είχε ταυτοποιηθεί ύποπτος για την επίθεση στο Μονακό, η Μπερεζόβσκα ζήτησε από τη μητέρα της να την πάει σε ένα κοντινό βενζινάδικο.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Μπερεζόβσκα ζήτησε από το προσωπικό του βενζινάδικου να της καλέσει ταξί και στη συνέχεια έδειξε στον οδηγό μια τοποθεσία GPS κατά μήκος της εθνικής οδού προς το Κίεβο. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι αυτή η τοποθεσία της είχε δοθεί από τους φερόμενους ως συνεργούς της. Ο οδηγός του ταξί δήλωσε στους ανακριτές ότι η Μπερεζόβσκα δεν μίλησε καθόλου κατά τη διάρκεια της 30λεπτης διαδρομής, πλήρωσε το κόμιστρο των περίπου 45 δολαρίων και αποβιβάστηκε. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, στη συνέχεια την παρέλαβε μια μαύρη BMW.

Μέσα στο πολυτελές αυτοκίνητο βρίσκονταν οι δύο φερόμενοι ως συνεργοί της Μπερεζόβσκα – ο Βλαντισλάβ Ρεούτ και ο Βιτάλι Ζύκοβιτς. Οι ουκρανοί εισαγγελείς έχουν δηλώσει ότι τόσο ο Ζύκοβιτς όσο και ο Ρεούτ επικοινωνούσαν με τη Μπερεζόβσκα τους μήνες που προηγήθηκαν της επίθεσης και πραγματοποίησαν αρκετές πληρωμές με κρυπτονομίσματα και τραπεζικές μεταφορές προς αυτήν. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Ζύκοβιτς, το συνολικό ποσό αυτών των συναλλαγών κυμαινόταν μεταξύ 6.000 και 7.000 ευρώ.

Σε μια ακόμη ανατροπή αυτής της εξαιρετικής ιστορίας, ο Ρεούτ ήταν εν ενεργεία αξιωματικός της Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR) κατά τη στιγμή της βομβιστικής επίθεσης στο Μονακό. Παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στη δολοφονία της Μπερέζοβσκα, αν και δήλωσε στο δικαστήριο ότι ενήργησε εν αγνοία των ανωτέρων του, ενώ η υπηρεσία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή. Ο Ζύκοβιτς, από την άλλη, είναι πρώην υπάλληλος των αρχών επιβολής του νόμου που είχε εργαστεί στο παρελθόν ως εθελοντής αξιωματικός στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας και ο οποίος, σύμφωνα με τους ανακριτές, διέθετε ένα δωμάτιο «που έμοιαζε με θάλαμο βασανιστηρίων» στο υπόγειο του σπιτιού του. Ένα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την εισαγγελία δείχνει ένα δωμάτιο που μοιάζει με μπουντρούμι, με ένα μεγάλο πλαστικό φύλλο στο πάτωμα, αρκετούς τσεκούρια και κάτι που μοιάζει με κουκούλα.

Ο Γερμολάεφ δήλωσε στο CNN ότι είναι επιφυλακτικός απέναντι σε οποιαδήποτε υπόθεση ότι το ουκρανικό κράτος θα μπορούσε να έχει διατάξει επίσημα τη δολοφονία του. Είπε ότι ο Ρεούτ ήταν πιθανώς ένας «διεφθαρμένος» που ενεργούσε μόνος του, με κίνητρο το χρήμα. «Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ισχύει κάτι τέτοιο», είπε, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι κάποιος προσέλαβε ιδιωτικά τον Ρεούτ και τον Ζύκοβιτς για την εμπειρογνωμοσύνη τους σε μυστικές επιχειρήσεις και επιθέσεις. «Το να προσδιοριστεί ποιος το διέταξε, αυτό είναι το κύριο ερώτημα σήμερα.»

Ομολογία, αλλά παραμένουν ερωτήματα

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς συνέβη μετά τη συνάντηση της Μπερεζόβσκα, του Ρεούτ και του Ζυκόβιτς δίπλα στον αυτοκινητόδρομο — καθένας από τους δύο άνδρες έχει δώσει τη δική του εκδοχή της ιστορίας. Ωστόσο, μέχρι το τέλος της ημέρας, η Μπερεζόβσκα ήταν νεκρή.

Μετά τη σύλληψή του, ο Ρεούτ αρχικά ομολόγησε ότι πυροβόλησε τη Μπερεζόβσκα κατόπιν εντολής του Ζυκόβιτς, σύμφωνα με τους Ουκρανούς εισαγγελείς. Αργότερα, στο δικαστήριο, ισχυρίστηκε ότι ήταν ο Ζυκόβιτς αυτός που πάτησε τη σκανδάλη. Ο δικηγόρος του Ζύκοβιτς, Ανατόλι Ιβάνοφ, απέρριψε τις κατηγορίες, δηλώνοντας στο CNN ότι ο Ρεούτ ήταν ο οργανωτής και ο δολοφόνος και προσπαθούσε να μεταθέσει την ευθύνη στον Ζύκοβιτς.

Ο Ιβάνοφ ανέφερε ότι ο πελάτης του πίστευε ότι βοηθούσε τον Ρεούτ σε μια μυστική αποστολή για λογαριασμό των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών – μια αποστολή της οποίας την ύπαρξη αρνούνται οι ουκρανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών.

Η GUR ανέφερε σε δήλωσή της ότι συνέδραμε άλλες ουκρανικές αρχές επιβολής του νόμου στη σύλληψη των δύο υπόπτων και ότι ήταν αφοσιωμένη στην έρευνα.

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τον Ζίκοβιτς, η Μπερεζόβσκα εκτελούσε διάφορες αποστολές για λογαριασμό των δύο ανδρών, συλλέγοντας πληροφορίες για άτομα που τους ενδιέφεραν. Ο δικηγόρος που εκπροσώπησε τον Ρεούτ κατά την πρώτη δικαστική του ακρόαση δεν τον εκπροσωπεί πλέον και αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση στο CNN. Δεν είναι σαφές αν ο Ρεούτ έχει νέο δικηγόρο – το CNN δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με κανέναν.

Πρόσφατος τάφος

Υπάρχει ένας πρόσφατα σκαμμένος τάφος στο νεκροταφείο του Χοροντίσχε. Μεγάλες ανθοσυνθέσεις βρίσκονται πάνω στο σωρό του χώματος· ένα παραδοσιακό κεντημένο ύφασμα καλύπτει τον σταυρό. Κάτω από αυτό βρίσκεται μια φωτογραφία της Αναστασίας Μπερεζόβσκα.

Η φωτογραφία της δεν μοιάζει με το ένταλμα σύλληψης της Ιντερπόλ.

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Ο Γερμολάιεφ δήλωσε στο CNN ότι όταν σκέφτεται τη Μπερεζόβσκα, τη γυναίκα που θέλησε να του αφαιρέσει τη ζωή, νιώθει κενό. «Δεν ήταν η κύρια πρωταγωνίστρια αυτής της ιστορίας», είπε. «Νομίζω ότι ήταν απλώς μια ανόητη, αφελής πράκτορας στην οποία είπαν, κατά κάποιον τρόπο, ότι έκανε κάτι σημαντικό, κάτι μεγάλο.»

Είπε ότι πιστεύει ότι τη σκότωσαν για να μην μπορέσει να καταθέσει εναντίον άλλων. «Το να με παρακολουθούσε μόνη της η Μπερεζόβσκα για τέσσερις μήνες και να οργάνωνε όλα αυτά επιτόπου μόνη της, δεν είναι ρεαλιστικό.»

Το φέρετρο της Μπερεζόβσκα παρέμεινε κλειστό κατά τη διάρκεια της κηδείας – μια ασυνήθιστη απόφαση στην Ουκρανία. Ο Βιτάλι, ο γείτονας από το Χοροντίσχε, είπε ότι η μητέρα της Μπερεζόβσκα ήταν απαρηγόρητη κατά τη διάρκεια της τελετής, στην οποία παρευρέθηκαν πολλοί.

«Η μαμά της έκλαιγε πολύ δυνατά και έλεγε: “Κόρη μου, τι έκανες;” Αυτά ήταν τα λόγια της μητέρας της στον τάφο. Η μητέρα της έκλαιγε πολύ και συνέχιζε να λέει: “Τι έκανες;”»

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